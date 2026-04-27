Fazıl Say'dan 'Fenerbahçe' tepkisi
Fanatik Fenerbahçe taraftarı olarak da tanınan ünlü müzisyen Fazıl Say, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından tepkisini esprili bir şekilde dile getirdi
Giriş: 27 Nisan 2026 - 09:36
Trendyol Süper Lig'in 31'inci hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 yendi. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Fazıl Say, mağlubiyetin ardından tepkisini sosyal medyadan gösterdi.
Dünyaca ünlü piyanist, sosyal medya platformu X hesabından, "Herhangi bir sağlık sorununuz var mı?" sorusuna, "Fenerbahçeliyim" yanıtının verildiği görseli paylaştı.
