Bugün 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de emeğin, üretimin ve dayanışmanın günü olarak kutlanan 1 Mayıs’ın otomobil dünyası için ise bambaşka bir anlamı var. Daha doğrusu, motor sporları tarihinin en acı hatıralarından biri bu tarihle özdeşleşmiş durumda.

Günümüzde motor sporlarının zirvesi olarak kabul edilen Formula 1, çoğu zaman yalnızca pist üzerindeki rekabetle değil; kazalar, takım içi gerilimler, genç pilotlar arasındaki çekişmeler ve sporun ekonomik-politik dengeleriyle de gündeme geliyor. Ancak Formula 1’in geçmişine bakıldığında, bu sporun milyonlarca insan için yalnızca hızdan ibaret olmadığı görülüyor.

Formula 1’i yıllar içinde bir tutkuya dönüştüren şey; bitiş çizgisine kadar süren mücadele, sürücüler arasındaki büyük rekabet, zaman zaman sportmenliğin öne çıktığı unutulmaz anlar ve elbette bu spora damga vuran efsane pilotlardı.

Bugün birçok kişi güncel pilot kadrosunun tamamını sayamayabilir. Ancak 2012’de emekli olana kadar 7 kez dünya şampiyonu olan Michael Schumacher’in adını bilmeyenlerin sayısı oldukça azdır. Schumacher gibi Formula 1 ile özdeşleşen bir başka isim daha var ki, 1 Mayıs tarihine otomobil dünyası açısından hüzünlü bir anlam kazandırıyor: Ayrton Senna da Silva.

Stirling Moss, Emerson Fittipaldi, James Hunt, Niki Lauda, Alain Prost ve Fernando Alonso gibi Formula 1 tarihine geçen birçok büyük pilotun aksine Senna, yalnızca pistteki başarılarıyla değil, özellikle kendi ülkesi Brezilya’da yediden yetmişe herkesin tanıdığı bir ulusal simgeye dönüşmesiyle de ayrıştı.

Otoriteler tarafından Michael Schumacher ile birlikte gelmiş geçmiş en iyi pilotlardan biri olarak kabul edilen Brezilyalı yarışçı, sanılanın aksine en fazla şampiyonluk kazanan isimlerden biri değildi. Kariyeri boyunca 3 kez dünya şampiyonu oldu; 41 yarış kazandı ve 65 pole pozisyonu elde etti. Ancak Senna’nın bugün hâlâ büyük kitleler tarafından hatırlanmasının sebebi yalnızca kupaları değil, ardında bıraktığı hikâyeydi.

4 YAŞINDA PİSTE ÇIKTI

1960 yılında Sao Paulo’da dünyaya gelen Ayrton Senna, henüz 4 yaşındayken karting araçlarıyla pistlere ilk adımını attı. 13 yaşında go-kart yarışlarına katılan Brezilyalı pilot, kısa sürede yeteneğiyle dikkat çekti. Avrupa’daki alt serilerde gösterdiği performansın ardından Formula 1’e adım attığında takvimler 1984 yılını gösteriyordu.

F1’deki ilk galibiyetini 1985 Portekiz Grand Prix’sinde Lotus takımıyla kazanan Senna, 10 yıllık Formula 1 kariyerinde yalnızca hızlı bir sürücü değil, aynı zamanda pistin ruhunu değiştiren bir karakter olarak öne çıktı.

Senna’nın yarış performansı kadar sportmenliği de hafızalara kazındı. 1992 Belçika Grand Prix’sinde Fransız pilot Erik Comas’ın kaza yapmasının ardından aracını durdurup yardıma koşan tek pilot Senna oldu.

Bilincini kaybeden Comas’ın aracının motorunu kapatan Senna, olası bir yangın ya da patlama riskini önleyerek Fransız pilotun hayatının kurtulmasında kritik rol oynadı.

GÜVENLİK KURALLARINI DEĞİŞTİREN ÖLÜM

Takvimler 1 Mayıs 1994’ü gösterdiğinde ise Formula 1 tarihinin en karanlık hafta sonlarından biri yaşanıyordu. İtalya’daki Autodromo Enzo e Dino Ferrari pistinde düzenlenen San Marino Grand Prix’sinde Ayrton Senna, Tamburello virajında saatte 233 kilometre hızla beton bariyerlere çarparak hayatını kaybetti. Henüz 34 yaşındaydı.

