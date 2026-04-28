        Haberler Dünya İran medyası: Son 72 saatte 52 İran gemisi ablukayı geçti | Dış Haberler

        İran medyası: Son 72 saatte 52 İran gemisi abluka hattından geçti

        Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim devam ederken 72 saatte 52 İran gemisinin, ABD abluka hattından geçtiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Nisan 2026 - 19:32
        İran medyası: 52 İran gemisi abluka hattından geçti

        Fars Haber Ajansı, uydu izleme verilerinin dün gece yerel saatle 22.00'den önceki 72 saatlik sürecine ilişkin bilgileri paylaştı.

        İran'a ait 31 petrol tankeri ve 21 yük gemisinin son 72 saatte ABD ablukasından geçtiği belirtildi.

        Ayrıca, Hürmüz Boğazı'ndan aralarında İran'a ait 6 petrol tankeri ve 5 yük gemisi olmak üzere 30 geminin geçtiği kaydedildi.

        İran Devrim Muhafızları Ordusu, 28 Şubat'taki ABD-İsrail saldırıları ardından, 2 Mart'ta, Hürmüz Boğazı'nın geçişlere kapatıldığını duyurmuştu.

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'la Pakistan'da düzenlenen müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını belirtmiş, bu açıklamanın hemen ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, 13 Nisan'da İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatacağını açıklamıştı.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

        Nasıl tanıştıklarını anlattı