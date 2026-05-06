Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin "Türklerden ilgimi çeken erkek yok" Nilgün Belgün'den Türk erkekleri açıklaması - Magazin haberleri

        Nilgün Belgün: Türklerden ilgimi çeken erkek yok

        Daha önce dört kez nikâh masasına oturan oyuncu Nilgün Belgün, "Türklerden ilgimi çeken erkek yok. Hepsini tanıyorum. Yabancıları merak ediyorum" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 10:27 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"

        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Nilgün Belgün, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Belgün, "Alışveriş seviyorum ama bu zamanda dikkatli ediyorum. İki kızım var, birbirimize yakınız. Benim giymediklerimi onlar giyiyor. Alışverişim boşa gitmiyor" dedi.

        "Nilgün Belgün'le Aşk ve Komedi" oyunu hakkında konuşan Belgün, "13'üncü yılı... Bunu da devam ettireceğim ama yeni oyun hazırlıyorum. Adı 'Hayat Sen Benimsin' olacak, kadınlara hitap edeceğim" ifadelerini kullandı.

        Nilgün Belgün, daha önce "Bir erkekte ne olmasını istersiniz?" sorusuna verdiği "Ben 40'ından sonrasına 'Günaydın' demem" yanıtının hatırlatılması üzerine "Geçen Oktay Kaynarca aradı, 'Böyle söyledim' deyince üzüldü. Maksat eğlence ama hayatım böyle geçiyor" diyerek, güldü.

        REKLAM

        "YABANCI ERKEKLERİ MERAK EDİYORUM"

        Dört kez nikâh masasına oturan, Oylum Seçin ve Merve Gencer adında iki kızı bulunan Belgün, ardından; "Türklerden ilgimi çeken erkek yok. Hepsini tanıyorum. En azından yabancıları merak ediyorum" diyerek, kahkaha attı.

        "HERKES TİYATRO YAPMAMALI"

        Nilgün Belgün, oyuncuların son dönemde tiyatroya yönelmesiyle ilgili, "Kabiliyetli olan gençler var. Tiyatroyu herkes yapmamalı diye düşünüyorum. Orası başka dünya, oyuncunun er meydanıdır. Mesela Selahattin Paşalı'yı yetenekli buluyorum" ifadelerini kullandı. Şiddet içerikli dizileri izlemediğini söyleyen Belgün, "Ruhuma iyi gelen diziler izliyorum. Silahlar elde dizileri seyretmiyorum" dedi.

        DÖRT KEZ NİKÂH MASASINA OTURDU

        Öte yandan ilk evliliğini tiyatrocu ve komedyen Abdullah Şahin ile yapan Nilgün Belgün'ün bu birliktelikten Oylum adında kızı bulunuyor. Daha sonra İlhan Gencer ile nikâh masasına oturan Belgün'ün bu evlilikten de Merve adında bir kızı var. Belgün ile Gencer, iki kez nikâh masasına oturmuştu. Nilgün Belgün, son evliliğini de Atilla Demircioğlu ile gerçekleştirmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Azerbaycanlı kadının cansız bedenine ulaşıldı

        İstanbul Kadıköy'den Beşiktaş'a giden yolcu vapuruna binen Azerbaycan uyruklu Makhfura Huseynova (44), sefer sırasında kayboldu. Vapurda kadına ait çanta bulundu. Yapılan güvenlik kamera görüntülerinde Huseynova'nın vapura bindiği anlara ait görüntülere ulaşıdı. Ancak genç kadının Beşiktaş'ta inen y...
        #Nilgün Belgün
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Böcek'in, oğlunun ve gelininin mal varlığına el konuldu
        Böcek'in, oğlunun ve gelininin mal varlığına el konuldu
        Eski bakanın kardeşi yaralı bulundu
        Eski bakanın kardeşi yaralı bulundu
        Kübra Yapıcı'nın katilleri yakalandı
        Kübra Yapıcı'nın katilleri yakalandı
        Trump: Özgürlük Projesi durduruldu
        Trump: Özgürlük Projesi durduruldu
        "Beşiktaş'ı terk edin!"
        "Beşiktaş'ı terk edin!"
        İptal edilen düğün faciayı önledi!
        İptal edilen düğün faciayı önledi!
        Fenerbahçe Beko, Final Four aşkına!
        Fenerbahçe Beko, Final Four aşkına!
        BioNTech artık COVID-19 aşısı üretmeyecek
        BioNTech artık COVID-19 aşısı üretmeyecek
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"
        23 yaşındaydı, su deposu ölümü oldu!
        23 yaşındaydı, su deposu ölümü oldu!
        "Ucuz kurtuldum"
        "Ucuz kurtuldum"
        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Yan yana gömüldüler!
        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Yan yana gömüldüler!
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Dilara'yı yüksek sesli müzik kavgasında katletmişti... İşte istenen ceza!
        Dilara'yı yüksek sesli müzik kavgasında katletmişti... İşte istenen ceza!
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        Devler Ligi'nde ilk finalist Arsenal!
        Devler Ligi'nde ilk finalist Arsenal!
        İşçilik maliyetindeki vergi yükü arttı
        İşçilik maliyetindeki vergi yükü arttı
        Akaryakıt istasyonunda kavga: 1 ölü, 2 yaralı
        Akaryakıt istasyonunda kavga: 1 ölü, 2 yaralı
        5 bölgede sağanak, sıcaklıklar ise artıyor
        5 bölgede sağanak, sıcaklıklar ise artıyor
        'CHP siyasal çürümüşlük içinde'
        'CHP siyasal çürümüşlük içinde'