        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!

        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!

        Trendyol Süper Lig'in 32. haftası tamamlanırken, küme düşme hattını yakından ilgilendiren 4 mücadele oynandı. İşte kritik haftalara girilirken oluşan puan durumu ve takımların kalan son 2 maçları...

        Giriş: 03 Mayıs 2026 - 23:06 Güncelleme:
        1

        Trendyol Süper Lig'in 32. hafta karşılaşmalarında küme düşme hattını çok yakından ilgilendiren 4 mücadele oynandı.

        2

        ANTALYA DERBİSİ'NDE KAZANAN YOK

        Antalya Derbisi'nde Antalyaspor ile Alanyaspor golsüz beraberlikle sahadan ayrıldı.

        3

        KARAGÜMRÜK'TEN KRİTİK 3 PUAN

        Ligin son sırasındaki Fatih Karagümrük, sahasında Gençlerbirliği'ni tek golle geçerken kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı ve ligde kalma umudunu sürdürdü.

        4

        KASIMPAŞA'YA 1 PUAN YETECEK

        Kasımpaşa ile Kocaelispor ise sahadan 1-1 eşitlikle sona ererken; lacivert-beyazlılar önümüzdeki hafta Gençlerbirliği'nden 1 puan alması halinde ligde kalmayı garantileyecek.

        5

        KAYSERİSPOR UMUDUNU SÜRDÜRÜYOR

        Ateş hattında bulunan Kayserispor ise sahasında Eyüpspor'la 1-1 berabere kaldı.

        6

        İşte ligin bitmesine 2 hafta kala takımların puanları ve kalan fikstürü...

        7

        13- KASIMPAŞA: 32 PUAN

        Gençlerbirliği - Kasımpaşa
        Kasımpaşa - Galatasaray

        8

        14- EYÜPSPOR: 29 PUAN

        Eyüpspor - Çaykur Rizespor
        Fenerbahçe - Eyüpspor

        9

        15- ANTALYASPOR: 29 PUAN

        Galatasaray - Antalyaspor
        Antalyaspor - Kocaelispor

        10

        16- GENÇLERBİRLİĞİ: 28 PUAN

        Gençlerbirliği - Kasımpaşa
        Trabzonspor - Gençlerbirliği

        11

        17- KAYSERİSPOR: 27 PUAN

        Alanyaspor - Kayserispor
        Kayserispor - Konyaspor

        12

        18- FATİH KARAGÜMRÜK: 24 PUAN

        Kocaelispor - Fatih Karagümrük
        Fatih Karagümrük - Alanyaspor

        13
