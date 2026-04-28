        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Son dakika: Fenerbahçeli Ederson PFDK'ya sevk edildi!

        Fenerbahçeli Ederson PFDK'ya sevk edildi!

        Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, Galatasaray maçında gördüğü kırmızı kart sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Tecrübeli eldiven, 'hakaret' ve 'sportmenliğe aykırı hareket' nedeniyle PFDK'lık oldu.

        Giriş: 28 Nisan 2026 - 23:18 Güncelleme:
        Fenerbahçeli Ederson PFDK'da!

        TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'de 31. haftanın ardından disiplin sevklerini açıkladı. Fenerbahçe'nin Galatasaray'la oynadığı derbide kırmızı kart gören kaleci Ederson, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

        Brezilyalı file bekçisi, hakeme yönelik sözleri ve oyundan çıkarken sergilediği davranışlardan ötürü 'hakaret' ve 'sportmenliğe aykırı hareket' nedeniyle disiplin kuruluna gönderildi.

        TFF'nin resmi sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu EDERSON SANTANA DE MORAES’in aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca ve “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 27.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

        REKLAM

        KAÇ MAÇ CEZA ALACAK?

        'Hakaret' nedeniyle 41. maddeden, 'sportmenliğe aykırı hareket' sebebiyle ise 36. maddeden disiplin kuruluna sevk edilen Ederson'un alabileceği cezalar da belli oldu.

        İşte Futbol Disiplin Talimatı'na göre; Brezilyalı yıldızı bekleyen cezlar:

        36. MADDE:

        "İhlalin TFF mensuplarına veya müsabaka görevlilerine

        yönelik olması ve fiili müdahale içermesi halinde;

        (a) Futbolculara 3 ila 6 müsabakadan men cezası"

        41. MADDE:

        "Futbolculara 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakadan men cezası"

        ÜÇ BÜYÜKLER PFDK'DA

        TFF Hukuk Müşavirliği, Zecorner Kayserispor'u 5, Galatasaray'ı 3, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı ise birer ihlalden dolayı disipline verdi.

        Fenerbahçeli Ederson PFDK'da!
        Bakan Bayraktar'dan açıklamalar
        Madenciler eylemi sonlandırma kararı aldı
        F.Bahçe play-off'a müthiş başladı!
        Akıl almaz kaza! Okul servisi uçtu: 1 yaralı
        Donald Trump, Kral Charles'ı resmi törenle karşıladı
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        İran medyası: 52 İran gemisi abluka hattından geçti
        Zelenskiy'den İsrail'e tepki
        'Leyen'in açıklamaları talihsiz'
        Atlas'ın ailesini tehdit davasında dehşet ifade!
        Okan Buruk’un üç gollük derbi formülü!
        ABD Başkanı Trump: İran bize "Çöküş halindeyiz" dedi
        19 yıllık cinayeti parmak izi çözdü
        BAE OPEC'ten ayrılıyor
        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        12 yıllık evlilik sona erdi
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        “Süreyya” belgeseli çekiliyor
