        Haberler Yaşam Kolezyum’da Troya rüzgarı! 50 eser ilk kez sergileniyor

        19 müzeden 221 eserle Kolezyum’da Troya rüzgarı

        Roma'nın dünyaca ünlü tarihî miraslarından Kolezyum Arkeolojik Alanı'nda "Troy and Rome: Myths, Legends, Stories of Ancient Mediterranean" adlı sergi 11 Haziran'da ziyaretçileriyle buluşuyor. Türkiye'den 19 müzeden toplam 221 eser ve Troya Atı replikası dünya vitrinine çıkıyor. Sergide 50 eser ilk kez gün yüzüne çıkarken kapsamlı konservasyon süreci ve uluslararası standartlarda yürütülen taşıma ve koruma çalışmaları dikkat çekiyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, eserlerin uluslararası standartlarla korunarak sergi hazırlandığını söyledi

        27 Nisan 2026 - 10:49
        Antik dünyanın efsanevi kenti Troya milyonlarca ziyaretçinin uğrak yeri olan Kolezyum'da görücüye çıkacak.

        Homeros’un İlyada Destanı’nda ölümsüzleşen ve binlerce yıllık katmanlı tarihiyle insanlık mirasının en önemli simgelerinden biri olan antik kent ile Troya efsanesini yansıtan eserler uluslararası standartlarda bir korumayla İtalya'nın başkenti Roma'ya taşınacak.

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kolezyum’da gerçekleşecek Troya temalı sergiyi sosyal medya hesabından duyurdu.

        Bakan Ersoy, 11 Haziran'da ziyarete açılacak olan sergiye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

        "Troya’yı dünya turizminin en önemli buluşma noktalarından biri olan tarihî Kolezyum’a taşıyoruz! Roma'nın dünyaca ünlü miraslarından Kolezyum Arkeolojik Alanı’nda 11 Haziran'da "Troy and Rome: Myths, Legends, Stories of Ancient Mediterranean" adlı sergimizin açılışını yapacağız. Sergimizde, Türkiye’deki 19 müzeden toplam 221 eserin yanı sıra Troya Atı replikası da yer alacak. Eserlerin 50’si ilk kez sergilenecek olup, Troya Müzesi’nden 99 eser sergide gösterime sunulacak. Aralık 2025’ten bu yana 6 bölge laboratuvarımızın restoratörleri tarafından yürütülen kapsamlı konservasyon süreciyle, eserlerimiz uluslararası standartlarda sergiye hazırlanıyor. ICOM ödünç verme standartları doğrultusunda sigorta, taşıma ve koruma süreçleri titizlikle yürütülüyor.Bu toprakların kültürel mirasını dünya sahnesine kararlılıkla taşıyan başta @kvgm ekiplerimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

        AYLAR SÜREN HAZIRLIK: 6 LABORATUVAR ULUSLARARASI STANDARTLAR

        Kolezyum’da düzenlenecek serginin hazırlıkları Aralık 2025’te başladı. Türkiye genelinde 6 farklı Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü bünyesinde görevli uzman restoratörler sürece dahil oldu.

        ULUSLARARASI GÜVENCE: SİGORTA VE DEVLET GARANTİSİ

        Sergide yer alacak eserler, ICOM’un uluslararası ödünç verme standartları doğrultusunda hazırlanıyor. Eserler, “çividen çiviye” sanat eseri sigortası ile teminat altına alınırken ev sahibi ülkeden devlet garanti belgesi sağlanıyor. Taşıma süreci ise uluslararası sertifikalara sahip firmalar aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

        TROYA'NIN HİKÂYESİ BÜTÜN HALİYLE ANLATILACAK

        Troya Savaşı'nın hemen öncesi Anadolu tarihini de kapsayacak şekilde tasarlanan sergide yer alan eserler, MÖ. 3’üncü binden Roma Dönemi sonuna kadar uzanan geniş bir zaman dilimini kapsıyor. Troya Savaşı’ndan sahneleri betimleyen eserler ile Roma’nın kurucu atası kabul edilen Aeneas’ın İtalya’ya varışını tasvir eden parçalar serginin en dikkat çeken unsurları arasında yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığınca eserler, Troya anlatısını bütüncül bir kurgu içinde sunacak şekilde bir araya getirildi.

        YENİ ULUSLARARASI SERGİLER YOLDA

        Troya sergisi, Türkiye’nin kültürel mirasını uluslararası platformlara taşıyan projelerin yalnızca bir parçası olarak dikkat çekiyor. Berlin’de devam eden Taş Tepeler sergisinin ardından, 2026’nın son çeyreği ve 2027 yılında Danimarka, İngiltere, İtalya ve ABD’de yeni sergiler planlanıyor. Japonya için mutabakat zaptı imzalanırken Kültür ve Turizm Bakanlığı Çin ve Avusturya için de görüşmeleri sürdürüyor.

