        Haberler Gündem Hava Durumu SON DAKİKA: Hava durumu İstanbul: 29 Nisan hava durumu, bugün hava nasıl olacak | Son dakika haberleri

        Üç bölgede sağanak var! Bahar yüzünü gösteriyor!

        MGM'den alınan son bilgilere göre bugün yurt genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Akdeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'da ise yağış bekleniyor. Sıcaklık mevsim normallerinde seyrediyor. İşte illerimizde beklenen hava durumu...

        Giriş: 29 Nisan 2026 - 07:19 Güncelleme:
        Üç bölgede sağanak var! Bahar yüzünü gösteriyor!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun doğusu (Ardahan ve Iğdır hariç), Antalya’nın iç kesimleri, Isparta'nın doğusu, Mersin'in iç kesimleri, Adana ve Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın batısı, Kastamonu'nun güneyi, Çankırı'nın doğusu, Çorum'un batısı, Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Bingöl, Batman, Siirt ve Mardin çevreleri, Diyarbakır'ın doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        MARMARA VE KARADENİZ'DE SİS VAR

        Yağışların, Van’ın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

        SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE

        Hava sıcaklığının, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

        RÜZGARIN HIZI ORTA KUVVETTE

        Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güneybatı kesimlerinde güneybatı ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        MGM'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ise şöyle olacak:

        ANKARA: 21, Parçalı zamanla çok bulutlu

        İSTANBUL: 18, Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR: 25, Parçalı ve az bulutlu

        KOCAELİ: 21, Parçalı ve az bulutlu

        BURSA: 21, Parçalı ve az bulutlu

        ÇANAKKALE: 23, Parçalı ve az bulutlu

        EDİRNE: 23, Parçalı ve az bulutlu

        SAKARYA: 19, Parçalı ve az bulutlu

        A.KARAHİSAR: 21, Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ: 27, Parçalı bulutlu

        MUĞLA: 26, Parçalı bulutlu

        ADANA: 28, Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA: 23, Parçalı zamanla çok bulutlu, iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BURDUR: 25, Parçalı zamanla çok bulutlu

        HATAY: 24, Parçalı zamanla çok bulutlu

        ÇANKIRI: 21, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR: 20, Parçalı zamanla çok bulutlu

        KONYA: 22, Parçalı zamanla çok bulutlu

        BOLU: 19, Parçalı bulutlu

        DÜZCE: 20, Parçalı bulutlu

        KASTAMONU: 15, Parçalı bulutlu, öğleden sonra doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK: 15, Parçalı bulutlu

        AMASYA: 22, Parçalı bulutlu

        SAMSUN: 14, Parçalı bulutlu

        TRABZON: 13, Parçalı yer yer çok bulutlu

        RİZE: 14, Parçalı yer yer çok bulutlu

        ERZURUM: 15, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS: 14, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA: 24, Parçalı bulutlu

        VAN: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor

        DİYARBAKIR: 24, Parçalı zamanla çok bulutlu, doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MARDİN: 18, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        SİİRT: 21, Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        ŞANLIURFA: 28, Parçalı bulutlu

