Galatasaray, Süper Lig'de 3 puanlı sisteme damgasını vurdu!

Türk futbolunda 1959'dan bu yana organize edilen en üst seviye ligde 6 farklı takım şampiyonluk sevinci yaşadı. Toplamda 25 şampiyonluğu bulunan sarı-kırmızılıları 19 şampiyonlukla Fenerbahçe, 16 şampiyonlukla Beşiktaş, 7 şampiyonlukla Trabzonspor, birer şampiyonlukla da Bursaspor ve İstanbul Başakşehir takip ediyor.

Ligde 1972-1973 sezonuna kadar 6 şampiyonluğu bulunan Galatasaray, sonrasındaki 13 sezonda tarihinin en uzun şampiyonluk hasretini yaşadı. Uluslararası saygınlığı ve deneyimi olan Alman teknik direktör Jupp Derwall'in 1984'te göreve getirilmesinin ardından büyük bir gelişim yaşayan Galatasaray, 1986-1987 sezonunda mutlu sona ulaşarak şampiyonluk hasretine son verdi.

"Cimbom" şampiyonluk hasretini dindirdiği söz konusu sezonun hemen ardından Süper Lig'de 3 puanlı sisteme geçildi. Galatasaray, 1987-1988 sezonuyla başlayan dönemde 18 kez ipi önde göğüsledi. Bu süreçte Beşiktaş 9, Fenerbahçe 8, Trabzonspor, Bursaspor ve Başakşehir ise birer kez şampiyon oldu.

Süper Lig'de bu sezon 31. haftada en yakın takipçisi Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek kritik bir galibiyet alan sarı-kırmızılı takım, zirvede puan farkını 7'ye çıkardı. Ligin son 3 haftasında Samsunspor (D), Hesap.com Antalyaspor (E) ve Kasımpaşa (D) ile karşılaşacak Galatasaray, bu müsabakalardan 3 puan elde etmesi halinde üst üste 4, toplamda 26. kez şampiyonluğunu ilan edecek.

Sarı-kırmızılılar, bu sezon da ipi önde göğüslemesi halinde 39. sezonda 19. şampiyonluğunu elde edecek.

GALATASARAY İÇİN MİLAT 1987

Sarı-kırmızılı kulüp ve Türk futbolu için 13 sezonluk şampiyonluk hasretinin dindiği 1987 yılı milat oldu.

Galatasaray, 1986-1987 sezonuna kadarki 28 sezonda 6 kez şampiyon olabildi. Bu dönemde Fenerbahçe 11, Trabzonspor 6, Beşiktaş 5 kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

Söz konusu süreçte ortalama 4,5 sezonda 1 lig kupasını kaldıran Galatasaray, sonrasındaki 39 sezonda ise 19 kez şampiyon olarak ortalama 2 sezonda 1 şampiyonluk gördü.

1987 öncesinde 2,5 sezonda 1 şampiyon olan Fenerbahçe, sonrasında 4,8 sezonda 1 şampiyonluğa kadar geriledi. Beşiktaş'ın ise yaklaşık 5,5 sezon olan ortalama şampiyonluk oranı, 4,3 sezona kadar gelişti

DÖRT SEZON ÜST ÜSTE ŞAMPİYON OLDU

Galatasaray, Süper Lig'de 4 sezon üst üste şampiyon olarak lig tarihinin en uzun serisini gerçekleştirdi.

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarını şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılılar, lig tarihinin en uzun şampiyonluk serisine imza attı.

"Cimbom" yaşanan istikrarın ardından 2000'de UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası'nı kazanarak Türk futbol tarihinin kulüpler düzeyindeki en büyük başarılarını elde etti.

Sarı-kırmızılı takım, bu sezon 3 puan kadar yaklaştığı şampiyonluğu kazanması durumunda bu kez Okan Buruk yönetiminde üst üste 4. şampiyonluk yaşamış olacak.

ARMASINA 5. YILDIZI TAKTI

Galatasaray, Türkiye'de 2000-2001 sezonunda uygulanmaya başlayan şampiyonluk sayısına göre formaya yıldız ekleme geleneğinde de rakiplerine karşı üstünlük sağladı.

Türkiye'de yıldız uygulamasının hayata geçirildiği 2000-2001 sezonunda Galatasaray'ın 14, Fenerbahçe'nin 13, Beşiktaş'ın 9, Trabzonspor'un 6 şampiyonluğu bulunuyordu.

Sonrasında yaşanan rekabette Galatasaray, üçüncü yıldızı rakiplerinden önce takmaya hak kazandı. Sarı-kırmızılılar, 2001-2002 sezonunda 15. şampiyonluğunu alarak üçüncü, 2014-2015 sezonunda mutlu sona ulaşarak dördüncü yıldızı formasına ekledi.

Fenerbahçe 19, Beşiktaş ise 16 şampiyonlukla üçer yıldızda kalırken, Galatasaray 25. şampiyonluğa ulaşarak 5. yıldıza yürüdü.

3 PUANLI SİSTEMİN ŞAMPİYONLARI

Süper Lig'de 3 puanlı sisteme geçilmesinin ardından 38 sezonunda ipi önde göğüsleyen takımlar şöyle: