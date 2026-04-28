Okan Buruk’un üç gollük derbi formülü: Fenerbahçe’ye karşı dört galibiyetin dördü de 3 gollü!

Üst üste dördüncü şampiyonluk hedefi doğrultusunda ilerleyen Okan Buruk, Fenerbahçe karşısındaki serisini bir kez daha üç golle sürdürdü.

2022’de göreve geldiğinden bu yana ligde ezeli rakibine karşı aldığı dört galibiyetin tamamında Galatasaray sahadan üçer gol atarak ayrıldı. Sarı‑kırmızılılar, Buruk yönetiminde Fenerbahçe’ye karşı oynadığı son 8 lig maçında sadece 1 kez yenilirken, bu süreçte 13 gol bulup kalesinde sadece 3 gol gördü.

Rekabet tarihine damga vuran bu tablo, geçmişle kıyaslandığında daha da dikkat çekiyor. 1976’dan 2022’ye kadar oynanan 95 maçta 24 galibiyet elde edebilen Galatasaray, bu zaferlerin yalnızca 4’ünde 3 ve üzeri gol atabilmişti. Okan Buruk ise dört sezonda bu 46 yıla bedel başarı eşiğini yakalayarak kulüp tarihinin unutulmazları arasındaki yerini güçlendirdi.

Fenerbahçe cephesinde ise tablo net. Okan Buruk döneminde Galatasaray’a karşı oynanan 8 lig maçının 5’inde gol atılamadı. Bu periyotta sarı‑lacivertlilerin bulduğu toplam gol sayısı 3’te kaldı; önde götürdüğü toplam süre ise sadece 27 dakika oldu. Üstelik Fenerbahçe, bu 8 karşılaşmanın hiçbirinde 1’den fazla gol atamadı.