Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray, Süper Lig'de 3 puanlı sisteme damgasını vurdu!

        Galatasaray, Süper Lig'de 3 puanlı sisteme damgasını vurdu!

        Futbolda Süper Lig'de 3 puanlı sistemin uygulanmaya başladığı 1987-1988'den itibaren oynanan 38 sezonda 18 kez şampiyon olan Galatasaray, rakiplerine büyük üstünlük kurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Mayıs 2026 - 10:14 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        3 puanlı sisteme G.Saray damgası!

        Türk futbolunda 1959'dan bu yana organize edilen en üst seviye ligde 6 farklı takım şampiyonluk sevinci yaşadı. Toplamda 25 şampiyonluğu bulunan sarı-kırmızılıları 19 şampiyonlukla Fenerbahçe, 16 şampiyonlukla Beşiktaş, 7 şampiyonlukla Trabzonspor, birer şampiyonlukla da Bursaspor ve İstanbul Başakşehir takip ediyor.

        Ligde 1972-1973 sezonuna kadar 6 şampiyonluğu bulunan Galatasaray, sonrasındaki 13 sezonda tarihinin en uzun şampiyonluk hasretini yaşadı. Uluslararası saygınlığı ve deneyimi olan Alman teknik direktör Jupp Derwall'in 1984'te göreve getirilmesinin ardından büyük bir gelişim yaşayan Galatasaray, 1986-1987 sezonunda mutlu sona ulaşarak şampiyonluk hasretine son verdi.

        "Cimbom" şampiyonluk hasretini dindirdiği söz konusu sezonun hemen ardından Süper Lig'de 3 puanlı sisteme geçildi. Galatasaray, 1987-1988 sezonuyla başlayan dönemde 18 kez ipi önde göğüsledi. Bu süreçte Beşiktaş 9, Fenerbahçe 8, Trabzonspor, Bursaspor ve Başakşehir ise birer kez şampiyon oldu.

        REKLAM

        Süper Lig'de bu sezon 31. haftada en yakın takipçisi Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek kritik bir galibiyet alan sarı-kırmızılı takım, zirvede puan farkını 7'ye çıkardı. Ligin son 3 haftasında Samsunspor (D), Hesap.com Antalyaspor (E) ve Kasımpaşa (D) ile karşılaşacak Galatasaray, bu müsabakalardan 3 puan elde etmesi halinde üst üste 4, toplamda 26. kez şampiyonluğunu ilan edecek.

        Sarı-kırmızılılar, bu sezon da ipi önde göğüslemesi halinde 39. sezonda 19. şampiyonluğunu elde edecek.

        GALATASARAY İÇİN MİLAT 1987

        Sarı-kırmızılı kulüp ve Türk futbolu için 13 sezonluk şampiyonluk hasretinin dindiği 1987 yılı milat oldu.

        Galatasaray, 1986-1987 sezonuna kadarki 28 sezonda 6 kez şampiyon olabildi. Bu dönemde Fenerbahçe 11, Trabzonspor 6, Beşiktaş 5 kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

        Söz konusu süreçte ortalama 4,5 sezonda 1 lig kupasını kaldıran Galatasaray, sonrasındaki 39 sezonda ise 19 kez şampiyon olarak ortalama 2 sezonda 1 şampiyonluk gördü.

        1987 öncesinde 2,5 sezonda 1 şampiyon olan Fenerbahçe, sonrasında 4,8 sezonda 1 şampiyonluğa kadar geriledi. Beşiktaş'ın ise yaklaşık 5,5 sezon olan ortalama şampiyonluk oranı, 4,3 sezona kadar gelişti

        DÖRT SEZON ÜST ÜSTE ŞAMPİYON OLDU

        Galatasaray, Süper Lig'de 4 sezon üst üste şampiyon olarak lig tarihinin en uzun serisini gerçekleştirdi.

        REKLAM

        Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarını şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılılar, lig tarihinin en uzun şampiyonluk serisine imza attı.

        "Cimbom" yaşanan istikrarın ardından 2000'de UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası'nı kazanarak Türk futbol tarihinin kulüpler düzeyindeki en büyük başarılarını elde etti.

        Sarı-kırmızılı takım, bu sezon 3 puan kadar yaklaştığı şampiyonluğu kazanması durumunda bu kez Okan Buruk yönetiminde üst üste 4. şampiyonluk yaşamış olacak.

        ARMASINA 5. YILDIZI TAKTI

        Galatasaray, Türkiye'de 2000-2001 sezonunda uygulanmaya başlayan şampiyonluk sayısına göre formaya yıldız ekleme geleneğinde de rakiplerine karşı üstünlük sağladı.

        Türkiye'de yıldız uygulamasının hayata geçirildiği 2000-2001 sezonunda Galatasaray'ın 14, Fenerbahçe'nin 13, Beşiktaş'ın 9, Trabzonspor'un 6 şampiyonluğu bulunuyordu.

