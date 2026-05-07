Rihanna ve ASAP Rocky'nin tartışması dudak okuyucuların radarında
Rihanna ve ASAP Rocky'nin Met Gala sonrası çekilen ve internette yayılan görüntülerinde, otomobilde gergin bir şekilde tartıştıkları görüldü. Sesleri duyulmayan ikilinin birbirlerine yönelttikleri sözleri, dudak okuyucular çözdü
Üç çocuklu ünlü çift Rihanna ve ASAP Rocky, hafta başında Met Gala'da boy gösterirken, her ikisi de kırmızı halıda farklı yayın organlarına moda dünyasının en büyük gecesinde eğlendiklerini söyledi. Ancak gala sonrası çiftin bindikleri limuzindeki halleri, bunun bunun aksini söylüyordu.
Met Gala sonrası çekilen görüntülerde, çiftin bir minibüsün arka koltuğunda gergin bir şekilde tartıştığı görülüyordu. Rihanna, sevgilisiyle konuşurken yüzünde rahatsız bir ifadeyle vardı; ASAP Rocky ise ona cevap verirken kaşlarını kaldırmıştı.
Sesleri duyulmasa da, Rocky bir ara Rihanna'dan başını çevirdi ve Rihanna ona dik dik bakmaya devam ederken göz temasından kaçındı.
Bir dudak okuyucunun analizine göre Rihanna, Rocky'ye "Beni umursamıyorsun, değil mi?" derken, Rocky ise "Ciddi misin? Delisin sen. Göremiyor musun, saçmalık!" diye cevap verdi.
Rihanna daha sonra, "Çık dışarı, seninle birlikte olamam" dedi. Rapçi sevgilisi, "Burada işim bitti" diye yanıt verince Rihanna, "İşin mi bitti? Ben bittim. Ben yoruldum. Şimdi işin bitti, beni bırakabilirsin" ifadesini kullandı. Rocky, konuşmayı, "Bir şeyler deniyorsun. Dene" diyerek bitirdi.
YORUM YAĞDI
Video internette paylaşıldıktan sonra birçok kişi çifti savunmak ve tartışmaların olağan dışı olmadığını, ayrıca büyük bir gecenin ardından muhtemelen yorgun olduklarını hatırlatmak için yorum yağdırdı.
"Sıradan bir karı koca etkileşimi... Ne bekliyorsunuz? 7/24 mutlu ve güler yüzlü olmalarını mı?" diyen de vardı, "Düşünsenize, o kadar çok küçük çocuk var. Eminim ki ikisi de eve gidip biraz uyumak istiyordur, bebeklerden biri uyanmadan önce" diye yazan da.
Bir sosyal medya kullanıcısı, "Belki de birbirleriyle değil, gecenin gidişatıyla ilgili hayal kırıklıklarını konuşuyorlardır. Her iki durumda da bu beni ilgilendirmiyor" derken, bir başkası, "Bu sadece iki yetişkinin saygılı bir şekilde sohbet etmesi. Bağırma yok, saldırganlık yok, el kaldırma yok, sadece sakin, saygılı bir konuşma" diye yazdı.
"Bu, çiftler için çok normal bir durum, neden ünlülerde sorun gibi görünüyor?" yorumuna pek çok destek geldi.
SEBEP BİR BAŞKA KADIN MIYDI?
Çiftin arasındaki tartışmanın, ASAP Rocky'nin Met Gala'da bir kadın davetliyle yaptığı konuşmadan kaynaklandığı yönünde söylentiler de çıktı. Yayınlanan bir videoda, rapçinin kadınla ve Rihanna'nın yaptığı bir röportajın arka planında bulunan birkaç kişiyle konuştuğu görülüyordu.
Rocky, Rihanna'nın yanına dönmeden önce kadınla yanak yanağa öpüştü. Rihanna'nın yüzünde ise rahatsız bir ifade vardı. Çiftin tartışmasını bu olaya bağlayanlar olsa da TMZ'ye konuşan kaynaklar, Rocky ile söz konusu kadın arasında kesinlikle hiçbir romantik bağ olmadığını ve kadının Rihanna'yı yıllardır tanıdığını belirterek, dedikoduları yalanladı.
Rihanna ve ASAP Rocky, 2012'de tanıştıktan sonra 2019'da sevgili oldu. Rocky, iki yıl sonra Rihanna'yı "hayatının aşkı" olarak ilan etti.
Met Gala, çiftin ilişkilerinde birçok önemli dönüm noktasında rol oynadı. Çift 2021'de bu etkinlikte kırmızı halıda ilk kez birlikte boy gösterdi ve Rihanna geçen yıl üçüncü hamileliğini bu etkinlikte açıkladı.
Çiftin dört yaşında RZA Athelston ve üç yaşında Riot Rose adlarında iki oğlu ve henüz sekiz aylık olan Rocki Irish adında bir kızı var.