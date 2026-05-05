Paymix'e operasyon: 14 milyon yasa dışı bahis kullanıcı verisine ulaşıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca,, Paymix ödeme kuruluşuna yönelik 3. Dalga ödeme operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında, Malta merkezli kripto varlık hizmet sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) ödeme kuruluşunun, yasa dışı bahis faaliyetlerinde bulunan suç örgütlerine finansal altyapı sağladığı tespit edildi. Elde edilen suç gelirlerinin; paravan şirketler, çok katmanlı para transferleri ve kripto varlık işlemleri kullanılarak finansal sisteme sokulmaya çalışıldığı ve aklandığı belirlendi.

İŞLEM HACMİ 1 MİLYAR DOLAR

MASAK verilerinde, yapı üzerinden aylık yaklaşık 1 milyar ABD doları işlem hacmi oluştuğu, suçtan elde edilen gelirlerin ise yurt içinde bulunan şüpheliler aracılığıyla Fincrypto UAB (Paymix) üzerinden yurt dışındaki kripto para borsalarına aktarıldığı tespit edildi. Daha önce düzenlenen 2 ayrı operasyon kapsamında toplam 21 şüpheli tutuklandı. Şüphelilere ait 16 adet lüks araç, 8 adet konut, 67 adet tarla ve arsa olmak üzere toplam 85 taşınmaz, çok sayıda banka ve kripto varlık hesabı hakkında el koyma tedbiri uygulanmıştı. Ayrıca 30 şahsa ait yaklaşık 550 banka ve kripto para hesabı üzerinde bloke edildi.

BAŞSAVCI İŞARET ETMİŞTİ, DÜĞÜMÜ PENTECH ÇÖZDÜ

Operasyonlar kapsamında, Pentech Bilişim, Pen Telekomünikasyon ve Data Merkezi Limited

Şirketi’ne TMSF kayyum olarak atandı. Bugün yapılan Paymix-3 Operasyonu’na ise bir önceki Pentech’ten elde edilen veriler zemin hazırladı. Çünkü yapılan incelemelerde Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bünyesinde bulunan bazı sunucular üzerinden toplam 49 ayrı yasa dışı bahis sitesine teknik altyapı ve veri depolama hizmeti sağlandığı tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez Nisan ayında yaptığı basın açıklamasında, “Bu ödeme kuruluşlarına yazılım hizmeti veren firmalara da operasyon yapıyoruz. Mesela pentech isimli yazılım firmasının ödeme kuruluşlarına alt yapı sağladıklarını tespit ettik” demişti.

MİLYONLARCA KULLANICININ VERİLERİNE ULAŞILDI

Bu sistemde yasa dışı bahis faaliyetlerine ilişkin kullanıcı ve işlem verilerinin kayıt altında kaldığı da anlaşıldı. Yapılan inceleme kapsamında; Yaklaşık 13 milyon 800 bin yasa dışı bahis kullanıcı/ oyuncu kaydına ulaşıldı. Şahıs olarak T.C. kimlik numarasıyla eşleşen yaklaşık 3 milyon 173 bin kullanıcı kaydı tespit edildi. Telefon numarası bilgisi içeren yaklaşık 8 milyon 800 bin kullanıcı kaydına ulaşıldı. Ayrıca, yasa dışı bahis sitelerine para yatırılması amacıyla kullanılan yaklaşık 14 bin 600 banka hesabı ile para çekim işlemlerinde kullanıldığı değerlendirilen yaklaşık 52 bin 800 banka hesabı belirlendi. Yasa dışı bahis soruşturmalarında ilk kez bu kadar büyük bir veri ağına ulaşıldı.

KUYUMCULAR DA ŞÜPHELİ

Şüphelilerin yasa dışı bahisten elde ettikleri

gelirleri önce kripto paraya ardından nakit veya altına çevirdiği, bazı kuyumcuların da komisyon karşılığında bu işlemlere aracılık ettiği tespit edildi. Komisyon karşılığında kripto paraları altın veya nakite çeviren kuyumcular hakkında da Paymix-3 operasyonunda gözaltı kararı verildi.

İNTERNETTEN SATIŞ YAPIYOR GİBİ GÖSTERDİLER

Kara para aklama yöntemi olarak yasa dışı bahis parasını aklamak için yurt dışında kurulan şirketler üzerinden e-ticaret siteleri açıldı. Kripto paralarla bu platformlar üzerinden sahte ticari işlemler gerçekleştirildi. Buraya aktarılan kripto paraların uluslararası para transfer yöntemleri kullanılarak farklı şirket hesaplarına gönderilerek aklandığı anlaşıldı. Söz konusun paravan şirketlerle ilgili savcılığın talimatıyla Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca inceleme başlatıldı, şüpheliler bugünkü operasyonda gözaltına alındı.

15 YURT DIŞINDA 38 ŞÜPHELİ

Operasyon kapsamında, 1’i tutuklu 15’i yurt dışında olduğu belirlenen toplam 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yurtdışındaki şüphelilerle ilgili ise Türkiye’de bulunan banka hesapları, şirket ortaklıkları, taşınmazları, taşıtları ve diğer

malvarlığı değerleri hakkında el koyma ve bloke tedbirleri uygulandı. Haklarında kırmızı bülten

çıkarılması için hukuki işlemler başladı.

HİYERARŞİK İLETİŞİM YAPISI

Soruşturma kapsamında şüpheliler arasında yönlendirici karar verici şeklinde hiyerarşik bir iletişim yapısının bulunduğu belirlendi. Teknik ekip içerisinde yer alan şüphelilerin, yasa dışı bahis sitelerinin kesintisiz şekilde faaliyet göstermesini sağlamak amacıyla internet sitelerinin altyapısını kurdukları, sunucuları kontrol ettiği, çağrı merkezi ve ödeme sistemleri gibi teknik süreçleri organize ettikleri belirlendi.

AKLANAN PARALAR BELİRLİ KİŞİLERE GİTTİ

Şüphelilerin elde ettiği bahis gelirlerinin yurt içinde döviz ve kuyumculuk işletmeleri (Adana, Bursa vs.) aracılığıyla nakde çevrildiği, yurt dışında ise (Barcelona, Malaga vs.) fiziki teslim süreçleriyle dolaşıma sokulduğu,farklı lokasyonlardan gelen tutarların birleştirilerek belirli kişi ve yapılara yönlendirildiği tespit edildi.

Şüphelilerin çeşitli şirketler üzerinden sunucu kiralama, IP hizmetleri, yazılım ve danışmanlık faaliyetleri adı altında fatura düzenledikleri, bu faturalar ile suç gelirlerinin finansal sisteme meşru bir görüntü altında aktarılmasının sağlandı.

49 YASA DIŞI BAHİS SİTESİ DEVRE DIŞI

Yasa dışı bahis sitelerine teknik altyapı sağladığı tespit edilen sunuculara yönelik teknik müdahaleler de eşzamanlı olarak gerçekleştirildi. Sistemlerin faaliyetleri tamamen durdurularak erişimleri kesildi. 49 ayrı yasa dışı bahis sitesinin teknik altyapı veri barındırma sistemleri ve sunucu ağları bütünüyle devre dışı bırakılarak fiilen faaliyet gösteremez hale getirileceği kaydedildi.