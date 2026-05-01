Kenan Yıldız'dan Dünya Kupası açıklaması!
Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız'dan, A Milli Futbol Takımımız ve Dünya Kupası'yla ilgili flaş bir itiraf geldi.
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta kariyerini sürdüren milli futbolcumuz Kenan Yıldız, CBS Sports'a açıklamalarda bulundu.
"10 NUMARA BÜYÜK SORUMLULUK"
Futbol oynadığınızda, sahadaki en güzel numaranın her zaman 10 numara olduğunu bilirsiniz. Juventus'ta bu numarayı bu kadar erken almak "Vay canına" dedirten bir şey. Mesajı aldığımda gerçekten çok mutlu oldum. Elbette 10 numara çok büyük bir sorumluluk ama şu ana kadar iyi idare ettiğimi düşünüyorum.
"DÜNYA KUPASI BENİM İÇİN İNANILMAZ"
Dünya Kupası benim için inanılmaz ve heyecan verici bir şey olacak. Türkiye'nin Dünya Kupası'nda oynadığını hiç görmemiştim ve her şeyin harika gitmesini umuyorum.
"ELEMELERDE BÜYÜK BİR BASKI VARDI"
Son Avrupa Şampiyonası'nda iyi performans gösteren ve büyük potansiyele sahip bu takımın üzerinde eleme turlarını geçme konusunda büyük bir baskı vardı. Dünya Kupası'nda iyi iş çıkarabileceğime inanıyorum, umarım grup aşamasını geçebiliriz, sonrasını kim bilir.
"İDOL OLMANIN SORUMLULUĞUNU HİSSEDİYORUM"
Kafam rahat bir şekilde oynamak istiyorum ancak ülkemi temsil etmenin ve genç Türk futbolcular için bir idol olmanın sorumluluğunu hissettiğim de açık.
Bu sezon Juventus'ta 44 maçta 11 gol - 10 asistlik performans sergileyen 21 yaşındaki yıldız, 3 bin 433 dakika süre aldı.