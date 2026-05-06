Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Boşanma başvurusu yapan enişteye 7 kurşun | Ağrı haberleri | Son dakika haberleri

        Boşanma başvurusu yapan enişteye 7 kurşun!

        Ağrı'da, boşanmaya karar verip eşiyle mahkemeye başvuru yapmak için adliyeye gelen Ramazan A., kayınbiraderi Ali A.'nın silahlı saldırısında yaralandı. Ali A.'nın 7 kez tetiğe bastığı olayda, 2 mermi de seyir halindeki 2 araca isabet etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 13:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boşanma başvurusu yapan enişteye 7 kurşun!

        Ağrı'da olay, dün, Ağrı Hukuk Mahkemeleri Ek Hizmet Binası önünde meydana geldi. Ramazan A., boşanmaya karar verdiği eşiyle birlikte Aile Mahkemesi’ne başvurmak üzere adliyeye geldiği sırada kayınbiraderi Ali A.'nın silahlı saldırısına uğradı.

        7 KERE TETİĞE BASTI

        DHA'daki habere göre Ali A., eniştesi Ramazan A.’ya, 7 el ateş ederek bacaklarından ve kalçasından yaraladı.

        SİLAHIYLA YAKALANDI

        Olay yerinde bulunan emniyet güçleri saldırıya anında müdahale edip, şüpheli Ali A.’yı suç aletiyle yakalandı.

        REKLAM

        HASTANEYE KALDIRILDI

        Yaralı Ramazan A., çağırılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından Ramazan A.’nın bugün taburcu edildiği öğrenildi.

        2 MERMİ 2 ARACA İSABET ETTİ

        Öte yandan, saldırı sırasında silahtan çıkan mermilerden 2'si, caddede seyir halindeki 2 araca isabet edip zarar verdi. Araçlarda bulunanların olayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

        Gözaltına alınan şüpheli Ali A.’nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bugün Ne Oldu? 5 Mayıs 2026'nın haberleri: Bahçeli'den 'Öcalan'a statü meselesi' çıkışı, Trump İran Savaşı için tarih verdi, İzzet Yıldızhan tahliye edildi

        Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor... BAHÇELİ: ÖCALAN'A STATÜ MESELESİ ELE ALINMALIMHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantısında önemli açıklamalar yaptı. "Öcalan'a statü meselesi ele alınmalı." diyen Bahçeli, "Sürecin yürütülmesini istiyorsak, örgü...
        #ağrı
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Borsa İstanbul'dan yeni rekor
        Borsa İstanbul'dan yeni rekor
        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Fosfor sinir gazı tespit edildi!
        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Fosfor sinir gazı tespit edildi!
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        Eski bakanın kardeşi yaralı bulundu
        Eski bakanın kardeşi yaralı bulundu
        Biletleri 25 dakikada tükendi
        Biletleri 25 dakikada tükendi
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        "Beşiktaş'ı terk edin!"
        "Beşiktaş'ı terk edin!"
        Köpek kavgasında baba ile oğlu tarafından döverek öldürüldü!
        Köpek kavgasında baba ile oğlu tarafından döverek öldürüldü!
        23 yaşındaydı, su deposu ölümü oldu!
        23 yaşındaydı, su deposu ölümü oldu!
        Fenerbahçe Beko, Final Four aşkına!
        Fenerbahçe Beko, Final Four aşkına!
        Kübra Yapıcı'nın katilleri yakalandı
        Kübra Yapıcı'nın katilleri yakalandı
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Böcek'in, oğlunun ve gelininin mal varlığına el konuldu
        Böcek'in, oğlunun ve gelininin mal varlığına el konuldu
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        Sadece bazı insanların duyduğunu söylediği gizemli uğultu
        Sadece bazı insanların duyduğunu söylediği gizemli uğultu
        "Ucuz kurtuldum"
        "Ucuz kurtuldum"
        İptal edilen düğün faciayı önledi!
        İptal edilen düğün faciayı önledi!
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"