Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İpotek cinayeti! 9 şüpheli tutuklandı! | Son dakika haberleri

        İpotek cinayeti! 9 şüpheli tutuklandı!

        Adana'da restoran işletmecisi Ergün Karakaya'nın öldüğü kavgaya karıştığı belirlenen 9 şüpheli tutuklandı. Karakaya'nın, alacaklı olduğu borcuna karşılık verilen dükkanın ipotekli olduğu ve kavganın ise bu nedenle yaşandığı ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29 Nisan 2026 - 10:42 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İpotek cinayeti! 9 şüpheli tutuklandı!

        Adana'da restoran işletmecisi eski polis Ergün Karakaya’nın (40) öldüğü kavgaya karıştığı belirlenen 16 şüpheli, gözaltına alındı. Karakaya’nın, alacaklı olduğu Fırat Bozkır’ın (30) borcuna karşılık verdiği dükkanın ipotekli olduğu, kavganın ise bu nedenle yaşandığı ortaya çıktı.

        DHA'nın haberine göre Bozkır ile Gaziantep’e kaçarken yakalanan cinayet şüphelisi Şaban Bozkurttan’ın (39) aralarında olduğu 9 şüpheli tutuklandı, diğer 7 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Olay, 5 Nisan’da saat 01.30 sıralarında, Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi Ahmet Güven Kaypak Caddesi’ndeki oto kiralama dükkanında meydana geldi. Restoran işletmecisi eski polis Ergün Karakaya, kardeşi Eray Karakaya (32) ve kuzeni Tuğrul Karakaya (27) ile kendisine borçlu olan Fırat Bozkır’ın yanına gitti. Ergün Karakaya ile Bozkır anlaşamayınca, ikili arasında tartışma çıktı. Karakaya’nın yakınları ve Bozkır’ın tanıdığı 12 kişinin de karışmasıyla tartışma, kavgaya dönüştü. Bozkır’ın yanındaki Şaban Bozkurttan’ın tabancayla ateş etmesi üzerine Karakaya'nın da karşılık vermesiyle taraflar arasında çatışma çıktı. Göğsünden vurulan Ergün Karakaya hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.

        YOLDA YAKALANDI

        Olayla ilgili çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karışan 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Silahı kullanan şüpheli Şaban Bozkurttan ise yurt dışına kaçmak üzere Gaziantep’e giderken, otoyolda yakalandı. Yapılan soruşturmada Fırat Bozkır’ın, borcuna karşılık Seyhan ilçesindeki bir dükkanını Ergün Karakaya’nın üzerine devrettiği belirlendi. Söz konusu iş yerinin ipotekli olması üzerine taraflar arasında husumetin başladığı ortaya çıktı.

        "KENDİMİZİ KORUMAK İÇİN ATEŞ ETTİM"

        Emniyete götürülen şüphelilerden Fırat Bozkır, sorgusunda, borcuna karşılık iş yerini devrettiğini, ipoteği kaldıracağını söylemesine rağmen Ergün Karakaya’nın kendisine baskı yaptığını öne sürdü. Cinayet şüphelisi Şaban Bozkurttan ise, “İş yerinde otururken Ergün bağırıp, tabancasını çıkardı. Ben de kendimizi korumak için rastgele ateş ettim” dedi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, aralarında Eray ve Tuğrul Karakaya ile Şaban Bozkurttan ve Fırat Bozkır’ın da bulunduğu 9 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, Bozkurttan'ın çatışmada yaralanan kardeşi Remzi B.'nin de aralarında olduğu diğer 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        Trump'tan Netanyahu'ya uyarı
        Honda Türkiye'de üretime döndü!
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        Emlak satışında zorunlu ödeme sistemi getirildi
        8 yaşındaki Osman'ın cansız bedeni bulundu!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Trump: İran konusunda Charles ile aynı fikirdeyiz
        Üç bölgede sağanak var! Bahar yüzünü gösteriyor!
        Silahlı saldırı: Avukat öldü, kardeşi yaralandı
        Paris'te tarihi gece!
        Gonca Vuslateri'den bakıcı isyanı
        Ölümünden sonra daha çok kazandı
        "Kendime araba aldım"
        Hayalet gemi SS Baychimo'ya ne oldu?
        Madenciler eylemi sonlandırma kararı aldı
        Ünlü şarkıcı anne oluyor
        F.Bahçe play-off'a müthiş başladı!
        Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu
