Spor yazarları, Fenerbahçe'nin derbi performansını değerlendirdi
Süper Lig'in 31. haftasında oynana dev derbide Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Osimhen, Barış Alper ve Torreira'nın golleriyle kazanan sarı-kırmızılılar şampiyonluk yolunda kritik bir galibiyet alırken, şampiyonluk umutları tükenen Fenerbahçe ise ikincilik şansını da ateşe attı. Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında sergilediği performansı kaleme aldı.
İbrahim Yıldız (Habertürk):
"Teknik direktör Tedesco ideal bir 11 kurma becerisi gösteremedi. Kerem ve Talisca gibi kötü performans gösteren bu ikiliyi oynatmakta ısrar etti. Galatasaray’a karşı daha güçlü bir orta saha kurgusu yapmalıydı. İsmail neden oynamadı? Bu sezon 3 penaltı kaçıran Talisca’dan başka penaltı atacak oyuncu yok mu? Kollektif oyun yok. Disiplin yok. Arkadaşlık bağı yok. Onurlu mücadele yok. İnanç yok. Kadro adaleti yok. Bunların sorumlusu teknik direktör Tedesco. Kaleci Ederson’a ne demeli? Bir hafta önce Rizespor maçında yediği gol ortada. Ya bu maçta kırmızı kart neyin habercisi. Ederson tek başına sezonu kaybettirdi. Bırakın şampiyonluğu ikincilik bile riske girdi. Bu hezimetin, hayal kırıklığının hatta rezilliğin sorumluları şimdi ne diyecekler?"
Gürcan Bilgiç (Fotomaç):
"Asensio'suz Fenerbahçe 23 yaşındaki sağ açık, 18 yaşındaki santraforun ayağına bakmaya başladı. Kerem zaten evlere şenlik. Derbi kralı Tedesco için, bu maçların duygusunun analiz rakamlarının önünde olduğunu anlamasını boşuna bekledik. Asensio'nun sırtına bindiği maçlarmış bunlar. İlk golü taç atışından, ikincisi penaltı, üçüncü kornerden gelen topta kaleci hediyesi… Fenerbahçe'nin var mı böyle bir pozisyonu ? Şampiyonluğu bıraktılar, cezalılar ile ikinciliği de tehlikeye soktular. En ağır yatırımın yapıldığı iki oyuncu (Talisca – Ederson) şampiyonluğu verdi. İşin ilginci bir haftadaki üç maçla, iki kupa hedefi de bitti. Film yine "mutsuz son" ile seyircisini yolluyor."
Ömer Üründül (Sabah):
"Haftalardır çok kötü futbol oynayan ve çok yetersiz teknik adama sahip Fenerbahçe'nin dün gece istediği neticeye alabilmesi bana göre çok büyük tesadüflerin bir arada oluşmasıyla mümkün olabilirdi. Örneğin; penaltı gol olsa, Galatasaray strese girse Fenerbahçe o şekilde oyunu tutabilse, 1-2 sürpriz pozisyon bulabilirdi. Bana göre o penaltıdan sonra maç tamamen bitti. Çünkü iki takım arasında Tedesco yüzünde çok büyük fark var. Ederson herhalde Türkiye'den gitmek istiyor o belli. Ama bu yenilgi o kırmızıya bağlanmasın çünkü zaten F.Bahçe, Talisca ile 10 kişi oynuyordu. Yönetimin en büyük affedilmeyecek hatası, Karagümrük maçının gecesi Tedesco'nun biletini kesmemekti. Şimdi ikincilik de büyük ölçüde tehlikede."
Halil Özer (Milliyet):
"Maçın kırılma anı 13. dakikaydı. Fenerbahçe son yıllarda bu mücadelenin asla ve asla psikolojik tarafını bilmiyor. O penaltıyı Kerem atsa o stadın hali de bambaşka olurdu. Ancak topun başına gelen Talisca öyle kötü vurdu ki maçın kaderini de belirledi. Zaten o pozisyondan itibaren de Talisca sahada yokları oynadı. Survivor’daki Lina gibi takıldı. Bu oyuncu belki takımına çok puan kazandırdı ama kaybettirdiği puanlar da şampiyonluğu götürdü.
