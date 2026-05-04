Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 14.360,50 %-0,57
        DOLAR 45,2013 %0,04
        EURO 52,9033 %-0,57
        GRAM ALTIN 6.626,42 %-1,15
        FAİZ 41,22 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 106,64 %-2,63
        BITCOIN 78.738,00 %-0,22
        GBP/TRY 61,2787 %-0,22
        EUR/USD 1,1699 %-0,19
        BRENT 111,17 %2,77
        ÇEYREK ALTIN 10.834,20 %-1,15
        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama GameStop’tan eBay’e yaklaşık 55,5 milyar dolarlık satın alma teklifi

        GameStop’tan eBay’e yaklaşık 55,5 milyar dolarlık satın alma teklifi

        ABD merkezli video oyun perakendecisi GameStop, e-ticaret şirketi eBay'i satın almak için 55,5 milyar dolarlık teklif sundu. GameStop'tan yapılan açıklamaya göre, eBay hissedarlarına hisse başına 125 dolar nakit ve hisse senedi teklif edildi. GameStop tarafından yapılan teklif, eBay'in cuma günkü borsa kapanış fiyatına göre yaklaşık yüzde 20 daha yüksek bir fiyata tekabül ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Mayıs 2026 - 15:06 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        GameStop eBay'i almak istiyor!

        Toplamda 55,5 milyar dolara ulaşan satın alma bedelinin, teklifin kabul edilmesi durumunda yarısının nakit, kalan yarısının ise GameStop hissesi olarak ödenmesi planlanıyor.

        Mevcut piyasa verilerine göre eBay yaklaşık 46 milyar dolar, GameStop ise 12 milyar dolar değerinde bulunuyor.

        Satın alma işleminin GameStop’ın mevcut nakit kaynakları ve yeni borçlanma araçlarıyla finanse edilmesi planlanıyor. ABD basınına göre, sürece bir Orta Doğu varlık fonunun da dahil edilmesi gündemde bulunuyor.

        AMAZON’A CİDDİ BİR RAKİP OLACAK

        Wall Street Journal’a (WSJ) mülakat veren GameStop Üst Yöneticisi (CEO) Ryan Cohen, söz konusu satın almanın e-ticaret şirketi Amazon karşısında güçlü bir alternatif oluşturacağını vurguladı.

        Satın almanın tamamlanmasını takip eden bir yıl içinde 2 milyar dolarlık tasarruf öngördüklerini belirten Cohen, "Hedefim, eBay’i yüz milyarlarca dolar değerinde bir şirkete dönüştürmek." ifadelerini kullandı.

        KÜÇÜK YATIRIMCILARIN SİMGESİ

        ABD borsalarında küçük ve büyük yatırımcılar arasındaki tarihi rekabet, 2021 yılında GameStop hisselerindeki işlemlerle küresel gündeme oturmuştu. O dönemde ekonomik sıkıntılar yaşayan şirketin hisseleri, büyük yatırım fonları tarafından "açığa satış" yöntemiyle hedef alınmıştı.

        Sosyal medya platformu Reddit'teki "WallStreetBets" forumunda örgütlenen amatör yatırımcılar, bu durumu fark ederek toplu alıma geçmişti. 18 dolar seviyelerinden 400 doların üzerine çıkarak bir ayda yaklaşık yüzde 1700 değer kazanan GameStop hisseleri, büyük yatırım şirketlerinin milyarlarca dolar zarar etmesine yol açmıştı. Bu olay, finans literatürüne bireysel yatırımcıların piyasa üzerindeki etkisini gösteren en somut örneklerden biri olarak geçti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Almina'nın cenazesi ailesine teslim edildi

        Kahramanmaraş'ta 1 öğretmen ve 8 öğrencinin hayatını kaybettiği okul saldırısından bir kahreden haber daha geldi. Olayda ağır yaralanan Almina Ağaoğlu isimli öğrenci, tedavi gördüğü hastanede bugün sabah saatlerinde vefat etti (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran basını: ABD savaş gemisi vuruldu
        İran basını: ABD savaş gemisi vuruldu
        CNN yazdı: Putin'in güvenliği en üst düzeye çıkarıldı
        CNN yazdı: Putin'in güvenliği en üst düzeye çıkarıldı
        Trump'ın İran sınavı
        Trump'ın İran sınavı
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        İlayda 12 kurşunla öldürüldü! Babası şikayetçi olmadı!
        İlayda 12 kurşunla öldürüldü! Babası şikayetçi olmadı!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Bulantı ve kusma şikayeti olan 2 çocuk öldü! Anne ve baba hastaneye kaldırıldı!
        Bulantı ve kusma şikayeti olan 2 çocuk öldü! Anne ve baba hastaneye kaldırıldı!
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Kira zam tavanı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        Artık sürücü koltuğunda değil
        Artık sürücü koltuğunda değil
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Gelinini öldürmüştü! Kaynana vahşetinde tüm detaylar çıktı!
        Gelinini öldürmüştü! Kaynana vahşetinde tüm detaylar çıktı!
        Oktay Çubuk’tan haber var
        Oktay Çubuk’tan haber var
        Çantası bulundu... Kadın vapurda kayboldu!
        Çantası bulundu... Kadın vapurda kayboldu!
        "İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı"
        "İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı"
        Anne, baba ve 2 kız çocuğu... Bir aile artık yok!
        Anne, baba ve 2 kız çocuğu... Bir aile artık yok!
        Ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi
        Ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları