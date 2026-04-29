Güngören'de yokuşta kayan iş makinesi 4 araçta ve binada hasara neden oldu

Güngören'de iş makinesi yokuşta bilinmeyen bir nedenle geri kaydı. Devrilen iş makinesi, park halinde bulunan hafif ticari araca ve bir binaya çarptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza sırasında 4 araçta ve binada hasar meydana geldi. İş makinesi vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Olay, Merkez Mahallesi Öz Sokakta öğle saatlerinde meydana geldi. Sokakta bulunan inşaata yük taşıyan iş makinesi yokuşta henüz bilinmeyen bir nedenle geri kaydı. İş makinesi park halindeki hafif ticari araca ve bir binaya çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken binada ve 4 araçta hasar meydana geldi.

'OPERATÖR ÇIKMAYA ÇALIŞIYORDU'

İş makinesi olay yerine çağırılan vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Esnaflık yapan Ramazan Aykut "Arkadaki iş yeri bizim ofisimiz. Grafik tasarım çalışması yaparken bir ses duyduk. Dışarı çıktığımızda iş makinesinin binaya doğru yaslandığını gördük. Operatör çıkmaya çalışıyordu. Onun dışarıya çıkmasına yardımcı oldum; bir sıkıntısı yoktu. Araçlarda ve vurduğu binada hasar var. Hasarla atlatılmış bir kaza" dedi.(D