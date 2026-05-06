Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülenen şarkıcı Emre Altuğ, hem müzik çalışmalarına hem de özel hayatına dair açıklamalarda bulundu. 'Bir Pop Masalı' projesi hakkında konuşan Altuğ, hazırlık sürecinin yoğun geçtiğini ifade ederek, "Bir pop masalının zaten kendisi sürprizlerden ibaret. Yeni sürprizler olacak" dedi.

14 Mayıs'ta sahneleyeceği gösteri öncesi konuklarını açıklayan Emre Altuğ, meslektaşı Güneş ve opera sanatçısı Hakan Aysev'in kendisine eşlik edeceğini söyledi. Aysev ile dostluklarının yıllar öncesine dayandığını ifade eden Altuğ, arkadaşının daha önce yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle projeye katılamadığını ancak bu kez sahnede yer alacak olmasının kendisini çok mutlu ettiğini belirtti.

REKLAM

Güneş'in Ajda Pekkan'ın 'Sana Doğru' adlı şarkısını seslendireceğini söyleyen Emre Altuğ, "Hem müzikal anlamda hem de performans açısından çok değerli bir isim. Onun bu projede olması beni ayrıca heyecanlandırıyor" diye konuştu.

"BEN TAM BİR BAHAR ADAMIYIM"

Şarkıcı, havanın değişkenliğiyle ilgili de "Sabah başka kıyafetle çıkıyoruz, öğleden sonra başka havaya yakalanıyoruz. Nisan doğumluyum, tam bir bahar adamıyım" ifadelerini kullandı.

"GİZLEYECEK BİR ŞEY YOK"

Öte yandan geçtiğimiz aylarda yaklaşık 1.5 yıldır Okan Bayülgen'in ekibinde koordinatörlük yapan Pınar Yüzbaşıgil ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Emre Altuğ, birlikteliği hakkındaki sorulara da yanıt verdi. Altuğ, "Gizleyecek bir şey yok. Mutlu, huzurlu ilerleyen bir arkadaşlık. Çok göz önünde olmayı tercih etmiyoruz" dedi.

REKLAM

Pınar Yüzbaşıgil

Emre Altuğ, Pınar Yüzbaşıgil ile ilişkisinin birlikte çalıştıkları süreçte geliştiğini söyledi ve ortak üretimin aralarındaki bağı güçlendirdiğini ifade etti.

Altuğ, ayrıca yeni albümü 'Efsane'nin dijital platformlarda güçlü bir ivme yakaladığını belirterek, artık şarkıların kaderini dinleyicinin belirlediğini vurguladı. Şarkıcı, "Eskiden albüm satışı konuşulurdu, şimdi dinlenmeler konuşuluyor. Şarkıyı sahnede herkesin birlikte söylemesi benim için en büyük başarı" dedi.

Müzik sektöründeki yüksek izlenme rakamlarıyla ilgili tartışmalara da değinen Altuğ, geçmişte korsan satışların sanatçıları ciddi şekilde etkilediğini hatırlattı. Projelerinin telif hakları konusunda meslek birlikleriyle temas halinde olduğunu belirten Emre Altuğ, müzik sektöründe sistemin daha sağlıklı işlemesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

"İKİ ÇOCUĞUM ÖZEL OKULDA OKUYOR, ROL BEKLİYORUM"

Altuğ, daha sonra sözlerini esprili bir şekilde, "İki çocuğum özel okulda okuyor, ben de rol bekliyorum" diyerek noktaladı.

Emre Altuğ, 2008–2015 yılları arasında Çağla Şıkel evlilik yaşamıştı. Çiftin Uzay ve Kuzey adında iki çocukları dünyaya gelmişti.