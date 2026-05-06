        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Komşusunun parmağını ısırıp koparttı | Hatay haberleri | Son dakika haberleri

        Komşusunun parmağını ısırıp koparttı!

        Hatay'da, 70 yaşındaki İsmail Bozdağ'ın sağ elinin serçe parmağı, kendisine saldıran komşusu 47 yaşındaki A.E.'nin ısırması sonucu ampute edildi. Bozdağ, "Bir husumetimiz yoktu kendisiyle. Onu çok severdim, o da beni severdi. Niçin yaptı, ben de anlamadım" dedi. Gözaltına alınan A.E., ifadesinin ardından serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 14:19 Güncelleme:
        Hatay'da olay, 7 Nisan'da Reyhanlı ilçesindeki Cüneyde Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Bozdağ (70), beraber otobüsten inip yaşadıkları apartmanın asansörüne bindiği komşusu A.E.'nin (47) saldırısına uğradı.

        ISIRIP PARMAĞINI KOPARTTI

        DHA'daki habere göre Bozdağ'ın sağ elinin serçe parmağı, A.E. tarafından ısırılarak koparıldı. Bozdağ, başka bir komşusu tarafından yanında parmağıyla hastaneye götürüldü.

        PARMAK DİKİLDİ AMA TUTMADI

        Bozdağ'ın yerine dikilen parmağı yeniden tutmayınca ampute edildi. Bozdağ'ın şikayeti üzerine gözaltına alınan A.E., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        "ONU ÇOK SEVERDİM, O DA BENİ SEVERDİ"

        Yaşadıklarını anlatan İsmail Bozdağ, "Komşumla aynı otobüsle çarşıdan geliyorduk. A.E. ile beraber otobüsten indim, kendisi de arkamdan indi. Apartmanda aynı asansöre bindik. Asansör kendi katına gelince kapı açıldı, inmedi. İnmeyince de ben, ‘Niçin inmedin?’ dedim. ‘Sana ne’ deyip bana yumrukla vurunca asansörün içinde kapışmaya başladık.

        "PARMAĞIMI KOPARANA KADAR BIRAKMADI"

        O ara elimi ısırdı. Elimi ısırınca parmağımı koparana kadar bırakmadı. O ara ben bağırmaya başlayınca elimi ağzından çekti. Parmağım kopmuş vaziyetteydi. Sonra komşum Ali’den yardım istedim. Ali gelince bizi ayırdı. Beni hastaneye götürdüler, orada diktiler. Dikildikten sonra tutmadı.

        "KANGREN OLUNCA KESTİLER"

        Tutmayınca kangrene çevirdi. Ondan sonra parmağımı kestiler. Bir husumetimiz yoktu kendisiyle. Onu çok severdim, o da beni severdi. Niçin yaptı, ben de anlamadım” dedi.

