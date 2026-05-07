Bilim kurgu değil gerçek: Coober Pedy kasabasında nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor! Peki ama neden?

SANDIĞINIZDAN DAHA KONFORLU

Yer altı evleri dışarıdan bakıldığında sade görünüyor. Ancak içeride oldukça geniş ve işlevsel yaşam alanları bulunuyor. Salon, mutfak ve banyo gibi tüm ihtiyaçlar rahatlıkla karşılanabiliyor.

Yer altında yaşamanın bir diğer avantajı ise sessizlik ve izolasyon. Kalın kaya katmanları sayesinde dış gürültü neredeyse tamamen kesiliyor, ışık kirliliği oluşmuyor, böcek ve sinek sorunu büyük ölçüde ortadan kalkıyor.

Kasabada yaşayanlara göre yer altındaki hayat, yüzeye kıyasla çok daha sakin ve dengeli.