Afra Saraçoğlu'ndan Katy Perry'ye: İstanbul'a gel yoksa seni engelleyeceğim
Katy Perry, Azerbaycan'daki Bakü Grand Prix'sinde sahne alacağını duyurdu. Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu ise Perry'ye, "İstanbul'a gel yoksa seni engelleyeceğim" yorumuyla esprili bir çağrıda bulundu
Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, Azerbaycan'da düzenlenecek olan 10. Bakü Grand Prix'si kapsamında sahne alacağını sosyal medya hesabından duyurdu.
Perry'nin bu paylaşımına, Afra Saraçoğlu'ndan esprili bir yorum geldi.
Saraçoğlu, Katy Perry’nin konser paylaşımına, "İstanbul'a gel yoksa seni engelleyeceğim" yorumunu yaptı. Oyuncunun bu esprili çıkışı, takipçilerinin gözünden kaçmadı.
Katy Perry ve Afra Saraçoğlu arasındaki bu dolaylı etkileşim aslında bir ilk değil. 2020 yılında Saraçoğlu'nun hayranları, oyuncunun otomobil içindeki bir fotoğrafına Perry’nin 'Daisies' (Papatyalar) şarkısı için hazırlanan maske filtresini uygulamıştı.
Bir hayran sayfasında paylaşılan bu görsel, o dönem Katy Perry tarafından beğenilmiş; Saraçoğlu ise bu ilgi karşısında hayranlarına teşekkür etmişti.
Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto