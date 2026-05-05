Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
Moda dünyasının en büyük etkinlikleri arasında yer alan geleneksel Met Gala, Metropolitan Sanat Müzesi'nde birbirinden ünlü isimleri ağırladı. Gecede 'Costume Art' (Kostüm Sanatı) teması ve 'Fashion is Art' (Moda Sanattır) 'dress code'u doğrultusunda birbirinden yaratıcı görünümler sergilendi
Anna Wintour
Gecenin eş başkanları arasında Beyonce, Nicole Kidman ve Anna Wintour yer alırken, davetliler adeta birer sanat eserine dönüşen iddialı tasarımlarla merdivenleri çıktı. Etkinlik, her yıl olduğu gibi müzenin Kostüm Enstitü'sü için bağış toplama amacı taşırken, modaevleri ve yıldızlar için de görsel bir şölene dönüştü.
Beyonce
Bu yılın sergisi 'Costume Art', modayı güzel sanatlarla aynı düzlemde ele alırken; silüet, beden ve 'giyinmiş form' kavramlarını merkeze aldı. Davetliler de bu doğrultuda kimi zaman Helenistik drapelerle klasik bedene, kimi zaman da anatomik detaylara gönderme yaptı.
Nicole Kidman
Konuk listesi ise her zamanki gibi yıldızlarla doluydu. Madonna, Rihanna gibi isimler objektiflere poz verirken; Heidi Klum ve Katy Perry ise 'kostüm' temasına bağlılıklarıyla neredeyse tanınmaz hale geldi.
Madonna
Heidi Klum, sanat dünyasına saygı duruşunda bulunan isimlerden biri oldu. Mike Marino imzalı özel tasarımı klasik eserlerden ilham aldı. Lateks ve spandeks gibi materyallerle hazırlanan tasarım, Klum'u adeta 'yaşayan bir heykele' dönüştürmeyi başardı.
Rihanna ve A$AP Rocky çifti gecenin en iddialı görünümlerini sergiledi. Rihanna'nın Maison Margiela imzalı heykelsi elbisesi, Belçika'daki Orta Çağ mimarisinden ilham alırken; Rocky ise Chanel'in bir takımını tercih etti.
Gecenin eş başkanlarından Beyonce, gümüş tonlarda iskelet formundan ilham alan çarpıcı bir görünüm sundu.
Emma Chamberlain, Mugler tasarımıyla kırmızı halıda yer aldı. Miguel Castro Freitas imzalı bu görünüm tamamen elde boyandı ve markanın arşivinden, özellikle 1997 tarihli kelebek elbisesi de dahil olmak üzere ikonik Mugler tasarımlarından ilham aldı.
Geceye kızı Sunday Rose Kidman-Urban ile katılan Nicole Kidman, Chanel tasarımıyla öne çıktı. Yakut tonlarında payetler ve tüylerle işlenen elbise için 800 saatlik el işçiliği harcandı.
Gwendoline Christie, partneri Giles Deacon tarafından tasarlanan elbisesiyle dikkat çekti.
Venus Williams, Swarovski imzalı ışıltılı görünümünü, zırh gibi bir kolyeyle tamamladı.
Blake Lively, Versace tasarımıyla 18. yüzyıl Venedik Rokoko tablolarının pudra tonlarından ilham aldı. 2006 ilkbahar koleksiyonundan seçilen elbise, 13 metrelik kuyruğuyla Met'e özel yeniden yorumlandı.
Kim Kardashian, Whitaker Malem ve Allen Jones iş birliğiyle hazırlanan kıyafetiyle 'giyilebilir heykel' kavramını kırmızı halıya taşıdı.
Janelle Monáe, Christian Siriano tasarımıyla 'teknoloji ve doğa'yı buluşturdu. Elektrik kabloları, yosun, sukulentler ve devre parçalarından oluşan elbise hem geri dönüştürülmüş hem de geri dönüştürülebilir bir tasarım olarak öne çıktı
Gigi Hadid, Miu Miu elbisesinde markanın geçmiş koleksiyonlarından ilham aldı.
Kylie Jenner, Schiaparelli elbisesiyle kırmızı halıda boy gösterdi. Nakış işlemesi 11 bin saat süren tasarımda 10 bin barok inci ve 7 bin boyalı inci görünümlü balık pulu kullanıldı.
Kendall Jenner, GapStudio için Zac Posen tarafından tasarlanan elbisesiyle klasik beyaz tişörtü yeniden yorumladı. Çayla elde boyanan ve özel kalıplanan kumaş, 'yaşanmışlık' hissi verdi.
Lisa, gece için Robert Wun ile iş birliği yaptı. Tasarımda tül detayların yanı sıra kendi kol ve ellerinin 3D taramaları kullanılarak oluşturulan heykelsi bir form öne çıktı.
Hailey Bieber, Saint Laurent tasarımıyla altının cazibesini yansıttı. Korsesi, gerçek 24 ayar altından üretildi.
Vittoria Ceretti, Carolina Herrera tasarımıyla bedenin bir tuval olduğu fikrini yansıttı; elbise, heykelsi bir form gibi vücudunu çerçeveliyordu.
Geceye tasarımcı Michael Kors ile katılan Anne Hathaway güzelliğiyle göz doldurdu.
Madonna, Saint Laurent görünümüyle kırmızı halıda dramatik tül kullanımının ustası olduğunu bir kez daha gösterdi.
Katy Perry özel tasarım Stella McCartney elbisesini, yüzünü tamamen kapatan, eskrim maskesini andıran Miodrag Guberinic imzalı bir başlıkla tamamladı.