Senna’nın ölümü, zaten güvenlik tartışmalarıyla gündemde olan Formula 1 için bir kırılma noktası oldu. Bu trajedinin ardından sürücü güvenliği yeniden merkeze alınırken, Grand Prix Sürücüler Birliği’nin yeniden yapılanması ve pist güvenliği başta olmak üzere birçok alanda önemli değişiklikler gündeme geldi.

1994 Imola hafta sonu, yalnızca Senna’nın değil, bir gün önce hayatını kaybeden Roland Ratzenberger’in ölümüyle de Formula 1 tarihine acı bir dönemeç olarak geçti.

"İKİNCİ BİTİREN, BİRİNCİ KAYBEDENDİR"

Senna’yı efsane yapan unsurlardan biri de kendine özgü sürüş tarzıydı. Özellikle yağmurlu havalarda sergilediği üstün performans, ona “Rain Man” yani “Yağmur Adam” lakabını kazandırdı.

Islak zeminde aracı adeta pistle bütünleştiren Senna, birçok yarışta rakiplerine karşı farkını bu koşullarda ortaya koydu.

Formula 1’in onun için yalnızca bir yarış olmadığını gösteren en bilinen sözlerinden biri de şuydu: “İkinci bitiren, birinci kaybedendir.”

Bu söz, Senna’nın yarışa bakışını, kazanma arzusunu ve pist üzerindeki tavizsiz karakterini özetliyordu.

Senna ismini özel kılan bir başka unsur da Brezilya bayrağıyla kurduğu bağdı. Kazandığı yarışların ardından Brezilya bayrağını dalgalandırması, yalnızca bir zafer kutlaması değil, gelişmekte olan ülkelerden gelen genç sporcular için güçlü bir mesajdı.

Senna, Formula 1’in yalnızca Avrupalı pilotların sahnesi olmadığını gösteren en güçlü figürlerden biri oldu.

KÜLTÜREL BİR SİMGE OLDU

Pist dışındaki hayatı da Senna’nın mirasını büyüttü. Ölümünden önce Brezilya’daki yoksul ailelerin çocuklarına eğitim desteği sağlamak istiyordu. Hayattayken tamamlayamadığı bu hedef, ölümünün ardından kız kardeşi Viviane Senna tarafından kurulan Ayrton Senna Enstitüsü ile hayata geçirildi.

Enstitü, yıllar içinde yüz binlerce öğretmene ve milyonlarca çocuğa ulaşarak Senna’nın adını pistlerin çok ötesine taşıdı.

Belki de bu yüzden, 5 kez dünya şampiyonu Juan Manuel Fangio, 4 kez dünya şampiyonu Alain Prost, 7 kez dünya şampiyonu Michael Schumacher ile Lewis Hamilton gibi isimler pist tarihinde büyük birer figür olarak kalırken; Ayrton Senna kendi ülkesinde sosyal, kültürel ve duygusal bir simgeye dönüştü.

Senna’nın Sao Paulo’daki cenazesine milyonlarca kişi katıldı. Brezilya’da üç günlük ulusal yas ilan edildi. O dönem pilotu olduğu Williams takımı ise, 2022'ye kadar Senna’ya saygı duruşu niteliğinde 'S logosuna yer verdi. Günümüzde ise bu logo McLaren takımının araçlarında yer alıyor.

1 Mayıs, Ayrton Senna’nın hatırası nedeniyle Formula 1 dünyasında hüzünlü bir gün olarak anılmaya devam edecek. Ancak Senna’nın mirası, yalnızca bir trajedinin değil; tutkunun, cesaretin, sportmenliğin ve toplumsal sorumluluğun da simgesi olarak yaşamayı sürdürüyor.

Bugün Senna’yı bir kez daha saygıyla anarken, Formula 1’in İstanbul Park’a dönüşünün Türkiye’de yeni bir motor sporları heyecanı yaratmasını ve genç sporculara ilham vermesini diliyoruz. Çünkü Senna’nın hikâyesi, bize hızın yalnızca pistte değil; hayallerin peşinden gitme cesaretinde de saklı olduğunu hatırlatıyor.