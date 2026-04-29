        Hava Durumu Son dakika hava durumun açıklaması: Havalar tekrar soğuyor, yağış geliyor! | En son haberler | Son dakika haberleri

        Havalar tekrar soğuyor, yağış geliyor!

        Meteoroloji'⁬den yapılan açıklamada yurt genelinde sıcaklıkların hissedilebilir derecede azalacağı kaydedildi. Açıklamada cumadan itibaren yağışlı havanın da etkili olacağı belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Nisan 2026 - 16:34 Güncelleme:
        Havalar tekrar soğuyor, yağış geliyor!
        Yurt genelinde cumadan itibaren batı kesimlerinden başlayarak serin ve yağışlı hava etkili olacak, sıcaklıklar hissedilebilir derecede azalacak.

        AA'da yer alan habere göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre, yurt genelinde cumadan itibaren batı kesimlerinden başlayarak serin ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

        YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI DA BEKLENİYOR

        Yağışların genel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

        Tahminlere göre sıcaklıklardaki düşüşe bağlı olarak özellikle iç kesimlerin yükseklerinde buzlanma ve don hadisesi etkili olabilir.

        1-6 Mayıs tarihlerinde bazı il merkezlerinde beklenen en düşük hava sıcaklıkları şöyle: "Ankara 3, İstanbul 8, İzmir 7, Konya 7, Kocaeli 9, Bolu 2, Samsun 7, Trabzon 9, Tokat 5, Erzurum 1, Eskişehir 3, Afyonkarahisar 3, Balıkesir 4 ve Sivas 5 derece."

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Montella'dan Dünya Kupası sözleri!
        Özel üniversitede taciz, mobbing ve "Maşallah hocam" dayatması iddiası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Instagram ve Facebook'a kural ihlali suçlaması
        Kadın avukatı öldürmüştü! Cinayetin ayrıntıları çıktı!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Hurda topluyordu... Tam 128 parça... Çöplükten hazine çıktı!
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Hastane personeli neden serbest kaldı?
        "Kilom yüzünden zorbalığa uğradım"
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        Trump'tan İran'a: Yakında akıllanmaları gerek
        "Türkiye'nin kritik minerallerde potansiyeli muazzam"
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist bu yıl devreye alınacak
        Forvete 'yerli' hamlesi!
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        "Kendime araba aldım"
