Spor yazarları, Beşiktaş-Konyaspor maçını değerlendirdi: Beşiktaş'ı terk edin!
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde konuk ettiği Konyaspor'a 90+8'de yediği penaltı golüyle 1-0 mağlup oldu. Spor yazarları, Beşiktaş-Konyaspor maçını değerlendirdi.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde konuk ettiği Konyaspor'a 90+8'de yediği penaltı golüyle 1-0 mağlup oldu. Spor yazarları, Beşiktaş-Konyaspor maçını değerlendirdi.
"İLLÜZYON KÖTÜ SONLA BİTTİ"
Fatih Doğan: "Dün tribünler üzüntüsünün yansımasını maç bitimi istifa sesleriyle haykırdı. Sergen Yalçın, Beşiktaş için bir illüzyondu ve bu gösteri dün Dolmabahçe'de kötü sonla bitti. Takımın gerçekçi olmayan hayallere değil doğru adımlara ihtiyacı var." [Sabah]
"DAHA NE BEKLİYORSUN?"
Turgay Demir: "Konyaspor aradığı kontratak fırsatlarını sonunda yakaladı. İki kez rakip kaleye gittiler; birinde attıkları gol ofsayta takıldı, ikincisinde penaltı kazandılar. Hem de ne penaltı! Ceza sahasına metreler kala Muleka'yı çekmeye başlayıp bırakmayan Olaitan, ayaklarıyla yaptığı hatalara elleriyle yenisini ekledi ve Beşiktaş'ın kupa umutlarını söndürdü. Lig çoktan gitti, Avrupa hiç olmadı, Kupa da gitti... Ee, daha ne bekliyorsun Sergen Yalçın? Yoksa gelecek sezon takımı düşme hattında görmeyi mi?" [Fotomaç]
"BEŞİKTAŞ'I TERK EDİN!"
Sinan Vardar: "Bu yazıyı kaleme alırken çok sinirliyim, yine uykularımız kaçacak! Ama artık yeter! Beşiktaş'a daha fazla yazık etmeyin. Buradan Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'a sesleniyorum; derhal istifa et! Buradan Başkan Serdal Adalı'ya sesleniyorum; hemen kulübü olağanüstü kongreye götür! Beşiktaş'ın artık kaybedecek değil bir dakikası, bir saniyesi bile yok! Yapamadığınız, yapacak kabiliyetiniz yok! Rahmetli onursal başkanımız Rahmetli Süleyman Seba bugünleri daha yıllar önce görmüş de söylemiş: "Beşiktaş'ı üzmeyin!" Evet beyler! Sportif direktörünüzle, yöneticilerinizle, genel kurulllardaki şakşakçı yandaşlarınızla Beşiktaş için bir kerelik de olsa doğru bir karar alın: Beşiktaş'ı terk edin! Lütfen hemen bugün bu kararı alın; Beşiktaş'ı bitirmeden, Beşiktaşlıları daha fazla üzmeden!" [Fotomaç]
"BEŞİKTAŞ'IN İYİ BİR SANTRFOTU YOK"
Bülent Timurlenk:Çeyrek finalde uzatmalara giden maçta Fenerbahçe'den 25 hücum yiyip, kalesini gole kapatıp tek golle yarı finale çıkan Konya'nın, ligde hem Galatasaray hem de Trabzonspor'a şampiyonluk yarışında çelme taktığını ve yendiğini hatırlayalım... Beşiktaş ligde rakibini iki maçta da devirmişti. Alanya'yı yenerken oynanan futbol Antep deplasmanında yarı finali düşünüp asları yedek bırakmak, iştahlı bir takım ama kanat organizasyonları olmayınca ilk yarıda 5 hücumda isabetli şut yokken sadece direkte patlayan bir top. Tabela değişmedikçe Konya canlı kalan bir takım. Oyundan hiç kopmadılar. Beşiktaş'ın kupaya veda ederken rakip kaleye 90 dakikada sadece bir