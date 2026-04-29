Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da feci kaza; servis evin çatısına uçtu! | Son dakika haberleri

        İstanbul'da feci kaza; servis evin çatısına uçtu... Sürücü kurtarılamadı!

        İstanbul'da yokuş aşağı ters yönden inerken kontrolden çıkan okul servisi takla atıp evin çatısına düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü Mustafa Fedaioğulları, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yolda fren izine rastlanmadığı öğrenilirken, sürücünün kazadan kısa süre önce öğrencileri evlerine bıraktığı bildirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29 Nisan 2026 - 11:07
        İstanbul'da feci kaza; servis evin çatısına uçtu
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kağıthane’de yokuş aşağı ters yönden indiği sırada şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği okul servisi önce takla attı; ardından evin çatısına düştü. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan şoför Mustafa Fedaioğulları (64) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        DHA'daki habere göre kaza; dün saat 18.50 sıralarında Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yokuş aşağı ters yönden indiği sırada şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği okul servisi önce takla attı; ardından da evin çatısına düştü.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARTILDI

        İtfaiye ekipleri araçta sıkışan şoför Mustafa Fedaioğulları'nı bulunduğu yerden kurtardı.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        Sağlık ekiplerinin kontrollerinde ağır yaralandığı belirlenen şoför, bilinci açık şekilde ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Ameliyata alınan şoför yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        KAFATASINDA ÇATLAK TESPİT EDİLDİ

        Kafatasında çatlak olduğu tespit edilen Fedaioğulları’nın iç kanama geçirerek hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor.

        EVLİ VE 7 ÇOCUK SAHİBİYMİŞ

        Hayatını kaybeden Fedaioğulları’nın şeker hastası olduğu, alçı ve inşaat ustalığı yaptıktan sonra emekli olduğu öğrenildi.

        Emekliliğinin ardından servis şoförlüğüne başlayan Fedaioğulları’nın gündüzleri okul servisinde çalıştığı akşam ise, bir iş yerinin servis şoförlüğünü yaptığı, evli ve 7 çocuk sahibi olduğu bilgisi edinildi.

        KAZADAN ÖNCE ÖĞRENCİLERİ İNDİRMİŞ

        Kazanın kısa bir süre önce öğrencileri evlerine bıraktığı öğrenilen Fedaioğulları’nın iş yerindeki işçileri almaya gittiği sırada meydana geldiği öğrenildi.

        YOLDA FREN İZİNE RASTLANMADI

        Kazayla ilgili inceleme yapan polis ekiplerinin, yokuşta herhangi bir fren izine rastlamadığı bilgisine ulaşıldı.

        SERVİS HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

        Evin çatısına düşen servis ise havadan görüntülendi.

        "DUVARA VURUP DUVARDAN ÇATIYA DÜŞÜYOR"

        Okul servisinin çatısına düştüğü evde yaşayan İsmail Koç, "Minibüs duvara vurup, duvardan çatıya düşüyor. İçindeki şoför yaralıydı, inşallah bir şeyi yoktur. Çok geçmiş olsun. Biz başkaları da var diye tedirgin olduk ama çok şükür sadece şoför varmış. Olay sırasında biz dışarıda iş yerindeydik. Evde kimse yoktu, komşular bize haber verdi, geldik. Allah beterinden saklasın" dedi.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
