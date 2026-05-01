Bu masa üç farklı ülkenin sınır kapısı! Dünyanın en kısa sınırından Everest'e kuralları yıkan coğrafi çizgiler!

BİR PİKNİK MASASINDA ÜÇ ÜLKE

Bir ülkeden diğerine saniyeler içinde geçmek, hatta aynı anda üç ülkede birden bulunmak ister misiniz? Slovakya, Avusturya ve Macaristan sınırlarının kesiştiği nokta, sınır kavramına bambaşka bir boyut kazandırıyor. Bu üç ülkenin tam birleşme noktasında üçgen şeklinde ahşap bir piknik masası bulunuyor.

Masanın etrafında otururken bir arkadaşınız Avusturya'da, diğeri Macaristan'da, siz ise Slovakya'da kahvenizi yudumlayabiliyorsunuz.