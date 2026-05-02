Canlı
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Donald Trump'tan abluka yorumu: Bir bakıma korsan gibiyiz | Dış Haberler

        Donald Trump'tan abluka yorumu: Bir bakıma korsan gibiyiz

        ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı etrafında ABD'nin uyguladığı abluka için "Bir bakıma korsan gibiyiz ama oyun oynamıyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Mayıs 2026 - 19:34 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Donald Trump, Florida'nın Palm Beach şehrinde dün akşam düzenlenen bir etkinlikte konuştu.

        ABD'nin İran'a karşı uyguladığı deniz ablukasına değinen Trump, "Okyanusun üzerinde büyük hoparlörlerle (İran gemilerine) 'silahı doğrulttuk, geminizi döndürün' diyoruz. Onlar da 'evet, evet, İran'a geri dönüyoruz' diyorlar." ifadesini kullandı.

        Trump, ABD Donanması'nın 19 Nisan'da İran'a ait Touska adlı kargo gemisine el koyma olayına ilişkin, "Gemiyi ele geçirdik. Kargoyu ele geçirdik. Petrolü ele geçirdik. Çok karlı bir iş. Bunu yapacağımızı kim düşünürdü ki biz korsanlar gibiyiz. Bir bakıma korsan gibiyiz ama oyun oynamıyoruz." diye konuştu.

        İran'ın Orta Doğu'da 47 yıldır herkesi ezdiğini ve zorbalık yaptığını savunan Trump, "Şimdi radarları, liderleri kalmadı. Kiminle muhatap olacağımızı bilemiyoruz. Hiç kimsenin lider olmak istemediği tek ülke." ifadesini kullandı.

        REKLAM

        Öte yandan, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) sosyal medya hesabından bugün yapılan paylaşımda, son 20 günde ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasında 48 geminin rotasının değiştirildiği belirtildi.

        Paylaşımda, abluka kapsamında Arap Denizi'nde seyreden USS New Orleans (LPD 18) adlı bir donanma gemisinin fotoğrafına da yer verildi.

        ABD'nin deniz ablukası

        İran Devrim Muhafızları Ordusu, 28 Şubat'taki ABD/İsrail saldırılarının ardından 2 Mart'ta Hürmüz Boğazı'nın geçişlere kapatıldığını duyurmuştu.

        ABD Başkanı Donald Trump, İran ile Pakistan'da düzenlenen müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını belirtmişti.

        Bu açıklamanın hemen ardından CENTCOM, 13 Nisan'da İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatacağını ifade etmişti.

        *Fotoğraf: EPA/WILL OLIVER, temsilidir

