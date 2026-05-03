Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
Trendyol Süper Lig'in 32. haftası tamamlanırken, küme düşme hattını yakından ilgilendiren 4 mücadele oynandı. İşte kritik haftalara girilirken oluşan puan durumu ve takımların kalan son 2 maçları...
Trendyol Süper Lig'in 32. hafta karşılaşmalarında küme düşme hattını çok yakından ilgilendiren 4 mücadele oynandı.
ANTALYA DERBİSİ'NDE KAZANAN YOK
Antalya Derbisi'nde Antalyaspor ile Alanyaspor golsüz beraberlikle sahadan ayrıldı.
KARAGÜMRÜK'TEN KRİTİK 3 PUAN
Ligin son sırasındaki Fatih Karagümrük, sahasında Gençlerbirliği'ni tek golle geçerken kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı ve ligde kalma umudunu sürdürdü.
KASIMPAŞA'YA 1 PUAN YETECEK
Kasımpaşa ile Kocaelispor ise sahadan 1-1 eşitlikle sona ererken; lacivert-beyazlılar önümüzdeki hafta Gençlerbirliği'nden 1 puan alması halinde ligde kalmayı garantileyecek.
KAYSERİSPOR UMUDUNU SÜRDÜRÜYOR
Ateş hattında bulunan Kayserispor ise sahasında Eyüpspor'la 1-1 berabere kaldı.
İşte ligin bitmesine 2 hafta kala takımların puanları ve kalan fikstürü...
13- KASIMPAŞA: 32 PUAN
Gençlerbirliği - Kasımpaşa
Kasımpaşa - Galatasaray
14- EYÜPSPOR: 29 PUAN
Eyüpspor - Çaykur Rizespor
Fenerbahçe - Eyüpspor
15- ANTALYASPOR: 29 PUAN
Galatasaray - Antalyaspor
Antalyaspor - Kocaelispor
16- GENÇLERBİRLİĞİ: 28 PUAN
Gençlerbirliği - Kasımpaşa
Trabzonspor - Gençlerbirliği
17- KAYSERİSPOR: 27 PUAN
Alanyaspor - Kayserispor
Kayserispor - Konyaspor
18- FATİH KARAGÜMRÜK: 24 PUAN
Kocaelispor - Fatih Karagümrük
Fatih Karagümrük - Alanyaspor