Sahada Galatasaray’ın şampiyonluğunu kabul etmiş bir Fenerbahçe vardı. Özellikle kaçan penaltı takım üzerinde tam bir yıkım yarattı. Zaten hala Rize maçında son dakikada yediği golün etkisinden kurtulamayan Fenerbahçe 13. dakikadan sonra ayağını topa vuramadı. Her yönü ile teslim oldu. Bir de Osimhen’in garip golü ile iyice dağıldı. 2. yarı kaleye gidemedi. Galatasaray’da penaltı ve Mert’in hediyesi gollerin dışında pozisyon bulamadı ama sahanın mutlak hakimiydi. Yani kısaca dün her türlü sonuçta Galatasaray şampiyondu. Bu galibiyet bir yerde malumun ilanı oldu."
İlker Yağcıoğlu (Takvim):
"Fenerbahçe maçın başında oyunun hakimi gibi görünse de, oyunun hikayesi çok kısa sürede yön değiştirdi. Kırılma anı, Anderson Talisca'nın kaçırdığı penaltı oldu. Bu an yalnızca bir gol fırsatının harcanması değildi; aynı zamanda Fenerbahçe'nin zihinsel olarak oyundan düşmesine yol açtı.Bu mağlubiyet yalnızca bir derbi kaybı değil; sezonun genel fotoğrafının bir yansıması. Fenerbahçe'de- Domenico Tedesco için artık yolun sonu. Yönetim kongre kararı alabilir. Böyle bir tabloda Galatasaray karşısında galibiyet beklemek fazla iyimser kalıyordu."
Cem Dizdar (Fanatik):
"İlk devrede başlangıç oyun planı doğru işleyen takımın Fenerbahçe olduğu söylenebilirdi. Topla daha az oynayıp santrforları Sidiki Cherif’i Galatasaray stoperlerinin üzerine gönderen Tedesco’nun planı tutmasına tuttuysa da, engelleyen penaltıyı kaçıran Anderson Talisca oldu! Tuhafı, o ana kadar kalesinde baskı görse bile çok ciddi tehlike yaşamayan Fenerbahçe’nin taç atışından acemi işi bir gol yemesiydi. Maç başından beri gergin olup, kaç maçtır takımının başına çeşitli çoraplar ören ‘küresel kaleci’ Ederson, ne yapıp edip kendini attırınca maç da bitmişti oldu!"
Güntekin Onay (Hürriyet):
"Böylesine önemli bir maçta skor 0-0 iken Anderson Talisca, zaten takımını 10 kişi oynattığı yetmiyormuş gibi penaltıyı da dışarı vurdu. Türkiye’de futbolla biraz ilgilenen herkes Talisca’nın penaltıyı kalecinin soluna vuracağını biliyor. Geçen hafta Çaykur Rizespor maçında son saniyedeki hatalı çıkışıyla 2 puanı rakibe hediye eden kaleci Ederson da dün kendini oyundan acemice attırıp arkadaşlarını yalnız bıraktı ve Fenerbahçe 10 kişi kalınca maç ve sezon o dakikada bitti."
Attila Gökçe (Milliyet):
"Fenerbahçe adına üzüntülerim de var elbet. En Nesyri ve Duran gibi iki golcüyü gönderip hangi akla hizmet Cherif’i aldınız? Tedesco, onca sakin ve oturmuş kişiliğine rağmen karikatür gibi futbolla kendine yeni hayal noktaları arıyorsa, adresi artık Kadıköy olamaz. İster Almanya, ister İtalya… Yolun açık olsun güzel adam. Seni sevdik. Hayal kırıklıklarını da kabul ettik. Şimdi fırınlar dolusu ekmek seni bekliyor, teşekkürler!"