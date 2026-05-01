        Haberler Yaşam Bu masa üç farklı ülkenin sınır kapısı! Dünyanın en kısa sınırından Everest'e kuralları yıkan coğrafi çizgiler!

        Sınır denilince birçoğumuzun aklına pasaport kontrolleri, devasa duvarlar ve bitmek bilmeyen uzun güvenlik prosedürleri geliyor. Oysa dünya üzerinde bir binanın içinden, bir piknik masasından ya da gökyüzündeki bir zipline hattından geçen öyle ilginç ülkeler arası çizgiler var ki okuyunca çok şaşıracaksınız!

        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 08:00 Güncelleme:
        1

        Ülkeleri birbirinden ayıran çizgilerin her zaman dikenli tellerden ve polis noktalarından ibaret olmadığını biliyor muydunuz? Everest'in zirvesinden kütüphane koridorlarına kadar uzanan, dünyanın en tuhaf sınır geçişleri insanlık tarihine dair şaşırtıcı detaylar sunuyor. Dünyanın en sıra dışı ve en ilginç sınırlarını sizin için derledik!

        2

        DÜNYANIN EN KISA SINIR HATTINA YOLCULUK

        Sınırların kilometrelerce uzaması gerektiğine inanıyorsanız Fas ile İspanya arasında yer alan Peñón de Vélez de la Gomera fikrinizi değiştirecek. Sadece 85 metrelik uzunluğuyla dünyanın en kısa uluslararası sınırı unvanını taşıyan bu bölge, Akdeniz'in ortasında yer alan bir kayalık ada. Fas topraklarına incecik bir kum şeridiyle bağlanan bu nokta, askeri bir bölge olarak korunsa da fiziki boyutuyla görenleri şaşırtıyor.

        3

        PASAPORTSUZ MİKRO DEVLETLER

        Avrupa'nın göbeğinde, İtalya'nın dört bir yanını sardığı iki özel ülke bulunuyor: San Marino ve Vatikan. Sadece 60 kilometrekarelik yüzölçümüyle San Marino'ya veya dünyanın en küçük ülkesi olan Roma'nın kalbindeki Vatikan'a adım atarken herhangi bir gümrük kapısından geçmiyorsunuz. Sokaklarda gezinirken farkında bile olmadan uluslararası bir sınır ihlali yapmanız, hatta bir kafede otururken İtalya'dan çıkış yapmanız son derece sıradan bir durum.

        4

        BİR PİKNİK MASASINDA ÜÇ ÜLKE

        Bir ülkeden diğerine saniyeler içinde geçmek, hatta aynı anda üç ülkede birden bulunmak ister misiniz? Slovakya, Avusturya ve Macaristan sınırlarının kesiştiği nokta, sınır kavramına bambaşka bir boyut kazandırıyor. Bu üç ülkenin tam birleşme noktasında üçgen şeklinde ahşap bir piknik masası bulunuyor.

        Masanın etrafında otururken bir arkadaşınız Avusturya'da, diğeri Macaristan'da, siz ise Slovakya'da kahvenizi yudumlayabiliyorsunuz.

        5

        BULUTLARIN ÜZERİNDEKİ ÇİZGİ: EVEREST

        Sınırlar her zaman yer seviyesinde çizilmiyor. Nepal ve Çin arasındaki sınır hattı, dünyanın zirvesinden, Everest Dağı'ndan geçiyor. Zirveye tırmanma cesareti gösteren dağcılar, dünyanın en yüksek noktasında iki ülke arasında gidip gelme gibi eşsiz ve nefes kesici bir deneyim yaşıyor.

        6

        BİR BİNANIN İÇİNDE İKİ FARKLI ÜLKE

        ABD ve Kanada sınırındaki Haskell Kütüphanesi ve Opera Binası, iki ülkeyi kelimenin tam anlamıyla ortadan ikiye bölüyor. Bina zeminindeki siyah bir çizgi ile ayrılan ülkeler arasında, içerideyken izinsiz geçiş yapmak ise yasak. Kitap okurken ABD'de, sahneye bakarken Kanada'da olabileceğiniz bu yapı, sınırların bazen sadece sembolik birer çizgi olduğunu herkese gösteriyor.

        7

        ZIPLINE HEYECANI VE DOĞANIN ÇİZDİĞİ SINIRLAR

        Sınırlar sadece harita üzerindeki çizgilerle değil, doğanın kendi diliyle de belirlenebiliyor. Haiti ve Dominik Cumhuriyeti sınırı, doğanın iki farklı yüzünü aynı karede sunmasıyla meşhur. Haiti tarafı tamamen kurak ve ağaçsız bir manzara sunarken, Dominik tarafı yemyeşil ormanlarla kaplı.

        8

        Öte yandan maceraperestler için de harika sınır geçişleri mevcut. İspanya'dan Portekiz'e uzanan Limitezero zipline hattı, havadan uluslararası bir yolculuk yapma fırsatı vererek klasik sınır geçişlerini adrenalin dolu bir maceraya çeviriyor.

        9

        KARASI OLMAYAN ÜLKE: AVUSTRALYA

        Güney Afrika'nın içine tamamen hapsolmuş Lesotho gibi dört bir yanı tek bir ülkeyle çevrili olan dağlık ülkelerin aksine, bazı ülkelerin ise kara ile hiçbir bağı yok. Okyanusların ortasındaki devasa bir ada kıta olan Avustralya, dünyanın en izole ve en net sınırlarına sahip ülkesi olarak öne çıkıyor. Sınırları belirleyen tek şey devasa okyanus dalgaları oluyor.

        Bandırma'da yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 22 yaralı
