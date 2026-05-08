        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika kan donduran görüntü! Kayınvalidesi tarafından öldürülmüştü! Canavarın tehditleri! | Son dakika haberleri

        Kayınvalidesi tarafından öldürülmüştü! Canavarın tehditleri!

        İstanbul Kağıthane'de kayınvalidesi tarafından öldürülen Rüzgar Eser'in eşini tehdit ettiği korkunç görüntüler ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 11:17 Güncelleme:
        Kağıthane'de kayınvalidesi tarafından bıçaklanarak öldürülen Rüzgar Eser'in eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Eser'in, "Nurşin 2-3 ay sabret, seni öldüreceğim, sakın geri adım atma. İki ay sonra o çocuk annesiz babasız kalacak, yetimhanede büyüyecek" dediği anlar yer aldı.

        DHA'nın haberine göre olay, dün saat 15.30 sıralarında Çeliktepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen Rüzgar Eser (33), boşanma aşamasındaki eşi Nurşin E.’nin (28) yaşadığı eve geldi.

        Taraflar arasında çıkan tartışmada Rüzgar Eser, eşini silahla yaralayıp, olay sırasında evde baldızı Betül E. (32) ile annesi Delal A.'yı darbetmeye başladı. Kavganın büyümesi üzerine mutfaktan bıçak alan Delal A., Rüzgar Eser'i göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Ağır yaralanan Nurşin E. ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        EŞİNİ TEHDİT ETTİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

        Olay öncesi Rüzgar Eser'in boşanma aşamasındaki eşi Nurşin E. ile görüntülü konuştuğu anlar ortaya çıktı. Görüntülerde, eşi ve kızı ile konuşan Rüzgar Eser'in 'Nurşin 2-3 ay sabret, seni öldüreceğim, sakın geri adım atma. İki ay sonra o çocuk annesiz babasız kalacak, yetimhanede büyüyecek' dediği anlar yer aldı.

        KIZINA 'ANNENİ ÖLDÜRECEĞİM' DİYEREK VİDEO ÇEKTİ

        Öte yandan Rüzgar Eser olaydan önce kızına da video çekip 'Ben senin anneni öldürmek zorundayım, kendi ellerimle öldüreceğim. 2 aya Almanya'ya gideceğim para lazım, seni devlet büyütecek. Ben 2-3 ay sonra gelip senin anneni, neneni ve o evde kimi yakalarsam öldüreceğim. Annene söyle aklını başını alsın' dedi.

        Kağıthane'de kızını silahla vuran damadını öldüren kayınvalide: Müdahale etmesem hepimizi öldürecekti

        Kağıthane'de kızını silahla yaralayan damadı Rüzgar Eser'i (33) göğsünden bıçaklayarak öldüren kayınvalide Delal A.(58) adliyeye sevk edildi. Delal A. emniyetteki ifadesinde, "Bir anda silahını çekerek ateş etmeye başladı. Bende ona engel olmak için mutfağa koşup bıçak aldım. Kızıma tekrar ateş etme...
        WSJ: Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten ABD'ye üs izni
        Ateşkeste kritik eşik!
        Çin'de iki eski bakana idam cezası
        Kübra'nın yasa boğan yeni görüntüsü
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        İBB'ye yeni operasyon: 30 gözaltı!
        Bu vicdansızı bulun! Huzur evinde skandal görüntüler...
        Dünya devinden Osimhen'e teklif!
        Çatışmanın ortasında kaldı, can verdi! Korkunç sözler!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
        800 dolara satılan Apple hisselerinin hikâyesi
        Dünya Kupası şarkısı Shakira'dan
        Reddi miras o aylığı engellemez
        Yok olarak var olmayı seçti
        Eurovision teklifini geri çevirdi
        Fiş sayısı azaldı fiyat yüzde 50 arttı
