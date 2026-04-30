Hürmüz düğümü çözülmüyor: Brent petrolün fiyatı 120 doların üzerine çıktı
Petrol fiyatları, ABD'nin İran'a yönelik ablukasının uzun süreli devam edebileceğine ilişkin haber akışıyla yüzde 1,96 artarak 120 doların üzerine çıktı. Böylelikle brent petrol 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı
İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta başlattığı operasyonlara tepki olarak Tahran yönetimi, dünya petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz arzının yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğini kısıtladı.
Nisan ayı başında boğaza yaklaşan her geminin hedef alınacağını duyuran İran'a karşılık ABD, İran limanlarına giden veya bu limanlardan gelen gemilerin durdurulacağını ilan ederek ablukayı başlattı.
17 Nisan'da İsrail ve Lübnan arasındaki ateşkesle 90 dolara kadar gerileyen fiyatlar, ablukanın devam etmesiyle son 12 gündür yeniden istikrarlı bir yükseliş grafiği çiziyor.
Dün günü 109 dolardan tamamlayan brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 07.00 itibarıyla 123,81 dolar oldu. Aynı dakikalarda ABD ham petrolü (WTI) yüzde 0,2 artışla 107,09 dolara çıktı. LSEG verilerine göre Brent petrol, Ortadoğu’daki çatışmaların arzı kısıtlamasıyla 2022 ortasından bu yana en yüksek seviyelerine yükseldi.
Fiyatlardaki yükselişte, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a ait limanlara yönelik daha uzun süreli bir deniz ablukasına hazırlanılması için danışmanlarına talimat verdiğine dair haber akışı etkili oldu.
Birleşmiş Milletler (BM), ABD-İsrail ile İran savaşının başlamasından bu yana Hürmüz Boğazı'nda kısıtlamalar nedeniyle gemi geçişlerinin yüzde 95,3 azaldığını belirtti.
Öte yandan Goldman Sachs, Hürmüz Boğazı’ndan yapılan ihracatın normal seviyelerin yalnızca yüzde 4’üne düştüğünü tahmin ediyor.