        Son dakika: İran basını: ABD savaş gemisi vuruldu

        Son dakika: İran basını: ABD savaş gemisi vuruldu

        İran basınında yer alan haberlere göre; bir ABD savaş gemisi vuruldu. İran ordusundan yapılan açıklamada, "Deniz kuvvetlerinin hızlı uyarısıyla ABD gemilerinin Hürmüz Boğazı'na girmesi engellendi, bölgeden geri döndü" denildi. CENTCOM'dan yapılan açıklamada ise iddialar yalanlanarak, "Hiçbir ABD gemisi vurulmadı" ifadelerine yer verildi. Öte yandan İranlı bir askeri yetkili, "İran Hürmüz Boğazı'nda tüm senaryolara hazır. İlk atışlar yapıldı" dedi

        Giriş: 04 Mayıs 2026 - 13:09 Güncelleme:
        İran'ın, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ve Cask Adası yakınlarında deniz trafiğini tehlikeye attığı belirtilen ABD donanmasına ait bir gemiyi 2 füze ile hedef aldığı bildirildi.

        İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansının haberinde, "Cask bölgesi yakınlarında deniz trafiğini tehlikeye atan ve Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ABD donanmasına ait geminin, yapılan uyarılara aldırış etmemesi üzerine 2 füzeyle hedef alındığı" ifade edildi.

        İran'dan ABD'ye uyarı
        Haberde, geminin isabet almasının ardından yoluna devam edemediği ve bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldığı kaydedildi.

        İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Yardımcısı Hüseyin Muhibbi, Hürmüz Boğazı'nda kuralları ihlal eden gemilerin güç kullanılarak durdurulacağını bildirmişti.​​​​​​​

        "İRAN HÜRMÜZ'DE TÜM SENARYOLARA HAZIR"

        İranlı bir askeri yetkili, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'ndan geçme girişimlerine ilişkin, "İran Hürmüz Boğazı'nda tüm senaryolara hazır. İlk atışlar yapıldı." ifadelerini kullandı.

        İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına konuşan askeri yetkili, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

        Askeri yetkili, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'ndan geçme girişimlerine ilişkin, "İran Hürmüz Boğazı'nda tüm senaryolara hazır. İlk atışlar yapıldı. Amerikalılar, İran'ın, Trump'ın zorbalık yapmasına müsaade etmeyeceğini biliyorlar." dedi.

        Hürmüz Boğazı'nın İran Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolü altında olduğunu söyleyen askeri yetkili, "İran tıpkı 40 günlük savaşta olduğu gibi ABD kuvvetlerine Hürmüz Boğazı'ndan geçiş izni vermeyecek." ifadelerini kullandı.

        YALANLAMA

        ABD merkezli haber sitesi Axios’a göre, üst düzey bir ABD yetkilisi, İran füzelerinin bir ABD savaş gemisine isabet ettiği iddiasını yalanladı.

        ABD ordusundan henüz konuya ilişkin resmi bir yalanlama ya da açıklama yapılmadı.

        CENTCOM: HİÇBİR GEMİ VURULMADI

        ABD Merkez Komutanlığı'ndan da yapılan açıklamada (CENTCOM), "ABD Donanması’na ait hiçbir gemi vurulmadı. ABD güçleri ‘Project Freedom’ı destekliyor ve İran limanlarına yönelik deniz ablukasını uyguluyor" denildi.

        İran basını: ABD savaş gemisi vuruldu
