Hızla kazanılan servet

♦ F1'e ev sahipliği yapmak, o ülkenin organizasyon kabiliyetine, modern altyapısına ve istikrarına duyulan küresel güvenin bir göstergesidir.
♦ 180'den fazla ülkede 827 milyondan fazla televizyon izleyicisine ulaşırken, tribünlerde toplam 6.7 milyon seyirciyi ağırladı. Bu rakamlar da bir ülkenin kültürünü, turizm potansiyelini ve teknolojik seviyesini göstermesi için paha biçilemez bir reklam fırsatı sunuyor. Yüksek harcama kapasitesine sahip F1 seyircisi, şehre gelen ortalama bir turiste göre şehre çok daha fazla döviz bırakıyor.
♦ F1'in ev sahibi şehre sağladığı nakit miktarını 2025'teki Bakü ayağından örnek verebiliriz. F1 sayesinde otellerden; ulaşıma, yeme - içmeden; profesyonel hizmetlere kadar şehre, yaklaşık 277 milyon dolarlık bir ekonomik fayda sağladı.
♦ Paddock Club ve benzeri alanlarla Türk iş dünyasının uluslararası sermayeyle doğrudan temas kurmasıyla yeni iş birliklerinin önü açılabiliyor.
♦ Yarış organizasyonu, sadece pistte değil, lojistik, güvenlik, teknoloji ve hizmet sektörlerinde binlerce geçici ve kalıcı iş imkânı oluşturuyor.
♦ Ev sahibi ülkelerdeki yerel mühendisler ve teknisyenler, dünyanın en ileri mühendislik disipliniyle iç içe çalışma fırsatı buluyor. Bu da ülkenin insan kaynağı kalitesinin artmasına katkıda bulunuyor.