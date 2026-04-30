Son dakika ABD Başkanı Trump: Almanya Şansölyesi kendi ülkesine zaman ayırsın

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin NATO müttefiki Almanya ile yaşadığı gerilimli sürecin içinde yeni bir paylaşım yaptı.

İkinci Başkanlık döneminde Almanya yönetimiyle Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamında soğuk ilişkiler kuran Trump, Almanya Şansölyesi Merz'in 'kendi işine bakmasını' söyledi.

Trump'ın paylaşımı şöyle:

"Almanya Şansölyesi, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmek (ki bu konuda tamamen etkisiz kalmıştır!) ve ülkesinin sorunlarını, özellikle de göç ve enerji konularını çözmek için daha fazla zaman ayırmalı; İran’ın nükleer tehdidini ortadan kaldırmaya çalışanlara müdahale etmek içinse daha az zaman harcamalıdır.

Böylelikle Almanya da dahil olmak üzere tüm dünya daha güvenli bir yer haline gelebilir!"

Trump dün Almanya'yı tehdit etmiş ve Almanya Şansölyesi Merz'in Trump'ın ekibinin İran ile yürütülen müzakerelerde "oyuna getirildiğini" ima etmesinin ardından Almanya'daki ABD askeri sayısını azaltmayı düşündüğünü açıklamıştı.

Trump yönetimi, bir önceki Almanya Federal Seçimleri'nde Nazi sempatizanı aşırı sağcı AfD'yi desteklemişti.