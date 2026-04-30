        BIST 100 14.311,19 %-0,13
        DOLAR 45,1840 %0,14
        EURO 52,7068 %-0,05
        GRAM ALTIN 6.611,76 %0,31
        FAİZ 40,91 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 104,55 %1,01
        BITCOIN 75.392,00 %-0,35
        GBP/TRY 60,8690 %-0,16
        EUR/USD 1,1657 %-0,17
        BRENT 126,00 %6,75
        ÇEYREK ALTIN 10.810,23 %0,31
        Hürmüz düğümü çözülmüyor: Brent petrolün fiyatı 120 doları aştı

        Hürmüz düğümü çözülmüyor: Brent petrolün fiyatı 120 doların üzerine çıktı

        Petrol fiyatları, ABD'nin İran'a yönelik ablukasının uzun süreli devam edebileceğine ilişkin haber akışıyla yüzde 1,96 artarak 120 doların üzerine çıktı. Böylelikle brent petrol 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Nisan 2026 - 07:35 Güncelleme:
        Brent petrolün fiyatı 120 doları aştı

        İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta başlattığı operasyonlara tepki olarak Tahran yönetimi, dünya petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz arzının yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğini kısıtladı.

        Nisan ayı başında boğaza yaklaşan her geminin hedef alınacağını duyuran İran'a karşılık ABD, İran limanlarına giden veya bu limanlardan gelen gemilerin durdurulacağını ilan ederek ablukayı başlattı.

        17 Nisan'da İsrail ve Lübnan arasındaki ateşkesle 90 dolara kadar gerileyen fiyatlar, ablukanın devam etmesiyle son 12 gündür yeniden istikrarlı bir yükseliş grafiği çiziyor.

        Dün günü 109 dolardan tamamlayan brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 07.00 itibarıyla 123,81 dolar oldu. Aynı dakikalarda ABD ham petrolü (WTI) yüzde 0,2 artışla 107,09 dolara çıktı. LSEG verilerine göre Brent petrol, Ortadoğu’daki çatışmaların arzı kısıtlamasıyla 2022 ortasından bu yana en yüksek seviyelerine yükseldi.

        Fiyatlardaki yükselişte, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a ait limanlara yönelik daha uzun süreli bir deniz ablukasına hazırlanılması için danışmanlarına talimat verdiğine dair haber akışı etkili oldu.

        Birleşmiş Milletler (BM), ABD-İsrail ile İran savaşının başlamasından bu yana Hürmüz Boğazı'nda kısıtlamalar nedeniyle gemi geçişlerinin yüzde 95,3 azaldığını belirtti.

        Öte yandan Goldman Sachs, Hürmüz Boğazı’ndan yapılan ihracatın normal seviyelerin yalnızca yüzde 4’üne düştüğünü tahmin ediyor.

        Habertürk Manşet - 28 Nisan 2026 (İhraç Polis Gülistan'ın Telefonundan Ne Sildi?)

        İnternet nasıl suç mahalline döndü? Uygunsuz içerik nasıl engellenecek?Sosyal ağlar uyum sağlayacak mı? 15 yaş altı için sistem ne olacak? Sosyal ağlar çocuğu koruyabilecek mi? Umut Altaş Savcıya ne anlatacaktı? Umut'u ABD'ye neden gönderdiler? İhraç Polis telefondan ne sildi? Vali SIM kartı polise ...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Meteoroloji saat verip uyardı! 6 bölgede yağış var!
        Meteoroloji saat verip uyardı! 6 bölgede yağış var!
        Emniyet Genel Müdürlüğüne Ali Fidan atandı
        Emniyet Genel Müdürlüğüne Ali Fidan atandı
        "Trump sınıfı" ilk savaş gemisinin maliyeti ne olacak?
        "Trump sınıfı" ilk savaş gemisinin maliyeti ne olacak?
        Otel önünde silahlı saldırı! 2 kadın öldü
        Otel önünde silahlı saldırı! 2 kadın öldü
        Dev maçta kazanan çıkmadı!
        Dev maçta kazanan çıkmadı!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        İzmir'de kaza! 3 ölü, 4 yaralı
        İzmir'de kaza! 3 ölü, 4 yaralı
        İran Meclis Başkanı: Düşman yeni bir aşamaya girmiştir
        İran Meclis Başkanı: Düşman yeni bir aşamaya girmiştir
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası
        Galatasaray'dan taraftara açık antrenman!
        Galatasaray'dan taraftara açık antrenman!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Premier Lig devinden Ferdi Kadıoğlu'na kanca!
        Premier Lig devinden Ferdi Kadıoğlu'na kanca!
        Güngören'de yürekler ağza geldi
        Güngören'de yürekler ağza geldi
        MİT paylaştı: 1964 yılına ait çok gizli Humeyni belgesi!
        MİT paylaştı: 1964 yılına ait çok gizli Humeyni belgesi!
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        "Kilom yüzünden zorbalığa uğradım"
        "Kilom yüzünden zorbalığa uğradım"
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist bu yıl devreye alınacak
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist bu yıl devreye alınacak
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        BAE, Körfez'den neden koptu?