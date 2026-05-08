Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, yurtta hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin şu bilgileri verdi:

"Türkiye genelinde etkili olan mayıs soğuklarının ardından, Akdeniz üzerinden yeni bir sıcak hava ülkeye ulaştı. 2 gündür batı ve güneybatı yönlerden esen rüzgarlar (daha çok yukarı seviye rüzgarı), Cezayir-Tunus üzerinden kalkan tozlu havayı Akdeniz’e ve Ege Denizi’ne dağıtıyor.

"ASTIM VE NEFES DARLIĞI OLANLAN DİKKAT"

Havanın sıcaklığı artıyor, kalitesi azalıyor. Taşınan hava Ege Bölgesi ile Akdeniz’i daha yüksek oranda etkilerken, Marmara’da İstanbul ve çevre merkezlerde toz konsantrasyonu artacak. Astım ve nefes darlığı gibi rahatsızlıkları olanlar için özellikle akşam ve gece saatlerinde hava, rahatsız edici olabilir.

"İSTANBUL'DA BİRKAÇ SAAT YAĞIŞ OLABİLİR"

Beklenen yağışların bir kısmı tozlu olacak fakat özellikle Ege kıyılarında kuvvetli bir yağış beklenmiyor. İstanbul ve Batı Karadeniz çevresinde orta kuvvette yağmur geçişleri görülebilir. İstanbul’da yerel olarak yağacak görünüyor, hafta sonunun büyük kısmı parçalı bulutlu ve güneşli, birkaç saati ise yağmur geçebilir.

"BAŞKENT'TE YAĞMUR GEÇİŞLERİ BEKLENİYOR"

Ankara ve Eskişehir ile çevre merkezlerde hem cumartesi hem de pazar yağış geçişleri bekleniyor. Her iki günün de büyük kısmında güneş görülecek. Yani kesintisiz, uzun süreli yağmurlar yerine karaların artık ısınmasıyla, daha çok öğleden sonra hayat bulan yağış geçişleri bekleniyor.

"BATI KARADENİZ'DE KUVVETLİ SAĞANAK"

Fakat Zonguldak-Gerede-Eskişehir arasında 9 Mayıs Cumartesi tahmini öğleden sonra oluşacak kuvvetli sağanaklara dikkat edilmeli. Rüzgarlar Cezayir’in tozlarını taşırken sıcak denizler üzerinden de geçiyor. Yağışlar yerel olarak yine kuvvetli olacaktır.

"İSTANBUL'DA PAZAR YAĞIŞ BEKLENMİYOR"

İstanbul’da kışlık kıyafetlerin fazla, yazlık giysilerin az geldiği günler yaşanıyor. Sabah sıcaklıkları 16-17°C’lere kadar yükseldi ve kalın olmayan mont/ceket gibi giysilerle hafta sonu geçirilebilir. Öğleden sonra hava 24°C civarında seyrederken, güneş altında hissedilen 30°C’yi aşıyor. Bu da sabah aldığımız ceketi elde taşımamıza yol açıyor.

Cumartesi ısrar etmeyen yağmurlar şehri biraz ıslatabilir, İstanbul’da pazar günü yağmur beklenmiyor, sıcaklıklar 25°C’ye ulaşacak, güneş altında hissedilen 30-32°C civarında olacaktır.

"İZMİR'DE HAVA KAPALI GÖRÜNEBİLİR"

İzmir’de cumartesi sabah saatleri yağmur geçişleri görülebilir fakat henüz kuvvetli bir yağış beklenmiyor. Şehirde biraz tozlu, kirli hava nedeniyle gökyüzü tam açık görünmeyecektir. 28-30°C’lere ulaşan gölge sıcaklıkları ile İzmir ve kıyı Ege, yaz havasına bu yıl da erken kavuşuyor.

"AKDENİZ'DE SICAKLIK 25-30 DERECEYE ÇIKIYOR"

Muğla-Antalya yönünde de hava kalitesi düşük olacak. Akdeniz kıyılarında hava çoğunlukla güneşli ve sıcaklıklar Antalya-Mersin-Adana boyunca 25-30°C’lerde seyredecek. Akdeniz’in iç kesimlerinde ise yerel olarak kuvvetli yağışlar görülebilir.

Karadeniz’in batısında hafta sonu yağmur geçişleriyle doğusunda ise bulutlu ve zaman zaman güneşli bir havada geçecek. Sıcaklıklar Samsun-Trabzon boyunca 20°C civarında seyrederken, güneş altında yaz havası hissedilecek.

"DOĞU ANADOLU'DA PAZAR YAĞIŞ VAR"

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da da hafta sonu yaz gibi sıcak geçecek. Fakat 10 Mayıs Pazar günü Tunceli, Erzincan, Bingöl, Elazığ çevrelerinde gök gürültülü sağanaklar görülebilir. Yerel olarak yine kuvvetli yağacak, kırsal alanda yıldırım düşmesi gibi riskler bulunuyor, pazar gününün özellikle öğleden sonrasında yağış bulutları görülen alanlarda tedbirli olmakta yarar var.

"SICAKLIK HAZİRANI ARATMAYACAK"

Bu hafta sonu ve yeni haftanın ilk 3 günü sıcaklıklar Haziran sonlarını aratmayacak. Güneş altında yazlık giysilerle gündüzleri geçirebilirken, gün batımından sonraki serinlik insanı üşütebilir.

"YURTTA SOĞUK HAVA BEKLENMİYOR"

Türkiye’de herhangi bir bölgede, yeniden bir kış havası, sürpriz bir soğuk hava dalgası yaşanması beklenmiyor. Uzun vadeli tahminlerde mayıs ayı içinde sıcaklıklar bir kez daha azalabilir, 16-19 Mayıs tarihlerinde bugün 25°C olan yerler, 17-18°C’lere gerileyebilir. Fakat birkaç gün sürebilecek bu dalgalanmanın ardında yine ısınma var."