Akıl almaz kaza! Okul servisi uçtu: 1 yaralı
Kağıthane'de gecekondunun çatısına devrilen okul servisinin sürücüsü yaralandı
Giriş: 28 Nisan 2026 - 22:27 Güncelleme:
Kağıthane'de Çağlayan Mahallesi Bostan Sokakta sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen okul servisi, yokuştan inerken kaldırıma çarptıktan sonra bir gecekondunun çatısına devrildi.
Kazada servis sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırdı. Kaza sırasında gecekonduda kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
Olay yerine gelen ev sahibi İsmail Koç, kaza sırasında iş yerinde olduğunu, komşuları tarafından arandığını ve bir aracın evinin çatısına devrildiği haberinin verildiğini söyledi. Koç, "Bir şoför yaralıydı, Allahtan başka yaralı yok." dedi.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
