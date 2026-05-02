İstanbul'da kaynana gelinini silahla öldürdü!
İstanbul'un Şişli ilçesinde bir apartmanda meydana gelen olayda B.Ç, kayınvalidesi M.K. tarafından tabancayla açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan B.Ç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. M.K., polis tarafından gözaltına alındı
Giriş: 02 Mayıs 2026 - 15:08
İstanbul'da kan donduran olay, Şişli ilçesinde meydana geldi. Kurtuluş Caddesi'ndeki bir apartmanda gelin B.Ç, kayınvalidesi M.K. tarafından tabancayla açılan ateş sonucu ağır yaralandı.
SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
AA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
GELİN ÖLDÜ KAYNANA GÖZALTINDA
Ambulansla hastaneye kaldırılan B.Ç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli kayınvalide M.K, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayda kullanılan silah da ele geçirildi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürüyor.