        Sonrasında yaşanan rekabette Galatasaray, üçüncü yıldızı rakiplerinden önce takmaya hak kazandı. Sarı-kırmızılılar, 2001-2002 sezonunda 15. şampiyonluğunu alarak üçüncü, 2014-2015 sezonunda mutlu sona ulaşarak dördüncü yıldızı formasına ekledi.

        Fenerbahçe 19, Beşiktaş ise 16 şampiyonlukla üçer yıldızda kalırken, Galatasaray 25. şampiyonluğa ulaşarak 5. yıldıza yürüdü.

        3 PUANLI SİSTEMİN ŞAMPİYONLARI

        Süper Lig'de 3 puanlı sisteme geçilmesinin ardından 38 sezonunda ipi önde göğüsleyen takımlar şöyle:

        Sezon Şampiyon
        1987-1988 Galatasaray
        1988-1989 Fenerbahçe
        1989-1990 Beşiktaş
        1990-1991 Beşiktaş
        1991-1992 Beşiktaş
        1992-1993 Galatasaray
        1993-1994 Galatasaray
        1994-1995 Beşiktaş
        1995-1996 Fenerbahçe
        1996-1997 Galatasaray
        1997-1998 Galatasaray
        1998-1999 Galatasaray
        1999-2000 Galatasaray
        2000-2001 Fenerbahçe
        2001-2002 Galatasaray
        2002-2003 Beşiktaş
        2003-2004 Fenerbahçe
        2004-2005 Fenerbahçe
        2005-2006 Galatasaray
        2006-2007 Fenerbahçe
        2007-2008 Galatasaray
        2008-2009 Beşiktaş
        2009-2010 Bursaspor
        2010-2011 Fenerbahçe
        2011-2012 Galatasaray
        2012-2013 Galatasaray
        2013-2014 Fenerbahçe
        2014-2015 Galatasaray
        2015-2016 Beşiktaş
        2016-2017 Beşiktaş
        2017-2018 Galatasaray
        2018-2019 Galatasaray
        2019-2020 Medipol Başakşehir
        2020-2021 Beşiktaş
        2021-2022 Trabzonspor
        2022-2023 Galatasaray
        2023-2024 Galatasaray
        2024-2025 Galatasaray
        ÖNERİLEN VİDEO

        Kadıköy Meydanı araç trafiğine kapatıldı

        1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında İstanbul genelinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Valilik kararıyla Kadıköy Meydanı araç trafiğine kapatılırken, bölgeye çok sayıda çevik kuvvet ekibi ve TOMA sevk edildi. Polis ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren meydan ve çevresinde bariyerlerle...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump Almanya'yı tehdit etti, Pentagon'dan açıklama geldi
        Trump Almanya'yı tehdit etti, Pentagon'dan açıklama geldi
        6 kilometre sürüklendi... Sohbet ederken hayattan koptu!
        6 kilometre sürüklendi... Sohbet ederken hayattan koptu!
        Okan Buruk'un Samsunspor 11'i
        Okan Buruk'un Samsunspor 11'i
        10 kent için "sarı" alarm! Sıcaklık batıda 6-10 derece düşüyor! Her yerde sağanak!
        10 kent için "sarı" alarm! Sıcaklık batıda 6-10 derece düşüyor! Her yerde sağanak!
        Kenan Yıldız'dan Dünya Kupası açıklaması!
        Kenan Yıldız'dan Dünya Kupası açıklaması!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi
        İki kardeş arazi için öldürüldü!
        İki kardeş arazi için öldürüldü!
        Sarsıcı bir keşfe davet ediyor
        Sarsıcı bir keşfe davet ediyor
        Cansel Elçin, Roma yolcusu
        Cansel Elçin, Roma yolcusu
        Dünyada girişi yasak olan 9 yer
        Dünyada girişi yasak olan 9 yer
        Bu köye girmek isteyen arabasını kapıda bırakıyor
        Bu köye girmek isteyen arabasını kapıda bırakıyor
        "Şampiyonluğun gerçekleşmesini diliyorum!"
        "Şampiyonluğun gerçekleşmesini diliyorum!"
        14 yaşındaki kız çocuğunu pompalıyla öldürdü!
        14 yaşındaki kız çocuğunu pompalıyla öldürdü!
        Aile ve Nüfus On Yılı Genelgesi Resmi Gazete'de
        Aile ve Nüfus On Yılı Genelgesi Resmi Gazete'de
        "Sezonun en önemli maçını oynayacağız!"
        "Sezonun en önemli maçını oynayacağız!"
        Yaren leylek baba oldu
        Yaren leylek baba oldu
        Gülistan Doku soruşturmasında müfettiş raporu tamamlandı!
        Gülistan Doku soruşturmasında müfettiş raporu tamamlandı!
        İran'dan Basra Körfezi'ne dair açıklama
        İran'dan Basra Körfezi'ne dair açıklama
        Şanlıurfa'da asansör kazası
        Şanlıurfa'da asansör kazası