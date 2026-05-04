        Şebnem Ferah, sahnelere geri dönüyor - Magazin haberleri

        Şebnem Ferah, sahnelere geri dönüyor

        Türk rock müziğinin sevilen ismi Şebnem Ferah, sosyal medyada "03.06.2026 İstanbul" notuyla yaptığı paylaşımla yeniden dinleyicileriyle buluşacağını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Mayıs 2026 - 21:31
        Uzun süredir sahnelerden uzak kalan Şebnem Ferah, hayranlarını heyecanlandıran bir paylaşımla gündeme geldi.

        Sosyal medya hesabı üzerinden sahnelere döneceğini müjdeleyen sanatçı, konser için 3 Haziran 2026 tarihini ve İstanbul'u işaret etti.

        "BULUŞANA KADAR GÜN SAYIYOR OLACAĞIM"

        Ferah, bu haberi duyurduğu paylaşımında duygularını şu sözlerle ifade etti: Şimdi ben buraya ne yazsam heyecanımı tarif etmeye yetmeyecek, bir şeyler eksik kalacak. O yüzden kısa tutuyorum. Buluşana kadar gün sayıyor olacağım. Görüşmek üzere

        Pandemi öncesinde 2020 yılının başlarında, verdiği konserlerin ardından canlı performanslarına ara veren Şebnem Ferah, 2023 yılındaki 51'inci yaş gününde yaptığı bir paylaşımda özlemini dile getirmişti. Şarkıcı, "Sizinle birlikte şarkı söylemeyeli üç yıldan fazla zaman oldu. Bu kadar uzun süre şarkı söylemeden durabileceğime inanmazdım" ifadelerini kullanmıştı.

        Geçtiğimiz yıl stüdyoda çekilen fotoğraflarıyla da konuşulan Ferah'ın hayranları, yeni albüm beklentisini sık sık dile getirmişti. Sanatçının son albümü, 2018 yılında yayımlanan 'Parmak İzi' olmuştu.

        Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto

