ABD istihbaratından çarpıcı rapor: İran ablukaya aylarca dayanır

ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan savaşta İran'ın stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nı kapatması, savaşın küresel etkilerinin en önemli faktörü olmaya devam ediyor.

ABD Başkanı Trump, bir barış anlaşması sonucunda Hürmüz Boğazı'nın hızla açılmasını isterken; İran'ı boğazı açmaya mecbur bırakmak için İran'a deniz ablukası uyguluyor.

Ancak ABD istihbaratı CIA'in raporuna göre İran ciddi ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kalmadan ABD’nin deniz ablukasını en az üç ila dört ay boyunca kaldırabilir.

Rapor ayrıca Tahran'ın haftalarca süren yoğun ABD ve İsrail bombardımanına rağmen önemli balistik füze kapasitesini koruduğunu da ortaya koyuyor.

"Füze stoklarının çoğu hala ellerinde"

Bir ABD'li yetkili, İran'ın savaş öncesi mobil fırlatıcı stoklarının yaklaşık yüzde 75'ini ve savaş öncesi füze stoklarının yaklaşık yüzde 70'ini elinde tuttuğunu söyledi. Yetkili, rejimin neredeyse tüm yeraltı depolama tesislerini onarıp yeniden açabildiğine, hasar görmüş bazı füzeleri tamir edebildiğine ve hatta savaş başladığında neredeyse tamamlanmış olan bazı yeni füzeleri monte edebildiğine dair kanıtlar olduğunu belirtti.

Trump, Oval Ofis'te yaptığı açıklamada İran hakkında daha iyimser bir tablo çizmiş ve, "Füzelerinin çoğu imha edildi, muhtemelen yüzde 18, 19'u kaldı, ancak sahip olduklarına kıyasla çok fazla değil" demişti.

Trump ablukayı “inanılmaz” olarak nitelendirdi: “Donanma inanılmazdı. Yaptıkları iş sanki çelikten bir duvar gibi. Kimse geçemiyor.”

"Dayanma kapasiteleri CIA tahmininden bile yüksek"

The Washington Post’a konuşan ABD’li yetkililerden biri ise, İran’ın uzun süreli ekonomik zorluklara dayanma kapasitesinin CIA’in tahminlerinden bile çok daha fazla olduğunu düşündüklerini söyledi.

Yetkili, “İran’daki liderlik daha radikal, kararlı ve ABD’nin siyasi iradesini aşabileceklerine ve herhangi bir direnişi bastırmak için iç baskıyı sürdürebileceklerine dair giderek daha fazla güven duyuyor. Karşılaştırmalı olarak, benzer rejimlerin uzun süreli ambargolar ve sadece hava gücüyle yürütülen savaşlar altında yıllarca ayakta kaldığını görüyorsunuz” dedi.

Beyaz Saray sözcüsü Anna Kelly ise, İran'ın abluka nedeniyle günlük yarım milyar dolar kaybettiğini belirtti. Kelly, “Epic Fury Operasyonu sırasında İran askeri olarak ezildi. Şimdi ise Economic Fury Operasyonu ile ekonomik olarak boğuluyorlar ve ABD ordusunun İran limanlarına uyguladığı başarılı abluka sayesinde günde 500 milyon dolar kaybediyorlar. İran rejimi, mevcut durumlarının sürdürülebilir olmadığını çok iyi biliyor ve müzakereciler bir anlaşma sağlamak için çalışırken tüm kozlar Başkan Trump’ın elinde” açıklamasını yaptı.

CIA Tahran'ın kara yolları üzerinden petrol kaçakçılığı yapabileceğini de düşünüyor. ABD’li yetkililerden biri, kamyon ve demiryolu konvoylarının gemilerin ve açık deniz yollarının hacmini telafi edemeyeceğini, ancak ekonomik bir tampon görevi görebileceğini söyledi.

İsrailli uzmanların Washington Post'a verdikleri demeç de şöyle:

"Rejimi devirmeyi ve nükleer ve balistik füze kapasitesini ortadan kaldırmayı amaçladığı iddia edilen bir savaş olarak başlayan bu süreç, İran rejimini eskisinden daha güçlü hale getirebilir.

Yaptırımların hafifletilmesiyle güçlenen, önemli füze kapasitesini koruyan, vekil güçlerine desteğini sürdüren ve neredeyse kesin olarak kendi topraklarında uranyum zenginleştirmeye devam eden bir rejim."