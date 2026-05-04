Nesrin Cavadzade ile Kadir Taner Uçar evlendi
Oyuncu Nesrin Cavadzade, bir süredir aşk yaşadığı Kadir Taner Uçar ile nikah masasına oturdu
Giriş: 04 Mayıs 2026 - 10:26
Nesrin Cavadzade, sevgilisi Kadir Taner Uçar ile hayatını birleştirdiğini duyurdu.
Ünlü oyuncu, gözlerden uzak aşk yaşadığı Uçar ile Bodrum'da sade bir nikah töreniyle evlendi. Sürpriz nikah, Cavadzade'nin hayranlarını şaşırttı.
Cavadzade, geçmişte verdiği bir röportajda, "Evlenince hemen çocuk sahibi olmayı planlıyorum. Hayatta en çok istediğim şey anne olmak" demişti.