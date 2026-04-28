        Haberler Dünya Donald Trump, Kral Charles'ı resmi törenle karşıladı | Dış Haberler

        Donald Trump, Kral Charles'ı resmi törenle karşıladı

        İngiltere Kralı 3. Charles ve eşi Kraliçe Camilla'yı Beyaz Saray'da resmi törenle karşılayan ABD Başkanı Donald Trump, "Amerikalıların İngilizlerden daha yakın dostu yoktur." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Nisan 2026 - 19:10
        Donald Trump, Kral Charles'ı resmi törenle karşıladı

        İngiltere Kralı 3. Charles ve eşi Kraliçe Camilla'yı Beyaz Saray'da resmi törenle karşılayan ABD Başkanı Donald Trump, "Amerikalıların İngilizlerden daha yakın dostu yoktur." dedi.

        ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump, İngiltere Kralı 3. Charles ile eşi Kraliçe Camilla'yı Beyaz Saray'ın bahçesinde en üst düzey protokolün uygulandığı geniş katılımlı bir törenle karşıladı.

        ABD ile İngiltere arasında başta İran olmak üzere bazı siyasi konulardaki anlaşmazlıkların yaşandığı bir dönemde gerçekleşen ziyarette Trump ile Kral Charles, tören alanındaki askeri birlikleri selamladıktan sonra iki ülkenin ulusal marşlarına eşlik etti.

        Daha sonra kürsüye gelen Trump, burada yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki tarihi bağlara ve köklü ilişkilere vurgu yaparak, "Sizi burada ağırlamak bizim için büyük bir onur." dedi.

        REKLAM

        ABD'nin bağımsızlığının 250. yıl dönümünün bu yıl kutlanacağına işaret eden Trump, bunun biraz "ironik" gözükebileceğini, ancak Amerikalıların İngiliz kökenlerine halen güçlü bir övünç duyduğunu dile getirdi.

        "Amerikalıların İngilizlerden daha yakın dostu yoktur." ifadesini kullanan Trump, iki ülke arasındaki bağların çok güçlü bir şekilde devam ettiğine vurgu yaptı.

        Törenin ardından askeri birlikleri selamlayan Trump ile Kral Charles'ın Beyaz Saray'daki programlarına basına kapalı şekilde devam etmesi bekleniyor.

        Kral Charles, bugün ABD Kongresinde gerçekleştirilecek ortak oturuma da hitap edecek. Bu konuşma, bir İngiliz hükümdarının 1991'de Kraliçe 2. Elizabeth'in ardından Kongre'ye ikinci hitabı olacak.

        Söz konusu ziyaret, Kral Charles'ın ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya gelmesi, resmi akşam yemeğine katılması ve ABD Kongresinin ortak oturumunda konuşma yapmasını kapsıyor.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO

        Şişhane'de otomobilin çarptığı motosiklet durağa daldı; kaza kamerada 1 ölü 3 yaralı

         ŞİŞHANE'de Yusuf A. (36) yönetimindeki otomobilin çarptığı motosiklet sürüklenerek otobüs durağında bekleyenlerin arasına daldı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Madenciler eylemi sonlandırma kararı aldı
        Madenciler eylemi sonlandırma kararı aldı
        Atlas'ın ailesini tehdit davasında dehşet ifade!
        Atlas'ın ailesini tehdit davasında dehşet ifade!
        ABD Başkanı Trump: İran bize "Çöküş halindeyiz" dedi
        ABD Başkanı Trump: İran bize "Çöküş halindeyiz" dedi
        Bugün Ne Oldu? 28 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 28 Nisan 2026'nın haberleri
        Otelde ölü bulunmuştu! Cep telefonundan önemli kayıtlar çıktı!
        Otelde ölü bulunmuştu! Cep telefonundan önemli kayıtlar çıktı!
        BAE OPEC'ten ayrılıyor
        BAE OPEC'ten ayrılıyor
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        19 yıllık cinayeti parmak izi çözdü
        19 yıllık cinayeti parmak izi çözdü
        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
        ABD medyası: İran Savaşı bitecek gibi değil
        ABD medyası: İran Savaşı bitecek gibi değil
        Dönen para: 50 milyar TL! 70 kişi tutuklandı!
        Dönen para: 50 milyar TL! 70 kişi tutuklandı!
        G.Saray'da başarının sırrı istikrar!
        G.Saray'da başarının sırrı istikrar!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        12 yıllık evlilik sona erdi
        12 yıllık evlilik sona erdi
        İşte Tedesco döneminin karnesi!
        İşte Tedesco döneminin karnesi!
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        “Süreyya” belgeseli çekiliyor
        “Süreyya” belgeseli çekiliyor
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Nasıl tanıştıklarını anlattı