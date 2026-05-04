        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABER: Anne, baba ve 2 kız çocuğu... Bir aile artık yok | Kütahya haberleri | Son dakika haberleri

        Anne, baba ve 2 kız çocuğu... Bir aile artık yok!

        Uşak'ta, dün gece meydana gelen zincirleme trafik kazasında Kütahyalı avukat 37 yaşındaki Mustafa Özlüer, eşi 35 yaşındaki Tuğba Özlüer ve çocukları 1 yaşındaki Selin ile 6 yaşındaki Nil Özlüer hayatlarını kaybetti. Ailenin bugün Simav ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Kaza haberi Kütahya'da büyük üzüntüye neden oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04 Mayıs 2026 - 11:22 Güncelleme:
        Uşak-İzmir kara yolu Ürünköy mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, karşı şeride geçen bir TIR'ın, aralarında Anadolu Turizm'e ait yolcu otobüsünün de bulunduğu toplam 6 araca çarpması sonucu 17 kişi yaralanmıştı.

        Avukat Mustafa Özlüer, 37 yaşındaydı.
        OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

        Kazada, cipteki sürücü Mustafa Özlüer (37), eşi Tuğba Özlüer (35) ile çocukları Selin Özlüer (1) ve Nil Özlüer'in (6) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        BARODAN TAZİYE MESAJI

        Hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kütahya Barosu, Simav ilçesi avukatlarından Mustafa Özlüer, eşi ve iki çocuğunun hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin taziye mesajı yayınladı.

        "BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ"

        Açıklamada, "Baromuz Simav ilçesi avukatlarından Mustafa Özlüer, eşi Tuğba Özlüer ve çocukları Selin ile Nil Özlüer'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Özlüer ailesine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

        SİMAV'DA TOPRAĞA VERİLECEKLER

        Özlüer ailesinin cenazesinin bugün ikindi namazına müteakip Simav ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

        Şişli'de gelinini öldüren kayınvalide tutuklandı: Eşi 24 yıl önce uyuşturucudan ölmüş

        İstanbul'da, 58 yaşındaki Menekşe K., 6 yıldır cezaevinde olan oğlunun dini nikahlı eşi 25 yaşındaki Burçin Şahin'i silahla başından vurarak öldürdü. (DHA)

