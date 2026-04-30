        Haberler Dünyadan Rita Wilson ölümü sonrası eşi Tom Hanks'ten iki isteğini açıkladı

        Rita Wilson ölümü sonrası eşi Tom Hanks'ten iki isteğini açıkladı

        Rita Wilson, meme kanseriyle mücadele ettiği sırada, hastalığına yenik düşme ihtimalini düşünerek, eşi Tom Hanks'ten iki talepte bulunduğunu anlattı

        Giriş: 30 Nisan 2026 - 11:00
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı

        Rita Wilson, 2015 yılında geçirdiği zorlu meme kanseri sürecinde eşi Tom Hanks'e verdiği duygusal tepkiyi kamuoyuyla paylaştı.

        69 yaşındaki Wilson, hastalığıyla mücadele ederken çift taraflı mastektomi (memenin alınması) ve estetik cerrahi operasyonları geçirdi. O dönemde hastalığına yenik düşme ihtimali hakkında eşi Tom Hanks'le konuştuğunu söyleyen şarkıcı, ölmesi durumunda eşinden neler istediğini açıkladı.

        "BEN ÖLÜNCE ÇOK UZUN SÜRE ÜZÜL"

        Wilson, "Tom'a şöyle dedim: Tamam, eğer bir şey olursa ve ben önce gidersem, sadece iki ricam var. Bunlardan biri çok çok uzun süre üzgün olman" diye konuştu.

        "İkincisi, bana bir parti düzenlemeleriydi. Hayatın bir kutlaması olmasını istiyorum. İnsanların hikayeler anlatmasını, neşe duymasını ve beni bu şekilde hatırlamasını istiyorum" diyen Wilson, "Bence birçok insan bunu istiyor, biliyor musunuz? Bence bunun için yer var" ifadesini kullandı.

        Wilson, 2019'da çıkardığı 'Throw Me a Party' şarkısını yaparken, kanserle mücadelesi sırasında kendi kendine "Bilmiyorum, ne olacağını bilmiyorum ama umarım birkaç yıl sonra hâlâ burada olurum" diye düşündüğü anlardan ilham aldığını belirtti.

        Wilson, mart ayında Instagram'da kanserden kurtulmanın 10'uncu yılını"kutlayan ve bu kriz sürecinde kendisine destek olanlara minnettarlığını dile getiren bir paylaşım yapmıştı.

        "DAHA AZ KAVGA EDİYORUZ"

        Wilson ve 69 yaşındaki Hanks, 1988'de evlendi. Çiftin 35 yaşında Chet ve 30 yaşında Truman adında iki oğlu var. Hanks, 2001'de Oprah Winfrey ile yaptığı bir röportajda Wilson hakkında, "Sevgilim olmasının yanı sıra en iyi arkadaşım" nitelendirmesi yapmış ve "Bu en başından beri böyleydi. Şimdi de gece saat ikide eskisi kadar çok gülüyoruz. Giderek daha az kavga ediyoruz" demişti.

        Tom Hanks ve Rita Wilson çifti oğullarıyla
        ÖNERİLEN VİDEO

        Olaylar Ve Görüşler - 27 Nisan 2026 (Trump'a Suikast Girişimi Gerçek Mi Kurgu Mu?)

        Trump'a suikast girişimi: neler biliniyor? Suikastçının manifestosu Trump'ı kızdırdı. Trump'a suikast girişiminde yeni detaylar. Neden önce Başkan yardımcısı kurtarıldı? Neden "Suikast Girişimi Kurgu" diyenler var? Saldırı anının en net görüntüsü. Suikast girişimi Trump'a oy olarak döner mi? Saldırg...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        Trump'ın Kral Charles için verdiği yemek ne anlatıyor?
        Trump'ın Kral Charles için verdiği yemek ne anlatıyor?
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Damat kaynanasını ahırda öldürdü!
        Damat kaynanasını ahırda öldürdü!
        "F.Bahçe'de gerçekler çok farklıydı"
        "F.Bahçe'de gerçekler çok farklıydı"
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        Trump'tan Almanya'daki asker sayısını azaltma tehdidi
        Trump'tan Almanya'daki asker sayısını azaltma tehdidi
        Yenilenmiş ürünlerde dijital kimlik zorunlu
        Yenilenmiş ürünlerde dijital kimlik zorunlu
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
        Brent petrolün fiyatı 120 doları aştı
        Brent petrolün fiyatı 120 doları aştı
        Suudi Arabistan'da Merih-Ronaldo gerilimi!
        Suudi Arabistan'da Merih-Ronaldo gerilimi!
        Meteoroloji saat verip uyardı! 6 bölgede yağış var!
        Meteoroloji saat verip uyardı! 6 bölgede yağış var!
        Emniyet Genel Müdürlüğüne Ali Fidan atandı
        Emniyet Genel Müdürlüğüne Ali Fidan atandı
        Alyansını geri taktı
        Alyansını geri taktı
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası
        Kilise tarihinin en karanlık olayı
        Kilise tarihinin en karanlık olayı
        Galatasaray'dan taraftara açık antrenman!
        Galatasaray'dan taraftara açık antrenman!
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması