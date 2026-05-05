Milli Savunma Bakanlığı, YILDIRIMHAN'ı tanıttı

        Milli Savunma Bakanlığı AR-GE Merkezi tarafından geliştirilen, Türkiye'nin milli füzesi "YILDIRIMHAN", SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda tanıtıldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, YILDIRIMHAN'a ilişkin açıklamasında, "Ülkemizin ilk sıvı roket yakıtlı, hipersonik hızda seyir yapabilen ve şu ana kadar yaptığımız en uzun menzilli füzemiz." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 20:00 Güncelleme:
        Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı (SAHA 2026) kapsamında aralarında hipersonik balistik füze 'YILDIRIMHAN'ın da bulunduğu savunma sanayi ürünlerinin yer aldığı standın açılışı Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından gerçekleştirildi. Burada konuşan Bakan Güler, "YILDIRIMHAN Uzun Menzilli Füzemiz: Ülkemizin ilk sıvı roket yakıtlı, hipersonik hızda seyir yapabilen ve şu ana kadar yaptığımız en uzun menzilli füzemiz. Güçhan Turbo-fan Uçak Motorumuz: Bütün kritik parçaları Ar-Ge'miz tarafından üretilen motorumuz" dedi.

        Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi olan ‘SAHA İstanbul’ organizasyonuyla düzenlenen SAHA 2026, İstanbul Fuar Merkezi’nde başladı. Fuar kapsamında aralarında hipersonik balistik füze 'YILDIRIMHAN'ın da bulunduğu savunma sanayi ürünlerinin yer aldığı standın açılışı Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından gerçekleştirildi.

        'AR-GE ODAKLI ÜRÜN GELİŞTİRME FAALİYETLERİ BELİRLEYİCİ BİR ROL OYNAMAKTADIR'

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Savunma sanayii, hayata geçirilen çok değerli yatırımlar neticesinde bir yandan üretim kapasitesini arttırırken, aynı zamanda bilgi temelli, Ar-Ge odaklı ve yüksek teknoloji geliştiren bir ekosisteme de dönüşmüştür. Bu seviyeye; uzun soluklu bir planlama, kararlı bir irade, sürdürülebilir bir gelişme anlayışı ve güçlü bir koordinasyon sonucunda ulaşmaya çalışıyoruz. Geldiğimiz bu noktada, gurur verici olsa da gelişen teknoloji ve çeşitlenen ihtiyaçlar, kendimizi sürekli yenilememizi gerekli kılmaktadır. Savunma sanayiinin sürdürülebilir biçimde güçlendirilmesinde ise Ar-Ge odaklı ürün geliştirme faaliyetleri belirleyici bir rol oynamaktadır. Bu kapsamda Bakanlığımız da, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalarını büyük bir kararlılıkla sürdürmeye devam etmektedir" dedi.

        'MAKSİMUM 2 BİN 100 METRE ATIŞ MENZİLİNE SAHİP'

        Bakan Güler, "Bugün sergilenen birbirinden kritik ürünlerimiz de işte bu çabalarımızın sonuçlarıdır. Şimdi bu ürünlerimizi sırayla döküyoruz: Gölgehan Jammer: Geniş bir etki ve bant kapatma kapasitesine sahip. YILDIRIMHAN Uzun Menzilli Füzemiz: Ülkemizin ilk sıvı roket yakıtlı, hipersonik hızda seyir yapabilen ve şu ana kadar yaptığımız en uzun menzilli füzemiz. Güçhan Turbo-fan Uçak Motorumuz: Bütün kritik parçaları Ar-Ge'miz tarafından üretilen motorumuz. Onur Turbo-şaft Helikopter Motorumuz: Bütün türbin ve parçaları Ar-Ge'miz tarafından üretilen motorumuz. PNR-53 Sniper: Kalibresinde dünyanın en hafif silahı olma özelliğinde ve maksimum 2 bin 100 metre atış menziline sahip. Bu göreceğiniz ürünleri çok büyük fedakarlıklarla, Ar-Ge'mizde çalışan bir avuç insanımız üretmeye çalışıyorlar. Büyük bir gururla bu ürettiklerimizi sizlere şimdi sunuyorum" dedi.

        *Fotoğraflar: AA, temsilidir

