Rita Wilson ölümü sonrası eşi Tom Hanks'ten iki isteğini açıkladı

Rita Wilson, 2015 yılında geçirdiği zorlu meme kanseri sürecinde eşi Tom Hanks'e verdiği duygusal tepkiyi kamuoyuyla paylaştı.

69 yaşındaki Wilson, hastalığıyla mücadele ederken çift taraflı mastektomi (memenin alınması) ve estetik cerrahi operasyonları geçirdi. O dönemde hastalığına yenik düşme ihtimali hakkında eşi Tom Hanks'le konuştuğunu söyleyen şarkıcı, ölmesi durumunda eşinden neler istediğini açıkladı.

"BEN ÖLÜNCE ÇOK UZUN SÜRE ÜZÜL"

Wilson, "Tom'a şöyle dedim: Tamam, eğer bir şey olursa ve ben önce gidersem, sadece iki ricam var. Bunlardan biri çok çok uzun süre üzgün olman" diye konuştu.

"İkincisi, bana bir parti düzenlemeleriydi. Hayatın bir kutlaması olmasını istiyorum. İnsanların hikayeler anlatmasını, neşe duymasını ve beni bu şekilde hatırlamasını istiyorum" diyen Wilson, "Bence birçok insan bunu istiyor, biliyor musunuz? Bence bunun için yer var" ifadesini kullandı.

REKLAM

Wilson, 2019'da çıkardığı 'Throw Me a Party' şarkısını yaparken, kanserle mücadelesi sırasında kendi kendine "Bilmiyorum, ne olacağını bilmiyorum ama umarım birkaç yıl sonra hâlâ burada olurum" diye düşündüğü anlardan ilham aldığını belirtti.

Wilson, mart ayında Instagram'da kanserden kurtulmanın 10'uncu yılını"kutlayan ve bu kriz sürecinde kendisine destek olanlara minnettarlığını dile getiren bir paylaşım yapmıştı.

"DAHA AZ KAVGA EDİYORUZ"

Wilson ve 69 yaşındaki Hanks, 1988'de evlendi. Çiftin 35 yaşında Chet ve 30 yaşında Truman adında iki oğlu var. Hanks, 2001'de Oprah Winfrey ile yaptığı bir röportajda Wilson hakkında, "Sevgilim olmasının yanı sıra en iyi arkadaşım" nitelendirmesi yapmış ve "Bu en başından beri böyleydi. Şimdi de gece saat ikide eskisi kadar çok gülüyoruz. Giderek daha az kavga ediyoruz" demişti.

Tom Hanks ve Rita Wilson çifti oğullarıyla