Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Nilgün Belgün, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Belgün, "Alışveriş seviyorum ama bu zamanda dikkatli ediyorum. İki kızım var, birbirimize yakınız. Benim giymediklerimi onlar giyiyor. Alışverişim boşa gitmiyor" dedi.

"Nilgün Belgün'le Aşk ve Komedi" oyunu hakkında konuşan Belgün, "13'üncü yılı... Bunu da devam ettireceğim ama yeni oyun hazırlıyorum. Adı 'Hayat Sen Benimsin' olacak, kadınlara hitap edeceğim" ifadelerini kullandı.

Nilgün Belgün, daha önce "Bir erkekte ne olmasını istersiniz?" sorusuna verdiği "Ben 40'ından sonrasına 'Günaydın' demem" yanıtının hatırlatılması üzerine "Geçen Oktay Kaynarca aradı, 'Böyle söyledim' deyince üzüldü. Maksat eğlence ama hayatım böyle geçiyor" diyerek, güldü.

"YABANCI ERKEKLERİ MERAK EDİYORUM"

Dört kez nikâh masasına oturan, Oylum Seçin ve Merve Gencer adında iki kızı bulunan Belgün, ardından; "Türklerden ilgimi çeken erkek yok. Hepsini tanıyorum. En azından yabancıları merak ediyorum" diyerek, kahkaha attı.

"HERKES TİYATRO YAPMAMALI"

Nilgün Belgün, oyuncuların son dönemde tiyatroya yönelmesiyle ilgili, "Kabiliyetli olan gençler var. Tiyatroyu herkes yapmamalı diye düşünüyorum. Orası başka dünya, oyuncunun er meydanıdır. Mesela Selahattin Paşalı'yı yetenekli buluyorum" ifadelerini kullandı. Şiddet içerikli dizileri izlemediğini söyleyen Belgün, "Ruhuma iyi gelen diziler izliyorum. Silahlar elde dizileri seyretmiyorum" dedi.