Galatasaray'ın yerli forvet adayı Bertuğ Yıldırım!
Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğa koşan Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarına da başladı. Kadrosuna yerli bir golcü takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılıların, Başakşehir forması giyen Bertuğ Yıldırım'ı gündemine aldığı öğrenildi.
Galatasaray, forvet hattını güçlendirmek ve yerli rotasyonunu derinleştirmek amacıyla rotayı Başakşehir'in formda ismi Bertuğ Yıldırım'a çevirdi.
Victor Osimhen gibi dünya çapında bir ismin arkasında bekleyebilecek, aynı zamanda ligin yerli kuralında takımı rahatlatacak bir isim arayan sarı-kırmızılılar, Başakşehir formasıyla yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken Bertuğ'u listenin üst sıralarına aldı.
24 yaşındaki santrforun son dönemde sergilediği performans, teknik heyetin de onayını almış durumda.
Transferin mali boyutu ise henüz netleşmiş değil. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın oyuncunun potansiyeli ve yükselen formu nedeniyle yüksek bir bonservis bedeli belirlemeyi planladığı ifade ediliyor.
Galatasaray yönetimi ise bu transferi sadece nakit akışıyla değil, maliyeti düşürmek adına "para artı oyuncu takası" formülüyle çözmeyi hedefliyor.
Tarafların önümüzdeki süreçte masaya oturması bekleniyor.
A Milli Takım'da da 5 kez görev yapan Bertuğ, ay-yıldızlı formayla 2 gol kaydetti.
Bertuğ Yıldırım bu sezon Başakşehir formasıyla çıktığı 21 resmi maçta 7 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gösterilen Bertuğ'un Başakşehir ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.