Köpek kavgasında baba ile oğlu tarafından döverek öldürüldü!
Ankara'da, komşusunun köpeğinin kendi köpeklerine saldırmasına öfkelenen baba ve oğlunun demir çubukla darp ederek ağır yaraladığı 57 yaşındaki, 11 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Baba N.K. ile oğlu E.K., cezaevine gönderildi
Giriş: 06 Mayıs 2026 - 10:46
Ankara'da, 24 Nisan’da Ayaş ilçesi Oltan Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Tansel Gökmen’in (57) köpeğinin kendi köpeklerine saldırmasına öfkelenen N.K. ile oğlu E.K., komşuları Gökmen’i demir çubukla darp ederek ağır yaralamıştı.
BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ
Kafatası kırılan ve beyin kanaması teşhisi konulan Gökmen, ambulansla hastaneye sevk edilmişti.
HAYATA 11 GÜN TUTUNABİLDİ
11 gündür tedavi gören Gökmen, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayın ardından gözaltına alınan saldırganlar ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
