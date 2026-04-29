Üç bölgede sağanak var! Bahar yüzünü gösteriyor!
MGM'den alınan son bilgilere göre bugün yurt genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Akdeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'da ise yağış bekleniyor. Sıcaklık mevsim normallerinde seyrediyor. İşte illerimizde beklenen hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun doğusu (Ardahan ve Iğdır hariç), Antalya’nın iç kesimleri, Isparta'nın doğusu, Mersin'in iç kesimleri, Adana ve Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın batısı, Kastamonu'nun güneyi, Çankırı'nın doğusu, Çorum'un batısı, Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Bingöl, Batman, Siirt ve Mardin çevreleri, Diyarbakır'ın doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA VE KARADENİZ'DE SİS VAR
Yağışların, Van’ın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE
Hava sıcaklığının, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGARIN HIZI ORTA KUVVETTE
Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güneybatı kesimlerinde güneybatı ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
MGM'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ise şöyle olacak:
ANKARA: 21, Parçalı zamanla çok bulutlu
İSTANBUL: 18, Parçalı ve az bulutlu
İZMİR: 25, Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ: 21, Parçalı ve az bulutlu
BURSA: 21, Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE: 23, Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE: 23, Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA: 19, Parçalı ve az bulutlu
A.KARAHİSAR: 21, Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ: 27, Parçalı bulutlu
MUĞLA: 26, Parçalı bulutlu
ADANA: 28, Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA: 23, Parçalı zamanla çok bulutlu, iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR: 25, Parçalı zamanla çok bulutlu
HATAY: 24, Parçalı zamanla çok bulutlu
ÇANKIRI: 21, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR: 20, Parçalı zamanla çok bulutlu
KONYA: 22, Parçalı zamanla çok bulutlu
BOLU: 19, Parçalı bulutlu
DÜZCE: 20, Parçalı bulutlu
KASTAMONU: 15, Parçalı bulutlu, öğleden sonra doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK: 15, Parçalı bulutlu
AMASYA: 22, Parçalı bulutlu
SAMSUN: 14, Parçalı bulutlu
TRABZON: 13, Parçalı yer yer çok bulutlu
RİZE: 14, Parçalı yer yer çok bulutlu
ERZURUM: 15, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS: 14, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA: 24, Parçalı bulutlu
VAN: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor
DİYARBAKIR: 24, Parçalı zamanla çok bulutlu, doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN: 18, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT: 21, Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA: 28, Parçalı bulutlu