Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun doğusu (Ardahan ve Iğdır hariç), Antalya’nın iç kesimleri, Isparta'nın doğusu, Mersin'in iç kesimleri, Adana ve Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın batısı, Kastamonu'nun güneyi, Çankırı'nın doğusu, Çorum'un batısı, Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Bingöl, Batman, Siirt ve Mardin çevreleri, Diyarbakır'ın doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA VE KARADENİZ'DE SİS VAR

Yağışların, Van’ın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklığının, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGARIN HIZI ORTA KUVVETTE

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güneybatı kesimlerinde güneybatı ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

MGM'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ise şöyle olacak:

ANKARA: 21, Parçalı zamanla çok bulutlu

İSTANBUL: 18, Parçalı ve az bulutlu

İZMİR: 25, Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ: 21, Parçalı ve az bulutlu

BURSA: 21, Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE: 23, Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE: 23, Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA: 19, Parçalı ve az bulutlu

A.KARAHİSAR: 21, Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ: 27, Parçalı bulutlu

MUĞLA: 26, Parçalı bulutlu

ADANA: 28, Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA: 23, Parçalı zamanla çok bulutlu, iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR: 25, Parçalı zamanla çok bulutlu

HATAY: 24, Parçalı zamanla çok bulutlu

ÇANKIRI: 21, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR: 20, Parçalı zamanla çok bulutlu

KONYA: 22, Parçalı zamanla çok bulutlu

BOLU: 19, Parçalı bulutlu

DÜZCE: 20, Parçalı bulutlu

KASTAMONU: 15, Parçalı bulutlu, öğleden sonra doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK: 15, Parçalı bulutlu

AMASYA: 22, Parçalı bulutlu

SAMSUN: 14, Parçalı bulutlu

TRABZON: 13, Parçalı yer yer çok bulutlu

RİZE: 14, Parçalı yer yer çok bulutlu

ERZURUM: 15, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS: 14, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA: 24, Parçalı bulutlu

VAN: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor

DİYARBAKIR: 24, Parçalı zamanla çok bulutlu, doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN: 18, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT: 21, Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA: 28, Parçalı bulutlu