isabetli şut çektiğinin altını çizelim. Orkun Kökçü'nün liderliği, pas kalitesi tartışılmaz ancak onun dağıttığı topları hercai bir şekilde harcayan takım arkadaşları var. Fenerbahçe'nin eksiği olan iyi bir santrfor Beşiktaş'ta da yok. İlhan Palut hem kariyeri açısından hem de Konya için çok önemli bir işe imza attı. Sergen Yalçın'ın penaltı golünün ardından yanındaki Serkan Reçber'le olan üzgün ama aynı zamanda panik dolu bakışları belki de bir yolun sonunu işaret ediyor. Avrupa Ligi bileti önemliydi. Beşiktaş camiasının hayallerini ve hedeflerini Konferans Kupası kesmez. Finalin Konya-Trabzon olmasını bekliyorum. Fatih Tekke'nin, Konya'nın Fenerbahçe ve Beşiktaş kupa maçlarını birden fazla izleyeceği kesin. (Sabah)
"BEŞİKTAŞ'TAN HÜZÜNLÜ VEDA"
İbrahim Yıldız: Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında kendi sahasında Konyaspor’a penaltı golü ile yenilen Beşiktaş final hayalini gerçekleştiremedi. Maça iyi başlayan Siyah-Beyazlılar ilk yarıyı rakip sahada oynadı. Konyaspor kalabalık savunma ile topu ev sahibi takıma bırakmıştı. Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, büyük maçlarda bu taktiği sürekli deniyor. Fenerbahçe’yi de 120+2'de penaltı golü ile devre dışı bırakan Konya aynı senaryoyu bir kez daha yaşattı. Bu tür final maçlarının taktiğini en iyi şekilde uygulayan Konyaspor’u bu nedenle kutlamak gerekir. Beşiktaş topla daha çok buluşan iyi mücadele eden takım görüntüsü verdi. El Bilal ve Orkun’un direkten dönen şutları şanssızlıktı. Karşı karşıya kaldıkları iki net pozisyonu sonuçlandırma becerisini gösteremediler. (Habertürk)
"FUTBOLDA 20 BAZEN 120'DEN BÜYÜKTÜR"
Cem Dizdar: Kupa statüsü yani tek maçlık elemeler, ister istemez deplasman takımını savunma alanında oynamaya zorluyor. Üstelik Beşiktaş 120, Konya 20 milyon Euro’luk piyasa değerine sahip oyuncularla sahadayken... Konya da ilk devre böyle yaptı. Topla daha az oynadı ve yaratamayacağı fırsatları kolladı. Belli ki İlhan Palut’un ilk planı Beşiktaş’ın yapacağı mühim hatayı gözlemekti ki ev sahibi o hatayı yapmadı. Beşiktaş ise ilk devreyi set oyununa ağırlık verip temkinli ve kontrollü davrandı. O nedenle en ciddi gol tehlikesini El Bilal Toure’nin 36. dakikadaki direkten dönen topunda buldu. Yani ülke futbolunda çoğunlukla olduğu gibi ‘nafile bir ilk yarı izledik’ diyen yanlış konuşmuş olmaz. Öyle bir ilk yarı ki, iki takım da rakip kaleyi ne gördü ne buldu! İkinci devre mi? İlkinden farksız. Sadece 80’de Konya hücumunda Enis Bardhi’nin tehlike bile sayılamayacak auta giden vuruşu! Konya’nın işlevsel savunmasına karşı baskılı görünen ama çözümü bulamayan Beşiktaş… Nihayetinde Konya hiçbir şey yapılamayan maçta belki planlamadığı ama beklediğini buldu... Konya finale çıktı. Peki ya Beşiktaş? Bu oyunsuz haliyle gelecek sezonun takımını kurma iddiasını nasıl ve kimlerle sürdürecek? İşte bütün mesele bu.. (Fanatik)