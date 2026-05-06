Hantavirüs, genellikle kemirgenler tarafından taşınan ve dışkılarından havaya karışarak insan ciğerlerine giren bir virüs türü.
Mikrobiyolog Siouxsie Wiles, hastalığın gemide yiyeceklerden de bulaşmış olabileceğini söylüyor. Bu virüs iki ciddi rahatsızlığa yol açabiliyor.
Bunlardan biri Hantavirüs Akciğer Sendromu (HPS). Bu genellikle yorgunluk, ateş ve kas ağrılarıyla başlıyor ve sonrasında baş ağrısı, baş dönmesi, üşüme ve karın ağrısıyla devam ediyor.
Bu süreçte solunum sorunları yaşamaya başlayan kişilerin %38'i hayatını kaybediyor. İkinci hastalık ise Kanamalı Ateşli Böbrek Sendromu (HFRS). Daha ciddi sonuçları olabilen bu hastalık iç kanama ve akut böbrek yetmezliğine yol açabiliyor.