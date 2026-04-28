        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk’un üç gollük derbi formülü: Fenerbahçe’ye karşı dört galibiyetin dördü de 3 gollü!

        Okan Buruk’un üç gollük derbi formülü: Fenerbahçe’ye karşı dört galibiyetin dördü de 3 gollü!

        Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Fenerbahçe karşısında son yıllarda dikkat çeken bir üstünlük kurdu. Sarı-kırmızılılar, Buruk döneminde aldığı 4 galibiyetin tamamında rakibine 3 gol atarken, son 8 lig maçında sadece 1 kez yenildi. Bu süreçte 13 gol atan Galatasaray, kalesinde yalnızca 3 gol gördü. Fenerbahçe ise aynı periyotta 5 maçta gol atamazken toplamda sadece 3 gol bulabildi.

        Giriş: 28 Nisan 2026 - 11:41 Güncelleme:
        Okan Buruk'un üç gollük derbi formülü!

        Üst üste dördüncü şampiyonluk hedefi doğrultusunda ilerleyen Okan Buruk, Fenerbahçe karşısındaki serisini bir kez daha üç golle sürdürdü.

        2022’de göreve geldiğinden bu yana ligde ezeli rakibine karşı aldığı dört galibiyetin tamamında Galatasaray sahadan üçer gol atarak ayrıldı. Sarı‑kırmızılılar, Buruk yönetiminde Fenerbahçe’ye karşı oynadığı son 8 lig maçında sadece 1 kez yenilirken, bu süreçte 13 gol bulup kalesinde sadece 3 gol gördü.

        Rekabet tarihine damga vuran bu tablo, geçmişle kıyaslandığında daha da dikkat çekiyor. 1976’dan 2022’ye kadar oynanan 95 maçta 24 galibiyet elde edebilen Galatasaray, bu zaferlerin yalnızca 4’ünde 3 ve üzeri gol atabilmişti. Okan Buruk ise dört sezonda bu 46 yıla bedel başarı eşiğini yakalayarak kulüp tarihinin unutulmazları arasındaki yerini güçlendirdi.

        Fenerbahçe cephesinde ise tablo net. Okan Buruk döneminde Galatasaray’a karşı oynanan 8 lig maçının 5’inde gol atılamadı. Bu periyotta sarı‑lacivertlilerin bulduğu toplam gol sayısı 3’te kaldı; önde götürdüğü toplam süre ise sadece 27 dakika oldu. Üstelik Fenerbahçe, bu 8 karşılaşmanın hiçbirinde 1’den fazla gol atamadı.

        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        İddia: Vance, Pentagon'un İran raporlarına şüpheyle yaklaşıyor
        İddia: Vance, Pentagon'un İran raporlarına şüpheyle yaklaşıyor
        Tedesco'nun ayrılığı Alman basınında!
        Tedesco'nun ayrılığı Alman basınında!
        Arkadaş kurbanı oldu
        Arkadaş kurbanı oldu
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        "Onu derhal kovun!"
        "Onu derhal kovun!"
        Sır perdesi aralandı... JASAT: Bu olay intihar değil!
        Sır perdesi aralandı... JASAT: Bu olay intihar değil!
        İddia: İran'ın teklifine Trump'tan ret
        İddia: İran'ın teklifine Trump'tan ret
        12 yıllık evlilik sona erdi
        12 yıllık evlilik sona erdi
        Karahan’dan ‘sıkılaşma’ sinyali
        Karahan’dan ‘sıkılaşma’ sinyali
        Halfeti Belediyesi'nde 29 tutuklama
        Halfeti Belediyesi'nde 29 tutuklama
        Davet ettiği misafiri demir çubukla öldürdü!
        Davet ettiği misafiri demir çubukla öldürdü!
        F.Bahçe'de Tedesco dönemi sona erdi!
        F.Bahçe'de Tedesco dönemi sona erdi!
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Bu ülkede 800'den fazla dil konuşuluyor!
        Bu ülkede 800'den fazla dil konuşuluyor!
        Hızla kazanılan servet
        Hızla kazanılan servet
        Bugün hâlâ yaşattığımız 12 Türk geleneği
        Bugün hâlâ yaşattığımız 12 Türk geleneği