Oktay Çubuk'tan sağlık durumu hakkında açıklama
Portekiz'de aniden fenalaşarak kalbi duran ve yapılan müdahaleyle yeniden hayata döndürülen Oktay Çubuk, sağlık durumuyla ilgili yeni açıklamada bulundu. Oyuncu, yakında hastaneden taburcu olacağını duyurdu
Oktay Çubuk, geçtiğimiz haftalarda iş seyahati nedeniyle Portekiz'in başkenti Lizbon'da bulunan annesi Nilhan Çetinyamaç Çubuk'a eşlik ettiği sırada aniden fenalaşmıştı.
Hemen hastaneye kaldırılan Çubuk'un kalbi, doktorların çabasıyla yeniden çalıştırılmıştı. İlk müdahalelerin ardından hayati riski ortadan kalkan 30 yaşındaki oyuncu, tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı.Oktay Çubuk ve Haluk Bilginer
"BİR SÜRE DAHA HASTANEDEYİM" DEMİŞTİ
Durumu iyiye giden Oktay Çubuk, daha önce yaptığı açıklamada "Sağlığım iyi durumda, bir süre daha hastanedeyim. Mesajlarınız ve güzel dilekleriniz için teşekkür ederim" demişti.
YAKINDA TABURCU OLACAK
Sağlık durumuna ilişkin yeni açıklamada bulunan Çubuk, hastaneden yaptığı paylaşımda "Gün geçtikçe daha iyi hissediyorum. Yakında hastaneden çıkmış olacağım. Her şey yolunda, ilginiz ve sevginiz için teşekkür ederim. Evimi, köpeğimi ve dostlarımı görmeyi dört gözle bekliyorum" ifadelerine yer verdi.