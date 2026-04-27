Halil Özer (Milliyet):

"Maçın kırılma anı 13. dakikaydı. Fenerbahçe son yıllarda bu mücadelenin asla ve asla psikolojik tarafını bilmiyor. O penaltıyı Kerem atsa o stadın hali de bambaşka olurdu. Ancak topun başına gelen Talisca öyle kötü vurdu ki maçın kaderini de belirledi. Zaten o pozisyondan itibaren de Talisca sahada yokları oynadı. Survivor’daki Lina gibi takıldı. Bu oyuncu belki takımına çok puan kazandırdı ama kaybettirdiği puanlar da şampiyonluğu götürdü.

Sahada Galatasaray’ın şampiyonluğunu kabul etmiş bir Fenerbahçe vardı. Özellikle kaçan penaltı takım üzerinde tam bir yıkım yarattı. Zaten hala Rize maçında son dakikada yediği golün etkisinden kurtulamayan Fenerbahçe 13. dakikadan sonra ayağını topa vuramadı. Her yönü ile teslim oldu. Bir de Osimhen’in garip golü ile iyice dağıldı. 2. yarı kaleye gidemedi. Galatasaray’da penaltı ve Mert’in hediyesi gollerin dışında pozisyon bulamadı ama sahanın mutlak hakimiydi. Yani kısaca dün her türlü sonuçta Galatasaray şampiyondu. Bu galibiyet bir yerde malumun ilanı oldu."