        Donald Trump'tan İran'a dair açıklamalar

        Donald Trump'tan İran'a dair açıklamalar

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın yaptığı son teklifin genel hatları hakkında bilgi sahibi olduğunu söylerken, tam metnin kendisine iletileceğini belirtti. Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ise İran'ın planını inceleyeceğini ancak kabul edilebilir olacağını hayal edemediğini ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Mayıs 2026 - 02:09 Güncelleme:
        ABD Başkanı, Truth Social isimli sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        "İran'ın gönderdiği planı yakında inceleyeceğim. Ancak son 47 yılda insanlığa ve dünyaya yaptıkları için henüz yeterince büyük bir bedel ödemediklerinden dolayı bunun kabul edilebilir olabileceğini hayal edemiyorum."

        Donald Trump, basın mensuplarına yaptığı açıklamada ise İran'a yönelik saldırıların başlama ihtimali olduğunu dile getirdi.

        İran limanlarına yönelik uygulanan ablukanın dostane olduğunu söyleyen Trump, İran'da liderin kim olduğunun ise bilinmediğini ifade etti.

        Öte yandan Trump, Almanya'dan çekecekleri asker sayısının 5 bini aşacağını işaret etti.

        *Fotoğraf: EPA/Aaron Schwartz, temsilidir

        Burun estetiği ameliyatı sonrası ölen Hatice, gelinlikle son yolculuğa uğurlandı

        İzmir'de burun estetiği ameliyatı sırasında fenalaşınca yoğun bakıma alınan ve daha sonra sevk edildiği İzmir Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitiren Hatice Öncü (23), toprağa verildi. Aynı hastanede başka bir doktor tarafından burun estetiği ameliyatı olan Esma Nur Öncü (20) ablası Hatice Öncü'nün gel...
