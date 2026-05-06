Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Emre Altuğ, Pınar Yüzbaşıgil ile ilişkisi hakkında konuştu: Göz önünde olmayı tercih etmiyoruz - Magazin haberleri

        Emre Altuğ: Göz önünde olmayı tercih etmiyoruz

        Bir süredir Pınar Yüzbaşıgil ile aşk yaşayan Emre Altuğ, özel hayatı hakkında konuştu. Altuğ, "Gizleyecek bir şey yok, çok göz önünde olmayı tercih etmiyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 15:49 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Göz önünde olmayı tercih etmiyoruz"

        Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülenen şarkıcı Emre Altuğ, hem müzik çalışmalarına hem de özel hayatına dair açıklamalarda bulundu. 'Bir Pop Masalı' projesi hakkında konuşan Altuğ, hazırlık sürecinin yoğun geçtiğini ifade ederek, "Bir pop masalının zaten kendisi sürprizlerden ibaret. Yeni sürprizler olacak" dedi.

        14 Mayıs'ta sahneleyeceği gösteri öncesi konuklarını açıklayan Emre Altuğ, meslektaşı Güneş ve opera sanatçısı Hakan Aysev'in kendisine eşlik edeceğini söyledi. Aysev ile dostluklarının yıllar öncesine dayandığını ifade eden Altuğ, arkadaşının daha önce yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle projeye katılamadığını ancak bu kez sahnede yer alacak olmasının kendisini çok mutlu ettiğini belirtti.

        REKLAM

        Güneş'in Ajda Pekkan'ın 'Sana Doğru' adlı şarkısını seslendireceğini söyleyen Emre Altuğ, "Hem müzikal anlamda hem de performans açısından çok değerli bir isim. Onun bu projede olması beni ayrıca heyecanlandırıyor" diye konuştu.

        "BEN TAM BİR BAHAR ADAMIYIM"

        Şarkıcı, havanın değişkenliğiyle ilgili de "Sabah başka kıyafetle çıkıyoruz, öğleden sonra başka havaya yakalanıyoruz. Nisan doğumluyum, tam bir bahar adamıyım" ifadelerini kullandı.

        "GİZLEYECEK BİR ŞEY YOK"

        Öte yandan geçtiğimiz aylarda yaklaşık 1.5 yıldır Okan Bayülgen'in ekibinde koordinatörlük yapan Pınar Yüzbaşıgil ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Emre Altuğ, birlikteliği hakkındaki sorulara da yanıt verdi. Altuğ, "Gizleyecek bir şey yok. Mutlu, huzurlu ilerleyen bir arkadaşlık. Çok göz önünde olmayı tercih etmiyoruz" dedi.

        REKLAM
        Pınar Yüzbaşıgil
        Pınar Yüzbaşıgil

        Emre Altuğ, Pınar Yüzbaşıgil ile ilişkisinin birlikte çalıştıkları süreçte geliştiğini söyledi ve ortak üretimin aralarındaki bağı güçlendirdiğini ifade etti.

        Altuğ, ayrıca yeni albümü 'Efsane'nin dijital platformlarda güçlü bir ivme yakaladığını belirterek, artık şarkıların kaderini dinleyicinin belirlediğini vurguladı. Şarkıcı, "Eskiden albüm satışı konuşulurdu, şimdi dinlenmeler konuşuluyor. Şarkıyı sahnede herkesin birlikte söylemesi benim için en büyük başarı" dedi.

        Müzik sektöründeki yüksek izlenme rakamlarıyla ilgili tartışmalara da değinen Altuğ, geçmişte korsan satışların sanatçıları ciddi şekilde etkilediğini hatırlattı. Projelerinin telif hakları konusunda meslek birlikleriyle temas halinde olduğunu belirten Emre Altuğ, müzik sektöründe sistemin daha sağlıklı işlemesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

        "İKİ ÇOCUĞUM ÖZEL OKULDA OKUYOR, ROL BEKLİYORUM"

        Altuğ, daha sonra sözlerini esprili bir şekilde, "İki çocuğum özel okulda okuyor, ben de rol bekliyorum" diyerek noktaladı.

        Emre Altuğ, 2008–2015 yılları arasında Çağla Şıkel evlilik yaşamıştı. Çiftin Uzay ve Kuzey adında iki çocukları dünyaya gelmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Adliyeye boşanma başvurusu yapmaya gelen eniştesini vurdu

        AĞRI'da, boşanmaya karar verip eşiyle mahkemeye başvuru yapmak için adliyeye gelen Ramazan A., kayınbiraderi Ali A.'nın silahlı saldırısında yaralandı. (DHA)

        #emre altuğ
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Fenerbahçe'de Barış Göktürk adaylıktan çekildi!
        Fenerbahçe'de Barış Göktürk adaylıktan çekildi!
        TOKİ'den başvuru bedeli iadesi açıklaması
        TOKİ'den başvuru bedeli iadesi açıklaması
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        Komşusunun parmağını ısırıp koparttı!
        Komşusunun parmağını ısırıp koparttı!
        Petrolde sert düşüş
        Petrolde sert düşüş
        Çanakkale Savaşları'nda eşine yazmış! "Bize eğlence gibi geliyor"
        Çanakkale Savaşları'nda eşine yazmış! "Bize eğlence gibi geliyor"
        Boşanma başvurusu yapan enişteye 7 kurşun!
        Boşanma başvurusu yapan enişteye 7 kurşun!
        Yüksek faiz sürdürülebilirliği bozuyor
        Yüksek faiz sürdürülebilirliği bozuyor
        Biletleri 12 dakikada tükendi
        Biletleri 12 dakikada tükendi
        Eski bakanın kardeşi yaralı bulundu
        Eski bakanın kardeşi yaralı bulundu
        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Fosfor sinir gazı tespit edildi!
        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Fosfor sinir gazı tespit edildi!
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        Köpek kavgasında baba ile oğlu tarafından döverek öldürüldü!
        Köpek kavgasında baba ile oğlu tarafından döverek öldürüldü!
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"
        Fenerbahçe Beko, Final Four aşkına!
        Fenerbahçe Beko, Final Four aşkına!