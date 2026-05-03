"Süper hücre" fırtınası! Bayrak direği, cami minaresi devrildi, 1 ölü, 63 yaralı

İstanbul başta olmak üzere birçok ilde etkili olan fırtına, dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli hava olayları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, bazı bölgelerde yaralanmalar ve ciddi maddi hasar meydana geldi.

İSTANBUL’DA LODOS ETKİSİ: BAYRAK DİREĞİ DEVRİLDİ

İstanbul’da etkili olan şiddetli lodos, özellikle Heybeliada’da günlük yaşamı zorlaştırdı. Sabah saatlerinden itibaren artan rüzgar nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşandı. Adanın en yüksek noktasında bulunan dev Türk bayrağının direği ise fırtınanın etkisiyle ortadan ikiye bölünerek devrildi.

Direğin çocuk parkına yakın bir alana düşmesine rağmen olay sırasında bölgede kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçti. Hasar gören direk belediye ekiplerince kaldırılırken, çevrede güvenlik önlemleri alındı. Yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

GÜNEŞ PANELİ ARACA DEVRİLDİ

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde saat 16.50 sıralarında etkili olan ve yaklaşık 15 dakika süren dolu ve fırtına sonucu bir binanın çatısından kopan güneş paneli, otomobilin üzerine devrildi. Kazada otomobilde bulunan Nur Çakmak (22) ağır yaralandı. Vatandaşların ve polislerin çabalarıyla otomobilden güçlükle çıkarılan Çakmak, kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ŞANLIURFA'DA YARALI SAYISI 40'I BULDU

Şanlıurfa Valiliği, kent genelinde etkili olan fırtınada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Birecik ilçemizde gerçekleşen ani kuvvetli sağanak yağış ve kuvvetli fırtına çok sayıda ağacın devrilmesine ve binaların çatılarında hasara yol açmış, ayrıca yer yer su baskınları oluşmuştur. Meydana gelen olaylarda 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 29 vatandaşımız ise çeşitli şekillerde yaralanmıştır. 7 yaralımız il merkezindeki hastanelere sevk edilmiştir. 22 yaralımızın tedavileri ise Birecik Devlet Hastanesi'nde devam etmektedir. Ayrıca Viranşehir ilçemizde meydana gelen ani kuvvetli sağanak yağış ve fırtına aynı şekilde olumsuzluklara yol açmış, 11 vatandaşımız hafif şekilde yaralanmıştır. Meydana gelen olumsuzluklara ilk andan itibaren ilçe belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, ŞUSKİ, AFAD, güvenlik birimlerimiz ve ilgili diğer kuruluşlar tarafından müdahale gerçekleştirilmiştir. Alandaki çalışmalar koordineli şekilde sürdürülmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve bütün hemşehrilerimize başsağlığı diliyor, yaralılarımız için acil şifalar temenni ediyoruz. Meydana gelen olumsuz hava şartlarından etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Birecik ve Viranşehir ilçelerimizde bütün eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca özel ihtiyaçlı, hamile ve kronik hastalığı bulunan personelimiz 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

GAZİANTEP’TE “SÜPER HÜCRE” FELAKETİ

Gaziantep’te öğle saatlerinden sonra etkili olan “süper hücre” fırtınası kent genelinde hayatı felç etti. Yağmur, dolu, hortum ve şiddetli rüzgarın aynı anda etkili olması sonucu cadde ve sokaklar suyla doldu, dereler taştı, ağaçlar kökünden söküldü ve çatılar uçtu.

Oğuzeli ilçesinde hortumun savurduğu bir aracın sürücüsü yaralanırken, bazı bölgelerde kamyonlar devrildi. Çok sayıda kişinin yaralandığı olaylarda ciddi maddi hasar oluştu.

Gaziantep Valiliği, ekiplerin sahada tam teyakkuz halinde olduğunu ve ihbarlara anında müdahale edildiğini açıkladı. Açıklamada ayrıca, sağanak yağışın etkisini sürdürmesinin beklendiği belirtilerek vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

GAZİANTEP'TE 23 KİŞİ YARALANDI

Gaziantepte aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı ile fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgârın etkisiyle bazı binaların çatısı uçtu, ağaçlar devrildi ayrıca dere yataklarının taşması ile olumsuz hava koşullarından kaynaklı kazalarda 23 kişi yaralandı.

Öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağış, dolu ve rüzgarın etkisiyle kent genelinde çok sayıda binanın çatısı uçtu. Ağaçların devrilip dere yataklarının da taşması sonucu birçok noktada su birikintisi oluştu. Sağanak yağış ve doluya yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

OLİMPİK HAZIRLIK MERKEZİNİN ÇATISI ÇÖKTÜ: 5 YARALI

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Türkiye Olimpik Hazırlık Merkez binasının çatısının çökmesi sonucu ortalık harabeye döndü. Merkezde bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine gelen ambulans ekiplerinin müdahalesiyle yaralılar çeşitli hastanelere sevk edildi. Ayrıca Şahintepe Mahallesi Teleferik Parkı yanında konteynerin yıkılması sonucu 2 kişi, Oğuzeli Caddesi çatı uçması sonucu 2 kişi, İbrahimli Mahallesi Erikçe yolu çatı uçması sonucu 1 kişi, Göksuncuk Mahallesi elektrik şantiyesinde fırtınaya bağlı trafik kazası 2 yaralı, Gaziler Mahallesi konteyner yıkılması 1 yaralı, İkonova konutları market önünde aracın üzerine tente düşmesi sonucu 2 kişi, Çamlıtepe Mahallesi fırtınada yüksekten düşme sonucu 1 kişi, Yeşilvadi Konutları önünde su birikintisinde oluşan kaza su sonucu da 2 kişi ve adresleri öğrenilemeyen noktalarda yaşanan kazalarla birlikte taplam yaralananların sayısı 23’e ulaştı.

DERE YATAKLARI TAŞTI YOLLAR SU ALTINDA KALDI

Gaziantep’te Perilikaya Mahallesi havaalanı yolu üzerinde bulunan dere yatağı taştı. Taşan su yollarda Göleler oluşturdu. Dere yatağından taşan suların şiddeti ile araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Bazı noktalarda itfaiye ve polis ekipleri arızalanan araçlar için takviye hizmet sundu.

VATANDAŞLAR AVM’LERE SIĞINDI

Kent genelinde ani bastıran sağanak yağış ve dolunun etkisiyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Benzin istasyonu ve AVM’lere sığınan vatandaşlar yağmurun dinmesini bekledi. Dolu’nun da etkili olduğu hava olaylarında araçlar da zarar gördü.

“DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUN”

Yetkililer, yurt genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların dikkatli olması, özellikle fırtına, sel ve ulaşım aksamalarına karşı tedbirli davranması gerektiğini vurguladı.

