        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler

        Moda dünyasının en büyük etkinlikleri arasında yer alan geleneksel Met Gala, Metropolitan Sanat Müzesi'nde birbirinden ünlü isimleri ağırladı. Gecede 'Costume Art' (Kostüm Sanatı) teması ve 'Fashion is Art' (Moda Sanattır) 'dress code'u doğrultusunda birbirinden yaratıcı görünümler sergilendi

        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 10:24
        Moda dünyasının en büyük gecesi olarak kabul edilen Met Gala 2026, bu yıl da görkemli kırmızı halısıyla dikkat çekti. Metropolitan Sanat Müzesi'nde düzenlenen gecede ünlü isimler, 'Costume Art' (Kostüm Sanatı) teması ve 'Fashion is Art' (Moda Sanattır) 'dress code'u doğrultusunda yaratıcılıklarını konuşturdu.

        Anna Wintour

        Gecenin eş başkanları arasında Beyonce, Nicole Kidman ve Anna Wintour yer alırken, davetliler adeta birer sanat eserine dönüşen iddialı tasarımlarla merdivenleri çıktı. Etkinlik, her yıl olduğu gibi müzenin Kostüm Enstitü'sü için bağış toplama amacı taşırken, modaevleri ve yıldızlar için de görsel bir şölene dönüştü.

        Beyonce

        Bu yılın sergisi 'Costume Art', modayı güzel sanatlarla aynı düzlemde ele alırken; silüet, beden ve 'giyinmiş form' kavramlarını merkeze aldı. Davetliler de bu doğrultuda kimi zaman Helenistik drapelerle klasik bedene, kimi zaman da anatomik detaylara gönderme yaptı.

        Nicole Kidman

        Konuk listesi ise her zamanki gibi yıldızlarla doluydu. Madonna, Rihanna gibi isimler objektiflere poz verirken; Heidi Klum ve Katy Perry ise 'kostüm' temasına bağlılıklarıyla neredeyse tanınmaz hale geldi.

        Madonna

        Heidi Klum, sanat dünyasına saygı duruşunda bulunan isimlerden biri oldu. Mike Marino imzalı özel tasarımı klasik eserlerden ilham aldı. Lateks ve spandeks gibi materyallerle hazırlanan tasarım, Klum'u adeta 'yaşayan bir heykele' dönüştürmeyi başardı.

        Rihanna ve A$AP Rocky çifti gecenin en iddialı görünümlerini sergiledi. Rihanna'nın Maison Margiela imzalı heykelsi elbisesi, Belçika'daki Orta Çağ mimarisinden ilham alırken; Rocky ise Chanel'in bir takımını tercih etti.

        Gecenin eş başkanlarından Beyonce, gümüş tonlarda iskelet formundan ilham alan çarpıcı bir görünüm sundu.

        Emma Chamberlain, Mugler tasarımıyla kırmızı halıda yer aldı. Miguel Castro Freitas imzalı bu görünüm tamamen elde boyandı ve markanın arşivinden, özellikle 1997 tarihli kelebek elbisesi de dahil olmak üzere ikonik Mugler tasarımlarından ilham aldı.

        Geceye kızı Sunday Rose Kidman-Urban ile katılan Nicole Kidman, Chanel tasarımıyla öne çıktı. Yakut tonlarında payetler ve tüylerle işlenen elbise için 800 saatlik el işçiliği harcandı.

        Gwendoline Christie, partneri Giles Deacon tarafından tasarlanan elbisesiyle dikkat çekti.

        Venus Williams, Swarovski imzalı ışıltılı görünümünü, zırh gibi bir kolyeyle tamamladı.

        Blake Lively, Versace tasarımıyla 18. yüzyıl Venedik Rokoko tablolarının pudra tonlarından ilham aldı. 2006 ilkbahar koleksiyonundan seçilen elbise, 13 metrelik kuyruğuyla Met'e özel yeniden yorumlandı.

        Kim Kardashian, Whitaker Malem ve Allen Jones iş birliğiyle hazırlanan kıyafetiyle 'giyilebilir heykel' kavramını kırmızı halıya taşıdı.

        Janelle Monáe, Christian Siriano tasarımıyla 'teknoloji ve doğa'yı buluşturdu. Elektrik kabloları, yosun, sukulentler ve devre parçalarından oluşan elbise hem geri dönüştürülmüş hem de geri dönüştürülebilir bir tasarım olarak öne çıktı

        Gigi Hadid, Miu Miu elbisesinde markanın geçmiş koleksiyonlarından ilham aldı.

        Kylie Jenner, Schiaparelli elbisesiyle kırmızı halıda boy gösterdi. Nakış işlemesi 11 bin saat süren tasarımda 10 bin barok inci ve 7 bin boyalı inci görünümlü balık pulu kullanıldı.

        Kendall Jenner, GapStudio için Zac Posen tarafından tasarlanan elbisesiyle klasik beyaz tişörtü yeniden yorumladı. Çayla elde boyanan ve özel kalıplanan kumaş, 'yaşanmışlık' hissi verdi.

        Lisa, gece için Robert Wun ile iş birliği yaptı. Tasarımda tül detayların yanı sıra kendi kol ve ellerinin 3D taramaları kullanılarak oluşturulan heykelsi bir form öne çıktı.

        Hailey Bieber, Saint Laurent tasarımıyla altının cazibesini yansıttı. Korsesi, gerçek 24 ayar altından üretildi.

        Vittoria Ceretti, Carolina Herrera tasarımıyla bedenin bir tuval olduğu fikrini yansıttı; elbise, heykelsi bir form gibi vücudunu çerçeveliyordu.

        Geceye tasarımcı Michael Kors ile katılan Anne Hathaway güzelliğiyle göz doldurdu.

        Madonna, Saint Laurent görünümüyle kırmızı halıda dramatik tül kullanımının ustası olduğunu bir kez daha gösterdi.

        Katy Perry özel tasarım Stella McCartney elbisesini, yüzünü tamamen kapatan, eskrim maskesini andıran Miodrag Guberinic imzalı bir başlıkla tamamladı.

        Katy Perry

        Beyonce

        Katy Perry

        Sabrina Carpenter

        Irina Shayk

        Cara Delevingne

        Jordan Roth

        Rosé

        Margot Robbie

        Blake Lively

        Sarah Paulson

        Rosie Huntington-Whiteley

        Kendall Jenner

        David ve Victoria Beckham çiftinin çocukları Romeo Beckham

        Ciara

        Miranda Kerr

        Marc Jacobs ve Cardi B

        Rihanna

        Rihanna

        Lila Moss

        Sam Smith

        Hunter Schafer

        Teyana Taylor

        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Ekspertize düzenleme geliyor
        Arkadaşları "intihar" demişti... Otomobilde kanlı infaz!
        Otomotivi ticari araçlar sırtladı
        "ABD başkanının insan onuruna saygı göstermesi gerek"
        Paymix'e operasyon
        1,6 milyarlık dev operasyon
        G.Saray'da OHAL ilan edildi!
        Beyaz Saray'da ara seçim hamlesi
        İran: Mevcut durum ABD için sürdürülemez
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        İstanbul'un yedi tepesini keşfedin!
        O daha 32 yaşında
        Galatasaray'dan Sacha Boey kararı!
        Sahnelere geri dönüyor
        Yürek yakan son fotoğraf! Hamile anne ve baba tedaviye alındı...
        600 yıldır çözülemeyen el yazması
        Anne, baba ve 2 çocuk... 4 tabutla bir aileye veda!
        İstanbul'da neler yaşamıştı?
