Hızla kazanılan servet

İLGİNÇ BİLGİLER

♦ Bir F1 aracı yaklaşık 80 bin farklı parçadan oluşur. Bu parçaların her birinin % 99.99 oranında kusursuz çalışması gerekir. Eğer parçaların sadece % 0.01'inde bir hata payı olsa bile, bu araçta 8 parçanın bozuk olması anlamına gelir. Bu da pistlerde bir felakete yol açar.

♦ Bir F1 motoru soğukken asla çalıştırılamaz. Motor parçaları o kadar hassas toleranslarla üretilmiştir ki, metal genleşmeden pistonlar hareket edemez.

♦ F 1 pilotları, sadece birer sürücü değil. Vücutları ve zihinleri jet pilotları gibi ekstrem koşullara göre eğitiliyor. Sıradan bir insanın tepki süresi ortalama 250 - 300 milisaniye iken, üst düzey bir F1 pilotunun tepki süresi 100 - 200 milisaniye arasında bulunuyor. Ayrıca F1 pilotları virajlarda 5G - 6G arası kuvvete maruz kalıyor.

♦ Yarış sırasında kokpit içindeki sıcaklık 50°C - 55°C'ye kadar çıkabiliyor. Ateşe dayanıklı kat kat tulumların içinde bu sıcaklığa yaklaşık 2 saat boyunca dayanmak zorunda kalıyorlar.

♦ En çok merak edilen konulardan biri, pilotların yarış sırasında tuvalet ihtiyaçları olursa bunu nasıl giderdikleri üzerine. Çoğu pilot, aşırı terleme ve sıvı kaybı nedeniyle vücudun aşırı su kaybından dolayı böbreklerin idrar üretecek kadar rezervi kalmadığını söylese de Lewis Hamilton, bunun bazen kaçınılmaz olduğunu dile getirmişti.

♦ Bir F1 pilotunun vücut yağ oranı; % 7 - % 10 arasında oluyor. Bu oran, profesyonel maraton koşucularıyla benzer seviyededir.

♦ Pilotların kaskları o kadar dayanıklıdır ki, üzerlerinden bir tank geçse bile bütünlüğünü koruyacak şekilde tasarlanırlar. Ayrıca her kask, pilotun kafa yapısına göre milimetrik olarak özel üretiliyor.