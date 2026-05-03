Bir çocuk ve bir şempanze kardeş gibi büyütüldü: Psikoloji tarihinin en tartışmalı deneylerinden biri

Amaç, “Çevre mi Genetik mi?” sorusuna yanıt aramaktı

Kellogg’un temel amacı, bir şempanze tamamen insan çevresinde yetiştirilirse ne ölçüde insan davranışları geliştirebileceğini gözlemlemekti. Bu çalışma, dönemin psikoloji dünyasında yoğun biçimde tartışılan “nature vs. nurture” yani “kalıtım mı çevre mi daha belirleyici?” sorusuna deneysel bir yanıt arama girişimi olarak görülüyordu.

Bu nedenle Donald ve Gua’ya mümkün olduğunca aynı yaşam koşulları sağlandı. Aynı odada yaşadılar, benzer kıyafetler giydiler, aynı masa düzeninde yemek yediler ve aynı oyuncaklarla oynadılar. Araştırmacılar iki çocuğa da benzer eğitim ve disiplin yöntemleri uyguladı.

Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur