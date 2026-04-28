        Hızla kazanılan servet

        Formula 1, sadece meraklısını ilgilendiren bir spor mu, yoksa bir ülkenin; "Ben buradayım ve güçlüyüm" deme yöntemi mi? Düzenlendiği ülkeye olan etkilerinden; bir markanın takım değerinin kaç futbol takımından daha fazla olduğuna, en zengin yarış pilotlarından; F1 araçlarındaki evrimsel değişime kadar Türkiye'de yeniden düzenlenecek olan Formula 1'i mercek altına aldık

        Giriş: 28 Nisan 2026 - 08:03
        Geçtiğimiz günlerde kalabalık bir ortamda yan masada oturan 5 kişinin sohbetine kulak misafiri oldum. Sohbetleri, bir süre sonra tartışmaya dönüştü. Konu başlıkları; F1'in Türkiye'de yeniden organize edilecek olmasıydı.

        5 kişiden üçü, meraklısını ilgilendiren bir spor olduğunu savunan diğer ikisine F1'in neden önemli olduğunu anlatmaya çabalıyordu.

        Peki F1, sadece meraklısını ilgilendiren bir otomobil sporu mu?

        F1, Türkiye Grand Prix'i daha önce 9 kez düzenlendi
        Meraklısını ilgilendiren otomobil sporu olması, buz dağının üst kısmında yer alıyor. Alt kısımda ise küresel ölçekte sağladığı prestijden; ekonomik katkısına kadar kadar uzanan eksende birçok kazanç yer alıyor.

        HANGİ KAZANÇLARI SAĞLIYOR?

        ♦ F1'e ev sahipliği yapmak, o ülkenin organizasyon kabiliyetine, modern altyapısına ve istikrarına duyulan küresel güvenin bir göstergesidir.

        ♦ 180'den fazla ülkede 827 milyondan fazla televizyon izleyicisine ulaşırken, tribünlerde toplam 6.7 milyon seyirciyi ağırladı. Bu rakamlar da bir ülkenin kültürünü, turizm potansiyelini ve teknolojik seviyesini göstermesi için paha biçilemez bir reklam fırsatı sunuyor. Yüksek harcama kapasitesine sahip F1 seyircisi, şehre gelen ortalama bir turiste göre şehre çok daha fazla döviz bırakıyor.

        ♦ F1'in ev sahibi şehre sağladığı nakit miktarını 2025'teki Bakü ayağından örnek verebiliriz. F1 sayesinde otellerden; ulaşıma, yeme - içmeden; profesyonel hizmetlere kadar şehre, yaklaşık 277 milyon dolarlık bir ekonomik fayda sağladı.

        ♦ Paddock Club ve benzeri alanlarla Türk iş dünyasının uluslararası sermayeyle doğrudan temas kurmasıyla yeni iş birliklerinin önü açılabiliyor.

        ♦ Yarış organizasyonu, sadece pistte değil, lojistik, güvenlik, teknoloji ve hizmet sektörlerinde binlerce geçici ve kalıcı iş imkânı oluşturuyor.

        ♦ Ev sahibi ülkelerdeki yerel mühendisler ve teknisyenler, dünyanın en ileri mühendislik disipliniyle iç içe çalışma fırsatı buluyor. Bu da ülkenin insan kaynağı kalitesinin artmasına katkıda bulunuyor.

        2026 itibarıyla F1 araçlarının minimum ağırlığı, pilot ve yarış ekipmanları dâhil, yakıt hariç; 798 kg olarak belirlendi.

        İLGİNÇ BİLGİLER

        ♦ Bir F1 aracı yaklaşık 80 bin farklı parçadan oluşur. Bu parçaların her birinin % 99.99 oranında kusursuz çalışması gerekir. Eğer parçaların sadece % 0.01'inde bir hata payı olsa bile, bu araçta 8 parçanın bozuk olması anlamına gelir. Bu da pistlerde bir felakete yol açar.

        ♦ Bir F1 motoru soğukken asla çalıştırılamaz. Motor parçaları o kadar hassas toleranslarla üretilmiştir ki, metal genleşmeden pistonlar hareket edemez.

        ♦ F 1 pilotları, sadece birer sürücü değil. Vücutları ve zihinleri jet pilotları gibi ekstrem koşullara göre eğitiliyor. Sıradan bir insanın tepki süresi ortalama 250 - 300 milisaniye iken, üst düzey bir F1 pilotunun tepki süresi 100 - 200 milisaniye arasında bulunuyor. Ayrıca F1 pilotları virajlarda 5G - 6G arası kuvvete maruz kalıyor.

        ♦ Yarış sırasında kokpit içindeki sıcaklık 50°C - 55°C'ye kadar çıkabiliyor. Ateşe dayanıklı kat kat tulumların içinde bu sıcaklığa yaklaşık 2 saat boyunca dayanmak zorunda kalıyorlar.

        ♦ En çok merak edilen konulardan biri, pilotların yarış sırasında tuvalet ihtiyaçları olursa bunu nasıl giderdikleri üzerine. Çoğu pilot, aşırı terleme ve sıvı kaybı nedeniyle vücudun aşırı su kaybından dolayı böbreklerin idrar üretecek kadar rezervi kalmadığını söylese de Lewis Hamilton, bunun bazen kaçınılmaz olduğunu dile getirmişti.

        ♦ Bir F1 pilotunun vücut yağ oranı; % 7 - % 10 arasında oluyor. Bu oran, profesyonel maraton koşucularıyla benzer seviyededir.

        ♦ Pilotların kaskları o kadar dayanıklıdır ki, üzerlerinden bir tank geçse bile bütünlüğünü koruyacak şekilde tasarlanırlar. Ayrıca her kask, pilotun kafa yapısına göre milimetrik olarak özel üretiliyor.

        PREMIER LİG'İN 139 FUTBOLCUSUNUN DEĞERİNE EŞİT

        Ortalama bir F1 takımının değeri 3 milyar 420 milyon dolar. En değerli F1 takım ünvanı ise 6 milyar 400 milyon dolar olan Ferrari'ye ait. Fabrika ve pistte olmak üzere F1 operasyonunda çalışan yaklaşık bin kişilik bu takımın değeri, İngiltere Premier Lig'in 2025 - 2026 sezonundaki en değerli ilk 5 takımı olan; Manchester City, Arsenal, Chelsea, Liverpool ve Tottenham Hotspur'un toplam 139 futbolcusunun piyasa değerine eşit.

        Başka bir kıyaslama yapacak olursak; Ferrari takımının değeri, Türkiye Süper Lig'deki 18 takımın kadrosunda bulunan 513 futbolcunun 2025 - 2026 sezonundaki piyasa değerinden 4 milyar 800 milyon dolar daha fazla olduğu görülüyor.

        EN DEĞERLİ 5 TAKIM

        ♦ Ferrari... 6 milyar 500 milyon dolar

        ♦ Mercedes... 6 milyar dolar

        ♦ McLaren... 4 milyar 400 milyon dolar

        ♦ Red Bull Racing... 4 milyar 350 milyon dolar

        ♦ Aston Martin... 3 milyar 200 milyon dolar

        F1 ARAÇLARI EVRİM GEÇİRDİ

        13 Mayıs 1950'de İngiltere'nin Silverstone pistinde düzenlenen yarışla başlayan F1'de araçları sadece daha hızlı hale gelmedi. Aradan geçen 76 yıllık süreçteki değişimler; güvenlik, verimlilik ve mühendisliğin evrimini kapsıyor.

        İLK F1 ARAÇLARIYLA GÜNÜMÜZDEKİLER ARASINDAKİ FARKLAR

        1950'de;

        ♦ Araçlar genellikle ön tarafa yerleştirilmiş, büyük hacimli 1.5 litre kompresörlü veya 4.5 litre atmosferik motorlara sahipti. Yakıt tüketimi korkunç düzeydeydi. Öyle ki 100 kilometrede 100 litreden fazla yakıt tüketebiliyorlardı.

        Günümüzde;

        ♦ Araçların motorları artık sürücünün arkasında ve dünyanın en verimli içten yanmalı motorları kabul ediliyor. 1.6 litrelik V6 motorlar, gelişmiş elektrikli geri dönüşüm sistemleriyle destekleniyor. % 100 sürdürülebilir yakıtlarla çalışan bu üniteler, çok daha az yakıtla 1000 beygir gücünün üzerine çıkabiliyor.

        1950'de;

        ♦ Araçlar, adeta tekerlekli purolara benziyordu. Kanat yoktu, yere basma kuvveti o dönemde bilinmiyordu. Araçlar yüksek hızlarda adeta pistin üzerinde yüzüyor ve virajlarda savruluyordu. Lastikler ise bugünkü binek araçlardan bile daha inceydi.

        Günümüzde;

        ♦ Araçlar, her milimetre kare hava akışını kontrol etmek için tasarlanıyor. Kanatlar, difüzörler ve gövde yapısı sayesinde araçlar, virajları rayda gidiyormuş gibi dönebiliyor.

        1950'de;

        ♦ Pilotlar sadece deri bir başlık ve gözlük takıyordu; emniyet kemeri bile yoktu. Çünkü o dönemde araçtan fırlamanın, yanan bir aracın içinde kalmaktan daha güvenli olduğuna inanılıyordu. Tank benzeri dev yakıt depoları pilotun hemen arkasında bulunuyordu.

        Günümüzde;

        ♦ Pilotlar, 'Halo' adı verilen titanyum koruma çerçevesi, yanmaz tulumlar, boyun koruma cihazı ve en üst düzeyde dayanıklılığa sahip karbon fiber bir şasinin içinde yarışıyor. Bugün 300 km/s hızla yapılan kazalardan pilotların burnu bile kanamadan çıkabilmesi bu gelişimin sonucu.

        1950'de;

        ♦ Pilotun önünde sadece devasa bir ahşap direksiyon, bir vites kolu ve birkaç analog gösterge vardı. Debriyaj sert, direksiyon ise hidrolik olmadığı için fiziksel olarak yönetmesi imkânsıza yakındı.

        Günümüzde;

        ♦ Direksiyon artık bir oyun konsolu kumandası gibi; üzerinde en az 25 - 30 düğme ve dijital bir ekran bulunuyor. Pilotlar yarış esnasında diferansiyel ayarlarından fren dengesine kadar her şeyi milisaniyeler içinde değiştirebiliyor.

        5 PİLOTUN TOPLAM SERVETİ 1 MİLYAR 210 MİLYON STERLİN

        F1 pilotları, en çok kazanca sahip sporcular arasında yer alıyor. İlk 5'te yer alan pilotların toplam servetleri; 1 milyar 210 milyon sterlin (73.785.747.562 lira)

        EN ZENGİN F1 PİLOTLARI

        Lewis Hamilton (İngiltere)... 320 milyon sterlin

        • Fernando Alonso (İspanya)... 270 milyon sterlin

        Sebastian Vettel (Almanya)... 230 milyon sterlin

        • Max Verstappen (Hollanda)... 210 milyon sterlin

        Nico Rosberg (Almanya)... 180 milyon sterlin

        Alman Michael Schumacher ile İngiliz Lewis Hamilton (Fotoğrafta) 7'şer dünya şampiyonlukla F1 tarihinin en başarılı pilotu olma ünvanını paylaşıyor.
